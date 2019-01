“Nebrojeno sam puta razgovarao s pomoćnikom ministra branitelja Nenadom Križićem, a u nekoliko navrata i sa samim ministrom, Tomom Medvedom, da mi pomognu u stambenom zbrinjavanju”, priča hrvatski branitelj Mario Vrbanić (49), koji živi u Vukovaru u unajmljenom stanu i kaže, nema nikakvih stalnih prihoda. Tvrdi, dobio je bezbroj obećanja, a onda mu je pomoćnik ministra Križić rekao kako će razgovarati s državnim tajnikom Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikolom Mažarom, da ”malo okrene glavu” i dopusti Vrbaniću da provali u neki od praznih stanova.

Nevjerojatnu tvrdnju kako u Ministarstvu hrvatskih branitelja pokušavaju riješiti stambene probleme, nagovarajući branitelje da provalom u stanove riješe krov nad glavom, Vrbanić potkrepljuje SMS porukama koje je razmjenjivao s Medvedovim pomoćnikom, Nenadom Križićem. Tako 9. svibnja prošle godine u 17:03 Vrbanić od Križića dobiva sljedeću poruku: ”Molio sam da negdje provalimo, rekao si 45 m². A kada, nemoj me pitat. Mislim, kada ćeš provaliti. Danas, sutra. Ili nisam dobio odgovor”.

Gospodin je tvrdio da će o provali pričati i s premijerom

Vrbanić mu istoga dana, nešto kasnije odgovara: ”Ok, hoćeš mi javiti onda? Da, 45 je dovoljno, bitno mi je da mama ima sobu, ja mogu i na podu u kuhinji”. O provali u neki od vukovarskih praznih stanova, kaže Vrbanić, razgovarali su nekoliko puta. Jednom prigodom, tvrdi, Križić mu je rekao kako je Mažar u Bosni i Hercegovini s premijerom Andrejom Plenkovićem, pa će s njim razgovarati kad se vrati i pokušati ga nagovoriti da malo zažmiri kad Vrbanić bude provaljivao u stan.

– Jednom prilikom Križić mi je rekao da je sa stanom sve riješeno, te da nazovem ministra i zahvalim mu. To sam i učinio i kad se ministar Medved javio zahvalio sam mu. Rekao je: ‘Nema na čemu’, no očito nije o tome ništa znao, jer stan nisam dobio. Kasnije, kaže Vrbanić, Križić mu je blokirao pozive, kao i tajnica u Ministarstvu branitelja i više s njima nije mogao komunicirati mobitelom.

Pomoćnik ministra nije nam htio odgovoriti na pitanja

U ponedjeljak, 7. siječnja, tri dana nakon razgovora s Vrbanićem, Telegram je poslao upit Ministarstvu hrvatskih branitelja što je učinjeno u rješavanju stambenog problema Maria Vrbanića. Ministarstvo smo zamolili za odgovore i na druga pitanja koja je iznio Vrbanić, a tiču se njegovih prava na sredstva iz Fonda hrvatskih branitelja i dionice Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), za koje je tvrdio da na njih ima pravo. Zamolili smo i odgovor o Vrbanićevom braniteljskom statusu. Vrbanić nam je pokazao spomenicu Domovinskog rata kojom da je 1995. odlikovao predsjednik Franjo Tuđman, no tvrdio je da njegov status nije do kraja riješen.

Umjesto odgovora iz Ministarstva, u utorak, putem zajedničkog poznanika, javio se, pomoćnik ministra Nenad Križić. Rekao je kako je spreman doći u Osijek sa svom potrebnom dokumentacijom i objasniti sve vezano uz Vrbanićev problem. Našli smo se u Osijeku, u četvrtak popodne, 10. siječnja i razgovarali oko sat vremena.

Križić je pred sobom, uz hrpu papira, imao na dvije stranice napisane odgovore na pitanja koja je Telegram tražio u ponedjeljak, no rekao je da nam ih ne može dati, dok to ne ”blagoslovi ministar”. Obećao je da ćemo odgovore dobiti sutradan u petak, 11. siječnja; čak je odmah zvao i nekoga u Ministarstvo branitelja da to u petak svakako pošalju, no nitko mu se nije javio. U petak, iz Ministarstva hrvatskih branitelja, nisu stigli odgovoriti na Telegramova pitanja.

Priznao nam je autentičnost poruka koje smo dobili

Od sat vremena koliko smo razgovarali s Križićem, gotovo polovicu vremena pomoćnik ministra je objašnjavao što sve čini i koliko se žrtvuje za dobrobit branitelja. Govorio je što je sve uradio da pomogne Vrbaniću, te više puta napomenuo kako će nam o njegovu, Vrbanićevu problemu, sve biti objašnjeno u odgovoru koji će stići iz Ministarstva. Tvrdio je i kako će Vrbanić dobiti sve što mu pripada čim se riješe neka statusna pitanja i obavi provjera njegovih navoda, vezano uz stambeno zbrinjavanje. Kad smo Križića upitali kako je moguće da se još uvijek provjerava Vrbanićev braniteljski status, s obzirom da još od 1995. ima Spomenicu Domovinskog rata, Križić je odgovorio pitanjem: ”A tko takvu Spomenicu nema?”

No, najzanimljiviji dio razgovora, onaj o SMS prepisci, kojom pomoćnik ministra Križić s Vrbanićem razmjenjuje poruke o provali u stan od 45 metara četvornih, Križić je pokušao izbjeći, stalno prelazeći na druge teme i ističući zasluge u rješavanju braniteljskih problema. Ipak kada smo ga izravno upitali jesu li to poruke koje je on slao Vrbaniću, priznao je da jesu, no da se zapravo radilo o Vrbanićevim porukama njemu, koje je onda Križić, sa svog mobitela, samo proslijedio Vrbaniću!

Zbilja je nagovarao Vrbanića da nazove ministra i zahvali mu

Iznenađeni Križićevim odgovorom, jer iz prepiske, kada se pažljivo pročita, posve je vidljivo da poruke koje su dolazile Vrbaniću s Križićevog mobilnog telefona nipošto nisu, kako to tvrdi pomoćnik Tome Medveda, samo vraćene pošiljatelju (Vrbaniću), upitali smo Križića kako uopće objašnjava da je pristao na SMS prepisku u kojoj se govori o provali u stan. ”Pa zar mislite da bih ja to uradio, nakon svega što sam učio za Vrbanića?”

Inzistirali smo i pitali pomoćnika ministra branitelja zašto, ako on nije inicirao ideju u provali u stan, nije otklonio svaku mogućnost razgovora o takvom rješavanju stambenog problema jednog branitelja i upozorio ga da je provaljivanje u stan protuzakonito, Križić je ponovno odgovorio pitanjem: ”Ma dajte, biste li vi to učinili?”.

Kad smo na kraju upitali Križića je li točno da je nagovarao Vrbanića da zahvali ministru Medvedu što se zauzeo za rješavanje njegovog stambenog problema, Križić je ponovno ponudio zanimljiv odgovor. ”Vrbanić me, nakon jednog sastanka u Zagrebu, gdje se razgovaralo o njegovu stambenom problemu nazvao i rekao da je sve riješeno. Tada sam mu preporučio, ako je tako, da nazove ministara Medveda i zahvali mu.”