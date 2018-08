Možda želite pogledati čuveni trenutak iz predsjedničke kampanje koji pokazuje koliko je McCain bio velik

Za američkog senatora Johna McCaina, koji je jučer u 82. godini preminuo od posljedica tumora mozga, i njegovi najveći politički protivnici govorili su da je velik političar i čovjek. A koliko je zbilja bio velik možda najbolje pokazuje čuveni trenutak iz predsjedničke kampanje od prije deset godina.

John McCain tada je bio kandidat svoje republikanske stranke, a njegov protivnik u kampanji bio je demokrat Barack Obama, koji je naposljetku postao američki predsjednik.

Tijekom jedne od debata u kampanji jedna je gospođa prišla McCainu i rekla mu kako je čitala o Obami te da mu jednostavno ne može vjerovati zbog njegova arapskoga podrijetla. McCain je na njezin istup počeo odmahivati glavom i odmah ju je prekinuo. Očito nije želio da se njegova kampanja svodi na banalne rasprave o nečijem podrijetlu.

“Ne, gospođo, ne gospođo”, kazao je McCain pokazujući svoje duboko neslaganje s ovakvom tvrdnjom. A onda joj je odmah i odgovorio ovako: “On je pristojan, obiteljski čovjek i građanin s kojim se ja slučajno ne slažem u nekim ključnim pitanjima. I zapravo se o tome radi u ovoj kampanji”.

During the 2008 campaign, a woman said she couldn't trust Obama because “he’s an Arab.” John McCain shook his head. “No ma’am. He’s a decent family man and citizen that i just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that’s what this campaign’s about.” pic.twitter.com/xeuMg3xQ3D

