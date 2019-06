Ovih dana u fokus javnosti ponovo je došao Ivica Kirin, čovjek kojeg se neki možda sjećaju kao ministra unutarnjih poslova, ili kao svojevremeno najmlađeg hrvatskog gradonačelnika, ali mnogi su ga sigurno zapamtili kao jednu od ranih senzacija hrvatskog internetskog prostora. Velika afera u koju se upetljao tijekom ministarskog mandata još ga je u prošlom desetljeću izbacila iz nacionalne politike i vratila u gradonačelničku fotelju Virovitice.

Tamo je proteklih desetak godina tavorio u poluanonimnosti lokalne politike. Istina, s vremena na vrijeme mediji bi ga se prisjetili zbog starih afera u kojima je sudjelovao kao ministar, ili novih aferica koje je uspio stvoriti kao gradonačelnik, ali sad je pažnju na sebe skrenuo na krajnje neumjestan način.

Jučer je, naime, medijima poslao priopćenje u kojem je pokojnog pročelnika za financije i gospodarstvo Grada Virovitice, Sinišu Palmu, optužio za ovisnost o kocki. To je, valjda, trebalo poslužiti kao objašnjenje za suludu tvrdnju da nitko nije primijetio kako je iz gradske blagajne nestalo 17 milijuna kuna. Nas je naprosto potaknulo da se prisjetimo tko je zapravo Ivica Kirin.

„Kiro prosviro”

Kirinova biografija kaže da je član HDZ-a od 1997. godine. Na čelo Virovitice došao je 2003. godine, kada je u nježnoj dobi od 33 godine postao najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj. Ministar unutarnjih poslova u vladi Ive Sanadera postao je 2005. godine. Studirao je geotehniku, bavio se karateom, u mladosti je radio kao izbacivač po virovitičkim noćnim klubovima, ali svi ti detalji iz CV-a blijede pred aferom Jubito, događajem koji ga je proslavio više od bilo kojeg političkog uspjeha.

Sve je počelo kada se ministar Kirin odlučio posvetiti promociji i obrani rada policije na čijem se čelu našao Sanaderovom odlukom. Snimke tog pokušaja bavljenja PR-om prikupljene su u jedan video koji je u studenom 2006. godine na YouTubeu objavljen pod imenom „Kiro prosviro”. Nema ga smisla prepričavati, još uvijek je dostupan, a dosad ga je pogledalo skoro milijun ljudi. Video je dobio i nekoliko nastavaka.

„Školovan, akademski građanin”

Kompilacija je oduševila zemlju i velik broj građana upoznala s tada još uvijek slabo poznatim servisom za objavu videa. Zezancija na račun ministra Kirina dosegla je takve razmjere da je on osjetio potrebu objasniti svoj nastup. Time se, naravno, potpuno pokopao. Histerija je došla do vrhunca kada je Kirin YouTube preimenovao u Jubito. „Ismijavali su me na Jubito. Ja sam školovan i akademski obrazovan građanin, za razliku od onih koji me kritiziraju, a oni na Jubitou neka pokažu svoju diplomu i stručnu spremu pa možemo o tome razgovarati”, rekao je Kirin, i ušao u legendu.

Linkovi na video dijelili su se u mailovima jer tada gotovo nitko nije bio na Facebooku ili drugim ranim društvenim mrežama, tiskale su se majice s karikaturama koje je osmislio veliki Nikola Plečko, poznatiji kao Nik Titanik, a o pitanju tko je autor kompilacija, potpisan kao „bijesprvi”, raspravljalo se na svakoj kavi u gradu. Tek pet godina kasnije otkriveno je da je bijesprvi bio Krešimir Macan, stručnjak za PR i političke komunikacije. Kirinu su do tada već presudile druge, možda široj javnosti mrvu manje atraktivne ali ozbiljnije afere.

Lov na veprove s Markačem

Kirin je u ozbiljne nevolje upao potkraj 2007. godine, kada je s generalom Mladenom Markačem odlučio otići u „Božićni lov” na veprove. Problem je bio u tome što je Markač u tom trenutku trebao u kućnom pritvoru čekati početak suđenja za ratne zločine pred haškim sudom. Lov je organiziran na Bilogori, premda se Markač prema pravilima haškog suda o ograničavanju kretanja nije smio udaljavati iz mjesta stanovanja. U slučaju kršenja tog pravila Vlada RH bila ga je dužna odmah pritvoriti.

Još je veći problem bio u tome što je ministar policije, koja je Markača trebala pritvoriti, s njim ubijao veprove. Lovci su nakon uspješnog lova pohvalili time što su odstrijelili 17 veprova, te, kako je napisano u priopćenju ureda gradonačelnika Virovitice, „posnimali velika bogatstva prekrasne prirode i visoke divljači”. Uskoro su snimke osvanule u virovitičkim medijima. General Markač je ekspresno završio u Haagu, dok je Ivica Kirin 29. prosinca 2007. godine, u doba kada su ministri još uvijek davali ostavke zbog afera, podnio ostavku na mjesto ministra unutarnjih poslova.

