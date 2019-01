Priča o najbizarnijem seks kultu današnjice u koji su se uvalili i neki ljudi iz Hollywooda

Kada je 20. travnja ove godine u New Yorku uhićena 35-godišnja glumica Allison Mack, pažnju javnosti privukao je jedan od najbizarnijih seks kultova koji su se pojavili posljednjih godina. Mack je hrvatskim gledateljima poznata kao jedna od zvijezda serije Smallville, u kojoj je glumila najbolju prijateljicu Clarka Kenta u vremenima prije nego što se preselio u Metropolis i postao poznat kao Superman.

Još prije nego što je serija 2011. godine završila, glumicu je regrutirala organizacija Nxivm (izgovara se Neksium), koja je tada bila poznata kao self-help grupa s programima za trening biznismena i rukovoditelja, a u nekim medijima je predstavljana kao neka vrsta “praktičnog MBA-a”.

Nedugo prije nego što je uhićena Mack, uhapšen je i navodni vođa te organizacije, 57-godišnji Keith Raniere. Gospođa Mack je osumnjičena da je regrutirala žene, uvjeravajući ih da će postati članice grupe za potporu s isključivo ženskim mentorstvom, no zapravo se radilo o piramidalnoj shemi koju je osmislio i vodio Raniere. Vrbovane žrtve bile su izložene seksualnom nasilju i prisilnom radu, stoji u optužnici koju je podigao FBI.

Slavne mamila preko Twittera

Američke medije posebno je zainteresirao popis meta koje je Mack pokušala uključiti u svoju prijevaru. Vanity Fair piše da je riječ o slavnoj glumici Emmi Watson, poznatoj po ulozi Hermione Granger u filmovima o Harryu Potteru, zatim popularnoj pjevačici Kelly Clarkson te nekoliko feminističkih spisateljica.

Njezine metode ne može se nazvati osobito sofisticiranima. Naime, čini se da je gospođa Mack slavne žrtve pokušala namamiti twitajući. Tako je početkom 2016. godine pozvala Emmu Watson da se priključi onome što je nazvala “jedinstvenim ljudskim razvojnim & ženskim pokretom”. Na svoj prijedlog nije dobila javni odgovor.

[email protected] i participate in a unique human development & women's movement I'd love to tell you about. As a fellow actress i can relate so… — Allison Mack (@allisonmack) February 19, 2016

Mack se na isti način pokušala približiti i Kelly Clarkson, s jedankim rezultatima. Više sreće imala je s glumicom Samiom Shoaibom, nekima možda poznatom po manjim ulogama u filmovima Šesto čulo i Rekvijem za snove. Dvije glumice susrele su se nekoliko puta, a jednom je s njima na večeri, navodno, bila i India Oxenberg, unuka princeze Elizabete, ili Jelisavete Karađorđević, nećakinje Petra I. Karađoređevića, kralja Srbije i kraljevine SHS.

‘Gospodar poslušnih ženskih družica’

Američki novinari potražili su Indiu Oxenberg nekoliko dana nakon uhićenja gospođe Mack. Kada su je pronašli obavljala je fizičke poslove u restoranu na Manhattanu, što je dosta neobično radno mjesto za unuku princeze i kćer glumice Catherine Oxenberg, poznatoj po ulozi u kultnoj Dinastiji. Djevojka je odbila razgovarati s novinarima, a članovi njezine obitelji za medije su izjavili kako se boje da je bila žrtva ispiranja mozga.

Nakon istrage koju je vodio FBI, Mack je optužena da je zajedno s Keithom Raniereom vodila sektu koju su nazivali DOS, što je kratica latinske fraze koju je moguće grubo prevesti kao “Gospodar poslušnih ženskih družica”. Sektu su ponekad jednostavno nazivali The Vow (Zavjet). Prema FBI-u, cilj im je bio navesti žene da se upišu na tečajeve za samopomoć i usput regrutiraju nove članice. Neke od tih žena bile su izložene različitim oblicima torture, poput žigosanja, izgladnjivanja ili prisilnog seksa s Raniereom.

Ako je vjerovati bivšoj članici Nxivma, koja je anonimno razgovarala s novinarima Vicea, neke slavne glumice ipak nisu izbjegle mreži kulta. U Viceu je predstavljena pod pseudonimom Marlena, a iz kulta je otišla 2012. godine. Tvrdi da su se članovi kulta prilikom regrutiranja novih članica hvalili svojim slavnim članicama. Njihova imena nije navela, ali kaže da su bile “dio holivudske A liste”.

