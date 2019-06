Četrdeset i dvije žene, zaposlene u projektu ”Zaželi” u baranjskoj Općini Čeminac vjerojatno će ovih dana dobiti otkaz jer Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dramatično kasni s financiranjem programa s kojim se ministar Marko Pavić na sva usta hvalio kao iznimno uspješnim. Taj je program sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od oko milijardu kuna i njime su trebale biti osigurane dvogodišnje plaće za oko 7.000 žena. Ciljna skupina bile su žene starije životne dobi, koje teško pronalaze posao.

Kad je projekt krenuo, krajem 2017. i početkom 2018. mediji su bili puni informacija o ženama uključenim u taj program. Viđali smo ih kako na biciklima, kupljenim iz sredstava projekta ”Zaželi”, mahom u ruralnim sredinama, obilaze starije osobe kojima je potrebna njega i pomoć u kući. S jedinicama lokalne uprave, općinama i gradovima, ponegdje i udrugama, Ministarstvo rada je sklopilo dvogodišnje ugovore o financiranju projekta, a ovi pak – općine i gradovi – ugovore sa ženama uključenim u program.

Općine i gradovi mogli su se hvaliti zapošljavanjem

Sve je izgledalo kao u kakvoj lijepoj priči: oko 7.000 žena često starije životne dobi, uz bicikle, dobile su i dvogodišnji ugovor i plaću od oko 3.000 kuna neto (bruto iznos je oko 4.380 kuna). Osobe kojima je potrebna pomoć u kući ili pak osnovna njega, bile su zadovoljne jer je netko o njima brinuo, dolazio im u kuću, pomagao u održavanju domaćinstva, donosio namirnice, kuhao, pospremao i besplatno činio sve ono što sami nisu mogli.

Općine i gradovi, uključeni u taj program, mogli su se pohvaliti zapošljavanjem starijih osoba, koje, uglavnom, na zavodima za zapošljavanje, nisu imale nikakvih šansi dobiti posao. Uz to, značajno je poboljšana socijalna skrb o osobama kojima je potrebna pomoć u kući.

Još jedan dio to lijepe priče zvučao je sjajno: kad bi potpisali ugovor s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinama i gradovima (ponegdje i udrugama) koje su se uključile u program, bio je doznačen predujam u iznosu od 40 posto ukupne vrijednosni projekta. Ostatak se trebao isplaćivati tijekom trajanja projekta, svaka tri mjeseca, a rok u kojem bi Ministarstvo rada trebalo provjeriti ispostavljene računa i platiti ih sudionicima uključenim u program ”Zaželi”, 45 dana.

Novca više nemaju i jedino rješenje vide u otkazu ženama

Lijepoj priči, međutim, tu počinje kraj. Spomenuta Općina Čeminac već punih sedam mjeseci čeka nadoknadu sredstava koja su trebala stići iz Ministarstva rada, a u međuvremenu ispostavili su im još dva računa koja također nisu plaćena. Kako je Općina, ugovorima koje je sklopila s 42 žene uključene u program ”Zaželi”, isplaćivala plaće i snosila druge troškove, dovedena je u situaciju da je novac potrošen za tu namjenu korišten iz proračunskih sredstava za normalno funkcioniranje općine. Sada su stjerani pred zid: novca više nemaju i jedino rješenje vide u otkazu ženama uključenim u program ”Zaželi”. Lijepa priča za njih, kao i za osobe kojima su pomagale, iz idilične postaje traumatična.

– Kulminacija problema nastala je kada smo potkraj prošle godine poslali zahtjev za nadoknadom sredstava. Tek nakon punih sedam mjeseci – a rok je, podsjećam, 45 dana – dobili smo odgovor da je u našem ispostavljenom zahtjevu od 903.746 kuna, neispravno prikazan trošak od 11.598,70 kuna. Zbog toga bizarnog razloga nije nam plaćeno ni lipe. Dakle, da bi se ta moguća pogreška ustanovila, Ministarstvu rada trebao je sedam mjeseci, umjesto 45 dana. Uz to, nisu nam platili ni nesporni dio troška, nešto manje od 900.000 kuna.

