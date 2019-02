Slučaj Miroslava Maškarina, čovjeka koji je s 21 godinom ostao bez noge nakon što je 2006. u KBC Rijeka otišao na rutinsku operaciju slijepog crijeva, za što nitko od liječnika neće odgovarati, još jednom pokazuje golemu i tragičnu neučinkovitost hrvatskog pravosuđa. Optužbe protiv riječkog, sada već umirovljenog kirurga Branka Popovića Županijski sud u Rijeci i službeno je odbacio, jer je, kako smo objavili danas, utvrdio da je za kazneno djelo koje je liječniku bilo stavljeno na teret nastupila zastara.

Osim toga, sud je utvrdio i kako ne postoji pravni kontinuitet između tog kaznenog djela u Kaznenom zakonu iz 1997., prema kojem je započeo postupak protiv Popovića, i onog u Kaznenom zakonu koji je izmijenjen 2011. godine. U ovom Zakonu kaznenog djela koje je kirurgu stavljeno na teret jednostavno nije bilo. Dakle, ovaj slučaj je na kraju propao jer se više od deset godina otezao na sudu te zato što su hrvatski zakonodavci nespretno mijenjali Kazneni zakon.

1. Zbog izmjene zakona kazneno djelo prestalo je postojati

Odvjetnik Milenko Škrlec koji je zastupao optuženog kirurga objasnio je u izjavi za Telegram kako je doktor Popović optužen prema Kaznenom zakonu iz 1997. u kojem je postojalo kazneno djelo ‘nesavjesnog liječenja’, ali uz njega nije posebno navedeno da liječnik može odgovarati i za prouzročenje osobito teške tjelesne ozljede. No, izmjenom Kaznenog zakona 2011. dodana je ta kvalifikacija. Nakon te izmjene Kaznenog zakona, kirurugu je dakle na teret stavljeno upravo to – da je njegova liječnička pogreška kod Maškarina dovela do osobito teške ozljede. Županijski sud u Rijeci naprosto je zaključio kako se tu više nije radilo o istom kaznenom djelu i da nema pravnog kontinuiteta između kaznenih djela za koje se optužuje kirurga Popovića.

Da je nepostojanje ili pak teško utvrđivanje kontinuiteta nekog kaznenog djela između starog i novog Kaznenog zakona doista problem koji već godina opterećuje domaći pravosudni sustav za Telegram je potvrdila i jedna ugledna zagrebačka odvjetnica. Ona čak smatra da je termin “narušenje zdravlja” koji je spominjao stari Kazneni zakon kao posljedicu nesavjesnog liječenja pokrivao sve oblike posljedica, pa čak i smrt.

“Preispitivanje pravnog kontinuiteta kaznenih djela je vrlo složen postupak jer se moraju sagledati odredbe i starog i novog zakona. Sud mora sagledati jesu li radnje koje su predstavljale izvršenje nekog kaznenog djela sada oblikovane u nekom drugom kaznenom djelu koje se možda ne zove na identičan način kao djelo koje je ranije postojalo. Dakle, nije nužno da u vrijeme izvršenja i danas neko djelo nosi isti naziv, već se mora sagledati društvena vrijednost koju se štiti, te modalitet radnji kojima se to društvenog dobro povređuje. Jer, moguće je da su opisane radnje ranije bile obuhvaćene jednim kaznenim djelom, a da se sada štiti nešto drugo. To je vrlo složen postupak, no sudovi ga moraju provoditi budući da ih na to obvezuje i sam Kazneni zakon”, objašnjava.

No, kaže da je sucima to uvijek problem. “Kod donošenja presude suci nisu vezani pravnom kvalifikacijom kaznenog djela koju je u optužnici predložilo državno odvjetništvo, već samo njegovim činjeničnim opisom. O tome sud i raspravlja, te na kraju kod presude, uz utvrđene činjenice, daje ispravnu pravnu kvalifikaciju. S obzirom na izmjene zakona i zahvate koje zakonodavac u zakonima stalno radi to je ponekad vrlo teško”, zaključuje odvjetnica.

