Pogrešku svojih liječnika, zbog koje je Osječanka Rebeka (puni podaci poznati redakciji) ostala bez djeteta, Klinički bolnički centar u Zagrebu morat će njoj i njezinom suprugu platiti gotovo pola milijuna kuna. Odšteta im je dosuđena nepravomoćnom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Gospođi Rebeki bolnica mora platiti 220 tisuća kuna s kamatama od 2016. godine, a isti iznos dosuđen je i njezinom mužu. Sud je utvrdio da je 19. rujna 2013. rodila mrtvo dijete, a odgovornost za to snose liječnici Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb koji su napravili grešku u vođenju njezine trudnoće. Iako su predstavnici bolnice tvrdili da su učinili sve što moderna medicina može učiniti, sud im nije povjerovao. Tim više što je sudsko-medicinski vještak sasvim precizno naveo gdje su pogriješili.

Trudnoća gospođe Rebeke bila je komplicirana, a liječnici je, zaključio je vještak, nisu vodili s dovoljno pažnje, što je na kraju rezultiralo smrću njezine bebe. Zbog toga su je, bez dodatnih pregleda, poslali na zahvat koji će se pokazati kobnim. Gospođa Rebeka je prije ove trudnoće imala još dvije koje su završile prijevremenim pobačajem. Tijekom 2010. imala je blizanačku trudnoću, a dva dana nakon prijevremenog poroda djeca su umrla. I početkom 2012. ponovno je uspjela zatrudnjeti, no tri mjeseca kasnije imala je spontani pobačaj. Zbog toga je, kada je ponovno početkom svibnja 2013. godine ostala u drugom stanju, mirovala i osim u Osijeku, bila na pregledima i u Zagrebu.

‘Pokušavali smo 12 godina postati roditelji’

“Kao mladi bračni par željeli smo zasnovati obitelj. Pokušavali smo 12 godina ostvariti svoj san i postati roditelji. Nakon što smo izgubili blizance imala sam još mnogo ginekoloških, zdravstvenih problema. Podvrgavala sam se brojnim zahvatima. Moj muž i ja uložili smo i vrijeme i novac kako bismo dobili dijete. Onda su ovi liječnici napravili pogrešku”, ispričala je na sudu gospođa Rebeka.

“Ja sam se doktorici Snježani Škrablin Kučić javila po preporuci svog liječnika. One me zadržala u Petrovoj bolnici od 10. do 23. svibnja 2013. Tada su mi napravili pretrage krvi, šećera, briseve i neke druge pretrage. Morala sam nakon toga ići na kontrolu svaka tri tjedna. Negdje u kolovozu osjetila sam jaku bolu u donjem dijelu trbuha. Zbog svega što mi se ranije događalo tražila sam da me doktorica odmah pregleda, iako sam bila naručena na pregled u rujnu. Nakon pregleda rekla mi je da je sve u redu. No, bolovi su se ponovili početkom rujna. Zato sam ponovno tražila raniji pregled, iako sam bila naručena 6. rujna. Doktorica Škrablin odgovorila mi je da nema potrebe da dolazim ranije već da popijem Ketonal i mirujem.

Koliko se sjećam javila sam joj se 5. rujna i tada mi je nakon pregleda rekla da moram na serklažu”, prisjetila se na sudu događaja koji su doveli do tragičnog trenutka. Inače, serklaža je operativni zahvat tijekom kojeg se podvezuje vrat maternice kako bi se spriječilo njezino prerano otvaranje. Međutim, iz sudske presude proizlazi kako gospođa Rebeka o tome nije ništa znala. Nije joj objašnjeno zašto točno mora na operaciju. Doduše, doktorica Škrablin spomenula joj je kako to mora učiniti ne bi li spriječila infekciju. Prije samog zahvata u operacijskoj sali u ruke je dobila suglasnost za zahvat. Potpisala ju je, kaže, i ne čitajući. Na sudu je potvrđeno da su u njoj bili upisani tek osobni podaci pacijentice.

‘Nitko mi ništa nije govorio, svi su šutjeli’

“Kad su me smjestili u Petrovu bolnicu opet ništa nisu govorili, osim da moram na taj zahvat. Nakon što sam se probudila u operacijskoj sali bila sam sva mokra. Doktor Goluža rekao mi je da su mi naprasno pukli plodni ovoji, a to mi je potvrdio i doktor Veček. Obojica su tvrdila da mi oni ništa nisu napravili. Dobila sam tada terapiju i ostala još nekoliko dana u bolnici. U nedjelju sam rekla dežurnoj medicinskoj sestri da imam povišenu temperaturu, a ona mi je uzvratila da to nije nikakva temperatura. No, u ponedjeljak je doktorica Gašparović rekla da to ipak nije dobro. Rekla sam joj i da sam primijetila gnojni iscjedak, ali ni ona, kao ni drugi liječnici nisu ništa govorili.