Prije tri mjeseca, početkom ožujka, poslali smo novi račun za nove troškove u iznosu od 747.003,67 kuna i ponovno nam nije plaćeno ni lipe, niti smo na naše požurnice, dobili bilo kakav odgovor, mada je prošlo tri puta po 45 dana koliki je rok plaćanja nakon ispostavljenog računa. Sada bismo trebali poslati još jedan račun u iznosu između 750 i 800 tisuća kuna, a nisu nam plaćena ni dva ranije. To nas je dovelo u bezizlaznu situaciju koju ćemo morati riješiti na najgori mogući način – prekidom programa Zaželi i otkazom ženama koje su u njega uključena – kaže načelnik Općine Čeminac, dr. Zlatko Pinjuh.

Postavlja pitanje gdje je taj novac nestao, i na što je uistinu utrošen

Općina Čepinac nipošto nije jednina koja ima problem s financiranjem projekte ”Zaželi”.

– Ovaj problem nije mimoišao niti Grad Belišće, no mi smo ‘uskočili’ vlastitim proračunskim novcem i tako privremeno riješiti nastalu situaciju kako ne bismo morali obustaviti plaće za 30 zaposlenih žena i brojnih korisnika programa ‘Zaželi’. No, to je ‘vatrogasna’ mjera, ali ostaje sramota da je u općinama i gradovima koje ne mogu na taj način uskočiti u pomoć, ova, inače jako dobra socijalna mjera osuđena, u najmanju ruku, na veliku neizvjesnost, s velikom opasnošću od totalne propasti.

Hrvatska je za ovu socijalnu mjeru od EU dobila velika, sasvim dostatna financijska sredstva i logično se postavlja pitanje gdje je taj novac nestao, i na što je uistinu utrošen – kaže za Telegram dr. Dinko Burić, gradonačelnik Belišća.

Velike probleme iz istih razloga imaju i druge općine i gradovi s kojima smo kontaktirali. Svi redom, da bi projekt ”Zaželi” kojim se toliko hvali ministar Marko Pavić, mogao biti nastavljen, posuđuju sredstva iz vlastitih proračuna, nadajući se da će novac ipak stići.

Ministarstvu rada i mirovinskog sustava uputili smo vrlo konkretna pitanja tražeći odgovore iz koji razloga jedinicama lokalne samouprave kasni plaćanje, koliko u ovom trenutku Ministarstvo ukupno duguje jedinicama lokalne samouprave temeljem programa ‘Zaželi’ i kada će dug biti namiren?

Neviđen odgovor Ministarstva na konkretno postavljena pitanja

Odgovor koji je stigao iz kabineta ministra Pavića naprosto je nevjerojatan, jer ni na jedno pitanje nismo dobili konkretna odgovor. ”Projekt ‘Zaželi’ sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od jednu milijardu kuna”, stoji u odgovoru, ” s time da ugovaranje novih projekata još traje, a njima se osiguravaju dvogodišnje plaće za oko 7.000 žena. Do sada su ugovorena 272 ugovora kojima je prema pravilima Europskog socijalnog fonda po potpisivanju ugovora isplaćen predujam u iznosu 40 posto ukupne vrijednosti projekta, a ostatak se isplaćuje po obradi kvartalnih izvješća.

Ukupno je do sada isplaćeno korisnicima preko 439 milijuna kuna. Akcijskim planom osigurali smo kontinuirano praćenje projekata do njihovog završetka i dinamiku isplata kako bi se svi projekti mogli nesmetano provoditi i isplatiti plaće zaposlenima unutar zakonskih rokova. Još jednom želimo istaknuti da se kroz projekt zapošljava oko 7.000 žena u ruralnim krajevima Hrvatske koje će brinuti o 35.000 starijih osoba i osoba u potrebi. Projekt ‘Zaželi’ je prepoznat i u EU od strane Europske komisije kao i nekoliko zemalja članica koje ga žele implementirati”, piše u e-poruci iz kabineta ministra Marka Pavića, u kojem, kao što je vidljivo, nema odgovora ni na jedno naše pitanje.