2. Kako je zbog izmjene Kaznenog zakona došlo do zastare?

Osim što je utvrđeno da nije bilo pravnog kontinuiteta kaznenog djela koje je stavljeno na teret kirurgu Popoviću, nakon izmjene Kaznenog zakona i kazna je ublažena, pa je nastupila zastara. Popović je, dakle bio optužen za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja koje je za posljedicu imalo tešku tjelesnu ozljedu, rupturu aorte, za što je bila predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. No, izmjenom Kaznenog zakona 2011. za to djelo je predviđena kazna zatvora do jedne godine. Prema zakonskim rokovima, zastara je u ovom slučaju nastupila 2014. godine. Sada je to sud samo formalno potvrdio.

No, ovdje se postavlja pitanje kako je moguće da u osam godina sudski postupak protiv kirurga nije okončan. Naime, istraga je počela 2008., a u rujnu 2011. bio je nepravomoćno kažnjen za nesavjesno liječenje. Bila mu je izrečena kazna od osam mjeseci uvjetno na dvije godine. Županijski sud u Rijeci krajem listopada 2012. tu je presudu ukinuo. Kako je u međuvremenu na snagu stupio novi zakon procesna situacija se promijenila, te je, zbog te blaže kazne, došlo do zastare.

Ovo je suludi timeline slučaja:

8. veljače 2007. – sud u Rijeci donio je odluku da se vještačenje obavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu;

rujan 2007. – u medijima je objavljen nalaz povjerenstva zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Povjerenstvo je mišljenja da je ozljeda trbušne aorte liječnička pogreška, i to zbog načina uvođenja operacijskog instrumenta pri laparoskopiji u trbušnu šupljinu; nakon tog vještačenja, riječki Općinski sud zatražio je drugo, koje je obavljeno u Splitu.

5. rujna 2008. – počelo je suđenje dr. Branku Popoviću;

19. kolovoza 2009. – splitski medicinski eksperti su zaključili kako nije riječ o liječničkoj pogrešci, nego o specifičnoj komplikaciji ove kirurške tehnike, laparoskopske operacije;

21. listopada 2010. – sutkinja Općinskog suda u Rijeci Sandra Vučković odredila je treće vještačenje u slučaju Maškarin, ovoga puta stručnog tima Medicinskog fakulteta u Osijeku;

3. rujna 2011. – održano je ročište na kojemu su iznesene završne riječi

15. rujna 2011. – Branko Popović proglašen je krivim za nesavjesno liječenje Miroslava Maškarina

potkraj listopada 2012. – nakon Popovićeve žalbe Županijski sud u Rijeci ukida presudu te je slučaj vraćen na ponovno suđenje na Općinski sud;

1. siječnja 2013. – na snagu stupa novi Kazneni zakon;

21. svibnja 2013. – počinje ponovno suđenje dr. Popoviću

7. studeni 2014.- nastavljen je postupak na Općinskom sudu u Rijeci, no ročište je završilo vrlo brzo jer dvoje pozvanih vještaka nisu došli na sud. To su opravdali spriječenošću drugim obvezama;

Na ponovljenom suđenju obrana je tražila izdvajanje vještačenja kao nezakonito dokaza jer je protiv jednog vještaka bio pokrenut kazneni postupak. Zbog odluke Općinskog suda predmet je u dva navrata bio na Županijskom sudu.

Na kraju, Općinski sud u Rijeci u siječnju 2018. donosi odbijajuću presudu, jer je nastupila zastara. Sada je to potvrdio i Županijski sud u Rijeci.

3. Maškarinova noga nije vještačena, bačena je

Nakratko ovdje podsjećamo kako je tekao cijeli proces nakon Maškarinove operacije u ljeto 2006. godine. Nakon rutinskog odstranjivanja slijepog crijeva uslijed liječničke pogreške ostao je bez noge. U studenom te godine Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci pokreće istragu protiv doktora Popovića i njegovog kolege. Ključni za rasplet ovog slučaja bili su zaključci vještaka, a od odvjetnika Škrleca danas smo doznali bizaran detalj kako mladićeva noga nikada nije vještačena. Amputirani ud je jednostavno završio u otpadu. Zbog toga se izgubila mogućnost utvrđivanja precizne veze između liječničke pogreške i amputacije.