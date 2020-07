Pauletića ne zanima dogovor Domovinskog pokreta. Uzima mandat Ruže Tomašić i ide u Sabor

Robert Pauletić brzo je i nimalo nepredvidivo reagirao na pravno tumačenje koje baca novo svjetlo na to čiji je mandat s liste koalicije Domovinskog pokreta u Desetoj izbornoj jedinici. “Kvizaš”, kako ga je nazvala Ruža Tomašić pokušavajući objasniti zašto je bolje da umjesto nje u Saboru uđe njen stranački kolega Marko Milanović Litre za kojeg je glasalo 19 birača, nego Pauletić, kojeg je zaokružilo 3.907 ljudi, je riješio i ovaj zadatak – uzet će mandat koji mu pripada.

“Ako je saborski mandat u slučaju odustanka Ruže Tomašić moje zakonsko pravo, ja ću to zakonsko pravo i iskoristiti, i to kao član Domovinskog pokreta, jer je to moj dug prema gotovo četiri tisuće birača u Dalmaciji koji su zaokružili moje ime, i to na drugoj poziciji liste. Nisam sudjelovao ni u kakvim ranijim dogovorima oko nasljeđivanja mandata, niti me takvi dogovori obavezuju. Ako gospođa Tomašić odustane od mandata u Saboru i ako je po zakonu mijenjam ja, a čini se da je tako, svoje ću pravo iskoristiti i tako ispuniti obavezu prema biračima”, stoji u izjavi koju je danas Pauletić poslao Novom listu.

Lekcija Biljane Borzan

Da rezimiramo. Domovinski pokret i Ruža Tomašić su prije izbora sklopili sporazum po kojem Tomašić neće odmah u Sabor, nego će ostati u Europskom parlamentu, a umjesto nje će ući kolega iz njene Hrvatske konzervativne stranke. U tim pregovorima Pauletić nije sudjelovao. No, kako je osvojio više od deset posto preferencijalnih glasova (19,79 posto), po zakonu samo on može biti zamjena za Ružu Tomašić. Netko drugi došao bi u obzir tek ako bi Pauletić poštivao sporazum Domovinskog pokreta i Tomašić, te odustao od svog mandata, što mu očito ne pada na pamet.

Jedina osoba koja može spriječiti Pauletića da uđe u Sabor tako je Ruža Tomašić, ali cijena za to je da se odrekne svoje sjajno plaćene dužnosti europske zastupnice. Ovaj zaplet, ali i drama koja je nastala u SDP-u oko zamjene za Predraga Freda Matića u Petoj izbornoj jedinici pokazuju da je, možda, doista najbolja odluka bila ona koju je donijela SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan. Unatoč velikom pritisku vodstva vlastite stranke, nije pristala biti kandidatkinja na parlamentarnim izborima, jer je znala, kao uostalom i Tomašić i Matić, da neće konzumirati osvojeni mandat, već ostati u Europskom parlamentu.