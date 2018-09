Anto Đapić (60), bivši dugogodišnji saborski zastupnik i predsjednik HSP-a, stranke koja je nestala s političke scene rasuvši se u više pravaških stranaka od kojih ni jedna nije parlamentarna, latio se okupljanja desnice koja svoju snagu kani pokazati skupom u Vukovaru, sljedeće subote, 22. rujna. Đapić s kojim smo o ”Projektu Desno”, kako nazva svoju političku inicijativu, razgovarali o toj temi, ne krije da otvoreno baca rukavicu Željki Markić, jer jasnije i sustavnije artikulira slične stanove za koje se i ona zalaže.

Kad su u pitanju inozemni uzori, Đapić je jasan: to je bez konkurencije mađarski premijer, Viktor Orban. “Držim kako svojim političkim gardom, zaštitom nacionalnih interesa svoga naroda, pa i europskih kršćanskih vrijednosti, u ovom trenutku Viktor Orban nema konkurencije”, kaže Đapić. Pitamo ga zašto je za predstavljanje Projekta Desno izabrao baš Vukovar i ima li to ikakve veze s najavljenim prosvjedom koji je tri tjedna kasnije, 13. listopada, najavio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Još ne otkriva tko sve stoji iza Projekta Desno

Kaže kako je Vukovar, davno prije Penavine najave, odabran kao mjesto prvog predstavljanja teza ”političkog preporoda hrvatske državnosti” i, veli, nema nikakvih dodirnih točaka s pozivom gradonačelnika Penave na prosvjed 13. listopada. Dodaje kako je Penavin poziv na prosvjed borba za startne pozicije unutar HDZ-a pred izbore, u što su se uključile i pojedine braniteljske udruge. Đapić pojašnjava kako je Projekt Desno prvotno zamišljen kao alternativa koja će ponuditi platformu suverenističke Hrvatske, ali, dodaje, ”nije bilo ozbiljnih pokušaja uobličavanja te politike u platformu oko koje bi se široki dio pretežito hrvatskog naroda mogao prepoznati kao artikulator suverenističkih potreba”.

Na pitanje tko su, osim njega, osobe koje stoje iza Projekta Desno, ne daje odgovor. “Nije pravi trenutak za licitiranje imenima jer ćemo tek u subotu u Vukovaru, na prezentaciji teza o suverenoj Hrvatskoj, vidjeti tko će se sve odazvati. Nadam se da će svi oni koji su najavili dolazak i doći u Vukovar, a to će onda biti izvanredan politički događaj za suvereniste u Hrvatskoj. Očekujemo ne samo nekadašnje saborske zastupnike iz redova pravaško-demokršćanskog pokreta nego i aktivne političare nacionalne desnice kao i nekoliko uglednika sa znanstvenim zaleđem koji su u svojim strukama i zvanjima vrlo cijenjena imena.

Đapić kaže kako je u posljednje dvije godine okupio nekoliko pravaško-demokršćanskih stranaka, udruga i pojedinaca koji ”imaju prilično prepoznatljivu pozadinu takvog svjetonazora”, no, dodaje, vjeruje kako će snaga njegove platforme biti u prepoznavanju vrijednosti i teza koje su kompatibilne s modernom europskom desnicom i kako će okupiti značajnije, snažnije ljude i grupacije nego što je to bio slučaj do sada.

Đapiću smetaju “separatni politički entiteti”

Pitamo Đapića kakva je to politička platforma koju kani predstaviti u subotu u Vukovaru. Kaže: “Naša politička platforma sastoji se od dva dijela. Prvi su temeljne teze političkog preporoda hrvatske državnosti, a drugi dio je model okupljanja nacionalne desnice u Hrvatskoj. Kada govorimo o tezama glavna je da je Republika Hrvatska nacionalna država hrvatskog naroda i da je za razvoj Hrvatske potrebna potpuna integracija i temeljno političko jedinstvo sveukupnog hrvatskog naroda u procesu upravljanja hrvatskom državnošću i izgradnji vrijednosnih okvira hrvatskog društva – a to znači da u Republici Hrvatskoj može postojati samo hrvatska politička nacija, te je neodrživo i nedopustivo postojanje autonomnih i separatnih političkih entiteta pod bilo kojim drugačijim nazivljem i sadržajem”.

Đapić je vrlo rezolutan kad su u pitanju, kako on to naziva, ”separatni politički entiteti”, pa ga pitamo zašto mu to smeta i u čemu vidi problem, “Svaka namjera formiranja takvih političkih entiteta bit će onemogućena i uništena u začetku. Na tragu toga naglašavam kako je hrvatsko državljanstvo dragocjenost i ekskluzivitet pripadnika hrvatskoga naroda i prvi sigurnosni bedem stabilnosti hrvatske države”.

