Pustimo na trenutak požar, dim i zagađenje. Je li itko obratio pozornost na to što priča Bandićev pročelnik?

Pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Pavle Kalinić, danas je reporteru N1 televizije Ivanu Hrstiću dao nekoliko vrlo bizarnih izjava o požaru na zagrebačkom Jakuševcu. Sve je počelo kada je Kalinić počeo objašnjavati da je dim koji se vidio u pozadini kadra nešto normalno. “To je normalno da se dimi kad imate takav tip mase koji gori… Prostor je ograđen betonskom ogradom, prema tome požar se nije imao gdje širiti.” Bilo je krivih informacija, kazao je Kalinić, dodavši da su „mnogi pomogli da naprave čim ljepšu dezinformaciju”.

Kada mu je novinar zbunjeno rekao da se dim širi preko cijelog Zagreba, Kalinić je ustrajao da je to normalno. „I kad imate dimnjak na kućama isto se dim širi kad nešto zapalite unutra”, objašnjavao je. „Ali dim je doista pokrio dobar dio grada; je li to opasno ili ne?”, pitao je novinar, na što se Kalinić pozvao na rezultate istraživanja koje napravio Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, koje je pokazalo kako nema nikakve opasnosti za građane.

Krško, Černobil, Fukušima…

Situacija je danas možda 20 ili 30 posto onog što je bilo sinoć što se tiče dima, kazao je Kalinić, i poručio da će problem tijekom dana biti u potpunosti riješen. Novinar je potom pokušao doznati ima li među zapaljenom drveninom nečeg opasnog što bi moglo nanijeti veću štetu. Pitanje je ozbiljno isprovociralo Kalinića. „Pa, od medija u Hrvatskoj veću štetu nitko ne može nanijeti”, kazao je. Hrstić je Kalinića pokušao smiriti, objašnjavajući mu da s njim razgovara baš zato da „dezdezinformira” javnost. Razgovor je nakon toga neko vrijeme tekao normalno, sve dok novinar pročelnika nije pitao ima li kakve informacije o tome kako je došlo do požara.

„Policijska uprava zagrebačka će raditi očevid, oni su nadležni za sigurnost u gradu Zagrebu”, odgovorio je Kalinić, ponovo potvrdivši da je požar planuo na mjestu koje je ograđeno. Na pitanje kako se moglo dogoditi da se zapali ograđeni dio deponija, Kalinić se upustio u bizarnu tiradu tijekom koje je uspio spomenuti Černobil, Fukušimu, glisere, i probleme sa srcem. „Uvijek se može dogoditi. I Krško je ograđeno, i Černobil je ograđen, i Fukušima je isto bila ograđena”, kazao je pročelnik. Na argument novinara kako spominjanje Černobila i Fukušime nije neki umirujući argument, Kalinić se ponovo naljutio.

„Vi u uređenim državama i društvima kao što je Japan imate situacije koje se mogu dogoditi pa se onda to naravno može dogoditi u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje u svijetu. Bilo što je sigurno dok se nešto ne dogodi. Isto tako promet normalno funkcionira na ulici dok ne dođe do prometne nesreće. Ili vi hodate normalno po ulici, pogodi vas srce i u tom trenutku imate problema. Zbog toga imate Hitnu pomoć, imate Hitnu medicinsku pomoć i tako dalje. Nikada nemate sto posto čistu situaciju. Ili recimo plivate u moru i pregazi vas gliser. Do onog trenutka dok vas gliser nije pregazio stvar je bila u redu”, kazao je Kalinić.

‘Temeljito popljačkani hidranti’

Kad mu je novinar pokušao objasniti da je doduše istina da njih u tom trenutku može pogoditi meteor, ali ipak se malo više brine zbog dima koji suklja iza njih, Kalinić mu je odgovorio kao je očito da nemaju dovoljno programa pa neke stvari ponavljaju četiri puta. „Ja mislim da bi možda mogli kameru ostaviti ovdje da puštate u direktnom prijenosu da ide dim”, preporučio je pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Novinar je nakon toga pokušao završiti javljanje, ali pročelnik se nije dao, tražeći da kaže još nešto. „Molio bih ljude koji žive u Novom Zagrebu da pogledaju na što im liče hidranti, da li imaju hidrante u svojoj zgradi , da li im rade aparati neka to malo pogledaju, jer recimo sve ove zadnje intervencije koje smo imali po stambenim zgradama hidranti su bili temeljito popljačkani. Hvala”, završio je Kalinić.