Može li bolje od ovoga? Uljanik uskoro odlučuje o, pazite, nagradama za rad članova Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora (NO) Uljanika Đino Šverko podnio je ostavku na članstvo u NO-u koja stupa na snagu dan prije održavanja glavne skupštine, izvijestio je Uljanik u petak.

“Član Nadzornog odbora Uljanika Đino Šverko je već ranije u medijima najavio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, te potvrđujemo da je 6. rujna 2018. zaprimljena njegova ostavka. Kako bi se izbjegla blokada upravljanja društvom i moguće posljedice takve blokade, odredio je da njegova ostavka stupa na snagu istekom kalendarskog dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj će se izvršiti izbor članova novog Nadzornog odbora Uljanika d.d.”, kaže se u obavijesti.

Prijedlog o nagradama

Ipak, nama se jedan drugi detalj učinio interesantnijim. Uprava Uljanika je, naime, sazvala za 16. listopada glavnu skupštinu dioničara, nakon što 31. kolovoza skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma, a na skupštini će se odlučivati o nekoliko stvari. Među njima je i odluka o takozvanim nagradama članovima Nadzornog odbora Uljanika.

Skupštini je, naime, predložena i odluka da se “nagradi rad članova Nadzornog odbora, i to predsjednika u mjesečnom iznosu u visini prosječne neto plaće u Hrvatskoj u prethodnom mjesecu, a članove u visini 75 posto”. Bez obzira na poslovne običaje, ovakav prijedlog zvuči pomalo groteskno u trenutku kad ovo brodogradilište nema za isplatu plaća svojim radnicima, a u financijsko spašavanje uključila se država.

Još neke teme skupštine

Inače, uz odluku o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za poslovnu 2017., dioničarima se predlaže da se za nove članove NO izaberu Slobodan Kapor, Nenad Kapuralin, Ivica Mikelić, Ivan Radešić i Saša Španić. Krajem kolovoza članica NO Renata Kašnjar Putar dala je ostavku na članstvo u NO, koja će stupiti na snagu s odlukom skupštine dioničara.

Početkom rujna, pak, na svojoj je sjednici Nadzorni odbor zaprimio kandidature za članove novog Nadzornog odbora koje su podnesene na inicijativu sindikata i radnika.Na skupštini će se raspravljati i o pokriću gubitaka i izmjeni ranije odluke o povećanju temeljnog kapitala. Trebalo bi se, najavljuju, razmotriti i izvješće Nadzornog odbora o vođenju poslova u 2017. i stav o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala, te izvješće Uprave o stanju i poslovanju kompanije u 2017.

Između ostaloga, dioničari bi trebali donijeti odluku o pokriću i prijenosu gubitaka. Lani je Uljanik d.d. završio poslovanje s gubitkom od 1,25 milijardi kuna. Predlaže se da se taj gubitak pokrije s 33,96 milijuna kuna iz ostalih rezervi, s 216,56 milijuna kuna iz kapitalnih rezervi, dok bi ostatak od gotovo 996 milijuna kuna ostao nepokriven i prenesen u iduću godinu. Konsolidirani gubitak Uljanik grupe u 2017. iznosio je 1,82 milijardi kuna.