A onda se dotiče one ”bačene rukavice” Željki Markić koju je spomenuo na početku razgovora: “Kršćanstvo je pretežito vrijednosno i identitetsko obilježje hrvatskog političkog naroda i mora biti vrijednosno ustavni temelj uređenja hrvatske države. O ostalim tezama govorit ćemo na prezentaciji u Vukovaru. Što se tiče drugog dijela platforme naglašavam kako mi inicijatori nismo dovoljni, kao i nitko u Hrvatskoj pojedinačno. Želimo da se pomoću naših teza, po horizontalnom, a ne vertikalnom načelu, okupe ljudi, pojedinci, grupe, stranke, udruge, kojima uloga vodonoše u obrani hrvatskih interesa neće biti problem”.

Kao rješenje vidi Drugu Republiku

Vidimo Hrvatsku kao snažnu, moćnu, pravednu nacionalnu državu, nastavlja Đapić, koja to danas nije, jer naša današnja država počiva na kontradiktornom političko-državnom ustroju. Đapić kao rješenje vidi Drugu Republiku: “Teze Projekta Desno daju odgovor na to što moraju biti temelji uređenja hrvatske države. Rekao bih da je to program Druge Republike, jer je između politike Franje Tuđmana i ove danas nastao veliki jaz, koji je posljednjih deset godina sve veći i veći. Bez povratka korijenima, usuglašenim i osuvremenjenim s Europom nacija, hrvatsko društvo će upadati u sve veće probleme. Kada čitate Ustav Hrvatske, da ne znate da je to Ustav RH, ne biste znali o kojoj se državi radi”.

Na naše pitanje računa li Projekt Desno na dio nezadovoljnih HDZ-ovih članova koji zamjeraju Andreju Plenkoviću da je stranku okrenuo ka lijevom centru, Đapić veli kako nezadovoljnici HDZ-a, čim ispadnu iz igre, odjednom postanu šampioni desnice, iako to objektivno nikada nisu bili.

“Svojim političkim radom nisu uspijevali promijeniti pravac djelovanja HDZ-a, od Ive Sanadera do danas. Uz djelomični izuzetak Tomislava Karamarka, kompletne vodeće garniture HDZ-a vodile su desničarsku politiku samo u izbornim kampanjama, a tijekom mandata koalirali sa SDSS-om i vodili politiku koja apsolutno nije suverenistička. Naravno da računamo na veliki broj birača HDZ-a koji su do sada glasovali za HDZ, vjerujući da HDZ u svojim temeljima istinski promiče kršćanstvo i nacionalni suverenitet. Upravo zato naša platforma, mora vrlo brzo postati alternativa za Hrvatsku, kako bi birači desnice imali za koga glasovati. Tu prestaju sve naše razlike, problemi, svađe, frustracije”, kaže Đapić.

Vjeruje da bi mogao dobiti izbore

Zamoljen da pojasni kako Projekt Desno, za razliku od tvrde desnice unutar HDZ-a vidi Hrvatsku i u čemu je razlika među njima, Đapić odgovara kako su razlike ogromne i u percepciji i u poimanju Hrvatske. A to se, dodaje, može mijenjati isključivo snažnim intervencijama u hrvatski Ustav. “Buduće parlamentarne izbore više doživljavam kao prijelazno razdoblje prema ustavotvornom referendumu”, kaže.

Na kraju, pitamo Đapića, što se to promijenilo na političkoj sceni Hrvatske da upravo sada kreće na okupljanje desnice. Veli kako je nakon gotovo deset godina zavjetrine, u kojoj je bio poslije povlačenja s čelnog mjesta u HSP-u, očito da u Hrvatskoj nema ozbiljne desnice europskog profila, koja se bavi modernim problemima državnosti, nacionalnog identiteta i sigurnosti. Njegova je odgovornost, objašnjava, da bez ikakvih osobnih ambicija pomogne kako bi svi koji vole Hrvatsku sjeli za stol i omogućili velikom broju birača da imaju za koga glasovati na predstojećim izborima, budući da za pojedine slabe, razmrvljene strančice, neće glasovati nitko jer je to bačen glas.

“Okupljeni, ozbiljni ljudi s vrhunskom platformom, mogu dobiti izbore i ja u to duboko vjerujem. Zato sam se ponovno angažirao bez ostatka i bez težnje za liderstvom već samo idejom za jedinstvom političke grupacije koja može dobiti izbore i povesti Hrvatsku drugim pravcem”, kaže Đapić uvjeren kako će njihov skup u Vukovaru, sljedeće subote, pokazati da desnica u Hrvatskoj nije ni mrtva, ni marginalna politička snaga.