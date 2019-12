Riječki vjeroučitelj Marin Miletić, čovjek koji je značajan interes javnosti izazvao kad je javno napao Vladu na velikom prosvjedu učitelja na Trgu bana Jelačića, navodno je svojedobno tjerao djecu da izvikuju ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’. Bizarnu priču, koju Miletić ne opovrgava, objavio je danas portal Index.

Novinar Gordan Duhaček razgovarao je s mladom ženom koja je svojedobno bila jedna od te djece, dok je bila član katoličkih skauta koje vodi popularni vjeroučitelj. Detaljno je ispričala kako je izgledalo izvikivanje ZDS-a, dok je bila učenica sedmog razreda osnovne škole.

‘Ljutio se jer se nisam htjela derati ZDS’

“Išli smo tjedan dana na otok Prvić i tamo smo se morali svaki dan derati ‘Za dom spremni’. Kad god bismo, primjerice, krenuli na plažu ili nešto slično, on bi nas postrojio kao malu vojsku i viknuo ‘Za dom’, a mi smo morali uglas odgovoriti ‘Spremni’. Ja se nisam derala.

Nisam tada ni znala što to znači, jednostavno mi se nije sviđalo. On je to primijetio, te je odvojio na stranu moju prijateljicu i mene, te pitao zašto ja ne sudjelujem u tome. Rekla sam da ne znam što to znači i da to ne smatram bitnim. Bio je užasno pasivno-agresivan prema meni, nabrijan i nadrkan, ljutio se jer odbijam vikati ‘Za dom spremni'”, ispričala je za Index danas 26-godišnjakinja.

‘Ne bježim od toga i da se tako dogodilo’

Inače, Miletić je vjeroučitelj iz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci te voditelj Zadruge katoličkih skauta Hrvatske, osnovane 2002. godine u Rijeci, u župi sv. Križa Srdoči. Kad mu se Index obratio za komentar ovih optužbi, nakon kraćeg natezanja nije ih odbacio. Konkretno, kaže da je moguće da se to zaista dogodilo, iako se ne sjeća.

“Ja se, evo, stvarno ne sjećam, volio bih i sam čuti vaš izvor da me podsjeti, no ne bježim od toga i da se je tako dogodilo. Vi ćete znati da ZDS nije pozdrav koji je prije 15 godina bio strogo definiran isključivo kao pozdrav ustaškog režima oko čijih sam se zloglasnosti ne jednom izjasnio i javno. Tada je taj pozdrav još uvijek u vrlo velikoj mjeri evocirao hrabrost naših malih ljudi velikoga srca koji su ohrabreni i njime praktički goloruki branili Hrvatsku od JNA i u tom smislu sam ga i sam doživljavao.

Braniteljska problematika obilježila je jedan veliki period mog novinarsko-javnog djelovanja. Naprosto, branitelji su populacija s kojom sam imao puno doticaja jer sam svojevremeno vodio i emisiju o njima. Dakako, mislim na branitelje – male ljude, velikog i hrabrog srca, a ne na raznorazne foteljaše. U tom smislu i taj njihov pozdrav s kojim su se ohrabrivali za rovove u Domovinskom ratu nije u to vrijeme bio eksploatiran na način na koji se to događalo kasnije kada mu je s vremenom oduzeta dimenzija Domovinskog rata u kojem se koristio, a pripisana mu isključivo dimenzija ustaškog režima.”