Mislila je da vođa živi u celibatu

Pokušavajući objasniti kako je uopće završila u kultu, Marlena priča kako Nxivm nije doživljavala kao kult, nego kao zajednicu mladih glumaca, umjetnika i poduzetnika koji su se organizirali kako bi popravili svoj položaj i međusobno si pomagali ostvariti ciljeve. Nije imala pojma, kaže, da Raniere ima seksualne odnose s članicama kulta. Dapače, bila je uvjerena da je njezin novi vođa u celibatu, da ne posjeduje ništa materijalno i da živi kao redovnik.

“U početku nije uživao u takvoj vrsti stvari jer mu to nije trebalo trebao, toliko je evoluirao. To sada zvuči smiješno. Sjećam se da sam nekoliko puta pitala ima li Keith djevojku. No, poliamorija je kasnije postala duboko utkana kao dio našeg vjerovanja – bilo je ok da muškarci nisu monogamni, ali žene su trebale biti. To je bilo razdoblje u kojem se Raniere zapravo prestao truditi to skrivati”, rekla je Marlena za Vice.

Bizarna strategija obrane

Prema izjavi američkog Državnog odvjetništva, Allison Mack optužena je za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, krijumčarenje i organizaciju prisilnog rada. Svjedočanstva žrtava pokazuju da su ih zlostavljači kontrolirali prijetnjama da će objaviti njihove gole fotografije, te da će njihove obitelji i poznanike obavijestiti o njihovim seksualnim aktivnostima.

No, na točku optužbe kojom se Mack tereti da je žrtve ucjenama prisiljavala na fizički rad, njezin pravni tim odlučio je primijeniti rijetko viđenu i krajnje bizarnu obrambenu strategiju. Naime, odvjetnik gospođe Mack tvrdi da ucjena žrtava golišavim fotografijama kako bi za nju radile tehnički ne predstavlja prisilu na rad. Pritom se poziva na slučaj iz 2009. godine, kada je u sličnoj parnici dvoje članova puno poznatije i ozloglašenije Scijentološke crkve tvrdilo da su ucijenjeni na sličan način.

“Sud nije ustanovio da su tužitelji bili prisiljeni ostati u organizaciji mada bi, da su odlučili otići, bili ‘ekskomunicirani’ od obitelji i prijatelja te označeni kao disidenti”, navodi se u obrazloženju odvjetnika gospođe Mack. “Prema tome, prijetnja narušavanjem reputacije i izolacijom od voljenih nije okvalificirana kao ozbiljna prijetnja”, piše Vanity Fair. Vrijedi spomenuti da je Allison Mack trenutno na slobodi, nakon što je za nju uplaćeno pet milijuna dolara jamčevine. Ako je osude po svim točkama optužnice, prijeti joj najmanje 15 godina zatvora, a nije isključena ni mogućnost doživotnog zatvora.

Isplivale neke stare tajne

Partner u zločinu gospođe Mack, Keith Raniere, ima dugu povijest sumnjivih privatnih i poslovnih veza. Ranierova nedjela mogla bi sezati sve do 1984. godine, kada je, navodno, četiri mjeseca bio u vezi sa 15-godišnjakinjom. Sa sigurnošću se zna da je Raniere 1990. godine osnovao tvrtku koju je nazvao Consumers’ Buyline. Uskoro je, na još uvijek nejasan način, osigurao potporu dvije bogate nasljednice, a tvrtku preimenovao u Nxivm.

Raniere je pred suca izašao početkom ovog mjeseca, i smjesta je zatražio puštanje uz jamčevinu. U međuvremenu su isplivale nove, prilično skandalozne informacije o njegovom liku i djelu. U odgovoru tužilaštva na njegov zahtjev za jamčevinu navodi se da je osnivač Nxivma zagovarao incest, tvrdio da je grupno silovanje prihvatljivo ako žena pritom doživi orgazam, i imao seksualne odnose s najmanje jednom maloljetnom članicom njegovog kulta.

Žrtve nosile kravlja vimena

Također se tvrdi da je ženu koja je odbila s njim imati seksualne odnose držao zaključanu u sobi dvije godine. Kada je tu ženu napokon odlučio osloboditi, naredio je da je odvezu u Meksiko i tamo ostave bez ikakve legitimacije. Tu optužbe postaju stvarno bizarne, pa tako CBS navodi da je Raniere pod krinkom mentorstva ohrabrivao žene da se glavama zabijaju u drvo i piju iz lokve. Nadalje, kako bi otklonio slabosti, koje su, prema njegovom učenju, prirođene ženama, Raniere je neke svoje žrtve prisiljavao da nose umjetna kravlja vimena dok su ih okupljeni nazivali pogrdnim imenima.

Navodi se i da je ljude žigosao svojim inicijalima i prisiljavao da služe njemu i drugim vođama Nxvima. S obzirom na sve navedene okolnosti, optužba smatra da Raniere predstavlja opasnost za okolinu i snažno se protivi njegovom oslobađanju.