Deepfake videi, u kojima se lice prikazano u nekom videu umjetnom inteligencijom može zamijeniti nekim drugim, već su dugo golemi hit. No, čini nam se da se maloprije na internetu pojavio ponajbolji dosad. YouTube profil Fejkit, koji je ranije već objavio nekoliko sjajnih deepfakeova, u novom je videu ubacio zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na kraj filma Scarface.

Kao što vjerojatno znate, Scarface je film koji se bavi usponom i padom antiheroja Tonyja Montane koji, uz to što do svog bogatstva i nekretnina dolazi uglavnom na ilegalan način, voli šmrkati kokain. U ekscesivnim količinama, što je ponajbolje prikazano na samom kraju filma.

Citiraju i slavni gradonačelnikov istup

Dakle, lice Milana Bandića ubačeno je umjesto lica Al Pacina koji glumi Montanu, a umjesto glasova likova, ubačeni su novi. Tako Milan “Tony Montana” Bandić, prije nego što zaroni glavu u hrpu kokaina, pita svoje pomoćnike: “Pa šta vi mislite da smo mi, pijani? Drogirani? Napušeni? Na bijelom?”

Nakon što pomoćnik sumnjičavo pogleda na brdo kokaina na stolu, mafijaša u naslonjaču informira da su mu pred kućom neki šatori i “onaj Juričan“, koji peče janjetinu. Obavijeste ga i tome da mu crkva i HDZ šalju neke čudne poruke. Zamusanog gradonačelnika potom pitaju što će sada, na što on jednostavno odgovara “fućka mi se”. Kaže da je on institucija ovog grada, gospodin gradonačelnik, a ne klošar, pa je na kraju zbilja već teško procijeniti je li to citat Milana Bandića ili Tonyja Montane.