Na kraju mi je 18. rujna 2013. doktorica Gašparović rekla da ću morati na inducirani porod jer su bili ugroženi i moj život i život mog djeteta. A samo dan ranije rekli su mi da je beba dobro, da je velika i napredna i da ima uredne otkucaje srca. Tada sam bila u 25. tjednu trudnoće.

Idući dan oko 11 sati odvezli su me u rađaonu. Stigao je i moj suprug. Osjećala sam jake bolove nakon što su mi dali drip. Jedan stariji liječnik, čijeg se imena više ne sjećam, oko 13 sati mi je rekao da bi me trebao pregledati. Tada mu je ispala pupčana vrpca. Uhvatila ga je panika, pa je pozvao kolege. Nisam vidjela što su radili jer sam ležala. Oko 17 sati samo su mi rekli da je beba umrla. Ležala sam cijelu noć. Tek iduće jutro oko devet sati dovršili su porod. Beba je izašla cijela plava. Iako sam željela dotaknuti svog sina bila sam preslaba na to učinim. Godinama sam pokušavala dobiti dijete. Nakon smrti blizanaca i druge neuspješne trudnoće sada sam se pridržavala svega što mi je bilo rečeno. Jako sam teško podnijela gubitak još jednog djeteta”, svjedočila je na sudu Osječanka.

‘Doktorica nam nikad nije rekla da nešto nije u redu’

Njezin suprug se na sudu prisjetio kako ju je svaka tri tjedna iz Osijeka vozio u Zagreb doktorici Škrablin na preglede. “Nakon svega jako me pogodilo kada mi je doktorica rekla da moram biti sretan da je dijete i toliko poživjelo. Bio sam u šoku jer nam nikada do tada nije rekla da nešto nije u redu s mojom suprugom ili s bebom. Imali smo povjerenja u nju. Ne znam što da vam kažem kako sam se tada osjećao… kao čovjek koji je pokopao svoja tri sina”, iskren je na sudu bio suprug gospođe Rebeke.

I dok sud nije sasvim povjerovao iskazima liječnika, zaključivši kako žele umanjiti vlastitu odgovornost, odnosno odgovornost KBC-a kada su tvrdili da su sve učinili prema pravilima i protokolima, vještak Dubravko Habek precizno je opisao što su učinili krivo. Prema njegovom detaljnom vještačenju gospođa je poslana na serklažu iako se kod nje u to vrijeme već bila razvila intrauterina infekcija. U tom slučaju, serklaža je bila iznimno rizična, te je, kako se kasnije i pokazalo, dovela do prsnuća vodenjaka. Unatoč tome liječnici su čak pokušali nastaviti sa serklažom, no na kraju su odustali i dali gospođi Rebeki antibiotik.

Što su na sudu tvrdili ginekolozi iz Petrove bolnice

Doktorica Škrablin na sudu je izjavila da su ovoj pacijentici napravljene pretrage krvi ne bi li se isključila infekcija. No, je li rađena i urinokultura, nije se mogla sjetiti. Doktor Večer opisao je pak kako je pokušao napraviti serklažu pacijentici, ali je odustao nakon što je primijetio da joj istječe plodna voda. Priznao je kako s gospođom Rebekom nije posebno razgovarao o zahvatu jer postoji formular koji pacijentice potpisuju. Je li ova pacijentica dala pismenu suglasnost, nije znao.

“Dakle, krivi postupci u dijagnostici i liječenju, protivno dobroj kliničkoj praksi, uzrokovali su ovaj tragičan događaj”, zaključio je vještak Habek. Na osnovu njegovog zaključka i sud je utvrdio da je zbog liječničke pogreške obavljen zahvat serklaže koji nije bio medicinski indiciran na ispravan način. Naime, nisu napravljene prethodne mikrobiološke pretrage koje bi mogle isključiti infekciju. Zato je serklaža uzrokovala prijevremeno prsnuće vodenjaka i kasniji nastanak intrauterine infekcije. Tada je došlo i do prijevremenog porođaja i smrti djeteta, stoji u presudi. Rebeka i njezin suprug svom sinu su dali ime Tin.