Afera Fimi Medija

Kirin bez posla nije bio dugo; već 14. svibnja 2008. godine ponovo je postao gradonačelnikom Virovitice. Dotadašnji gradonačelnik, također HDZ-ovac Zvonko Kožnjak, podnio je ostavku i utješio se mjestom ravnatelja novoosnovane gradske tvrtke Virkom. Bivši ministar je kao gradonačelnik uživao u dvije godine mira, sve dok u rujnu 2010. nije objavljeno da se nalazi pod istragom zbog poslovanja s Fimi medijom. Optužnica je podignuta 2010., a sudski postupak protiv Kirina počeo je 2014. godine.

USKOK ga je teretio da je od 2006. do 2008., na traženje tadašnjeg glavnog tajnika HDZ-a, Mladena Barišića, poslovao s Fimi medijom, mada je znao da se tako prikuplja novac za crne fondove HDZ-a. Tako je, prema optužbi, oštetio MUP za 7,5 milijuna kuna. Kirin je optužbe na svoj račun odbacio, a na suđenju Sanaderu za Fimi mediju odbio je svjedočiti. Suđenje obojici još uvijek traje.

jin1 i molitva Majke Tereze

Uz nevolje na nacionalnoj razini, Kirin si je uspio stvoriti i lokalne probleme, kada je 2011. godine otkriveno da je na portalu virovitica.net vrijeđao političke protivnike. Kirin je pod nadimkom jin1 pisao stvari poput „Anakonda, jedino što ćeš ti osjetiti bit će braniteljska jaja, po tvojoj guzi!”; ili „Guru, ti si glup ili nepismen pa ja ću sutra s Prpićem biti u vlasti i lizat će meni onu stvar”.

Znao je i pohvaliti sam sebe, kao kada je napisao da „Ova ekipa u gradu nema konkurencije i sadašnji gradonačelnik Kirin probleme će rješavati i poslije izbora. Prateći njegov rad to neće biti nikakav problem ako se uzme u obzir u kakvom je stanju preuzeo grad”, ili, recimo, „Kiro, lešinari domaći i strani su se digli i misle da si ti već živ pokopan. Ha, ha… jedva čekam da ih vidim kako će se razočarati, a na kraju i polagati račune za svoje rabote.”

Konačno je pretjerao kada je Sinišu Prpića, predsjednika Hrvatske stranke pravne države, pitao „odakle ti 600.000 kn na računu i tvojim pajdašima lova u štednoj.” Prpić ga je tužio za klevetu, a policija je pomoću IP adrese otkrila tko se krije iza nadimka jin1. Kirinu nije preostalo ništa drugo nego da se skrušeno ispriča Prpiću i drugim ljudima koje je vrijeđao. U dirljivu ispriku uspio je ubaciti i molitvu Majke Tereze. Zanimljivo, u vrlo slične probleme uvalio se Kirinov stranački kolega i sugrađanin Tomislav Tolušić, tada virovitičko-podravski župan a danas ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade, koji je na istom portalu radio nered pod nadimkom Roks.

Blaćenje pokojnog pročelnika

U ponedjeljak se pročulo kako si je šef gradskih financija Virovitice, Siniša Palma, oduzeo život nakon optužbi da je pronevjerio 17 milijuna kuna. Kada se Telegramov Drago Hedl zapitao kako je moguće nitko nije primijetio nestanak takve svote iz gradske blagajne, stiglo nam je priopćenje u kojem Kirin piše kako je otkriveno da je Palma, njegov dugogodišnji najbliži suradnik, bio „ovisnik o kockanju, zbog čega imamo razloga vjerovati da je pronevjereni novac iz gradskog proračuna iskorišten upravo u tu svrhu”.

Osim što je na ružan način optužio čovjeka koji se više ne može braniti, Kirin, bivši prvi čovjek policije, tako je priznao da mu je gradske financije godinama vodio ovisnik. U priopćenju stoji i da je ”proračunu Grada Virovitice tijekom više godina nanesena milijunska šteta”, pa još više zbunjuje podatak da je netko „više godina” krao baš ispred nosa Ivice Kirina.

Usprkos svim aferama, Kirin je sredinom 2017. preuzeo već peti mandat gradonačelnika Virovitice, treći otkad je podnio ostavku na mjesto ministra. Na lokalnim izborima je kao nositelj koalicije HDZ-HSLS-HSP AS osvojio čak 60,5 posto glasova već u prvom krugu. Ako ovaj mandat odradi do kraja, 2021. godine će proslaviti 13 godina neprekinute vlasti u Virovitici.