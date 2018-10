Iz Ministarstva unutarnjih poslova RH za Telegram je službeno potvrđeno da je Vitomir Bijelić, aktualni savjetnik ministra, disciplinski kažnjen jer je urgirao za krčkog poduzetnika Nikolu Turčića čiji su kamion u siječnju 2016. godine zaustavili senjski policajci.

Turčićev kamion je 26. siječnja u večernjim satima zaustavljen u Senju na putu iz Dalmacije prema Krku. Utvrđeno je da nije imao potrebnu dozvolu za prijevoz vangabaritnog tereta, pa mu je prijetila kazna do 70 tisuća kuna. Turčić je zbog toga zvao Bijelića, koji je u to vrijeme bio načelnik hrvatske kriminalističke policije. Ovaj je odmah šefa Policijske postaje Senj Marina Jančića molio da njegovi policajci propuste kamion.

Bijelićeva zamolba nije naredba?

“Marine, vidi molim te možeš li propustiti kamion GP Mikić Krk, tvoji su ga zaustavili u Senju… idu sa Mljeta! Pa kad su već toliko prošli, jbg! Sada upravo postupaju…. Bijelić”, napisao je Bijelić gospodinu Jančiću. Načelnik nakon te poruke svojim policajcima javlja da je ‘visokopozicionirani službenik iz Ministarstva unutarnjih poslova’ tražio da puste Turčićev kamion. Unatoč nedostatku dozvole kamion je nastavio vožnju.

Iako je sve to utvrđeno, a pronađena je i Bijelićeva sporna poruka, protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno tadašnje funkcije na kojoj je bio. Naime, na koordinativnom sastanku policijskih čelnika i USKOK-a ocijenjeno je kako unatoč svemu nema dovoljno dokaza Bijelićeve krivnje. Zaključeno je da slučaj ne bi opstao na sudu jer nije bilo sasvim jasno “je li Jančiću zapovijedio da urgira ili ga je jednostavno zamolio”, a postavljeno je i pitanje odgovornosti samih senjskih policajaca.

Prijavljen jer je prijavio Bijelića

No, unatoč tom zaključku s koordiantivnog sastanka, tadašnji načelnik Službe organiziranog kriminaliteta PNUSKO-a Dean Savić prijavljuje Bijelića, a njegovi šefovi svega par sati kasnije prijavu povlače. Ubrzo pokreću i disciplinski postupak protiv Savića zbog neposluha. Kažnjen je smjenom i premještajem na nižeranigrano radno mjesto. O tom bizarnom slučaju Telegram je nedavno detaljno pisao. Savić sada tuži MUP zbog smjene.

U međuvremenu je ipak pokrenut disciplinski postupak protiv samog Vitomira Bijelića. Iz MUP-a na upit Telegrama nisu željeli odgovoriti što mu je točno stavljeno na teret. S obzirom da je Bijelić, kako neslužbeno doznajemo, novčano kažnjen i to s 20 posto iznosa od plaće, evidentno je da je proglašen krivim za težu povredu službene dužnosti. Prema prvostupanjskoj presudi disciplinskog suda MUP-a trebao je šest mjeseci biti bez 20 posto plaće. No na to se žalio pa mu je kazna ublažena; pravomoćnom odlukom Disciplinskog suda bio je samo dva mjeseca sa smanjenjem 20 posto od plaće.

Jesu li ovo dvostruki kriteriji?

Usporedbe radi Županijski sud u Zagrebu je u srijedu nepravomoćno osudio bivšeg zapovjednika Mobilne jedinice policije “Kobri” Rudolfa Tadića i pripadnika te jedinice Sašu Matejčića jer su šogoru Tadićevog prijatelja Tomislava Rubinića oprostili vožnju kamiona bez tablica.

Zaustavljen je 29. travnja 2015. u Jastrebarskom, a na Tadićevu navodnu intervenciju pušten je iako je trebao platiti dvije tisuće kuna kazne. Sva trojica su dobila uvjetne kazne – po godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to policajci četiri godine od pravomoćnosti presude neće smjeti raditi u MUP-u iz kojeg su u međuvremenu i otpušteni.