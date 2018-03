U urnebesnom pokušaju političkog marketinga, lokalni HNS je kidnapirao fejs stranicu s 4800 lajkova

Facebook stranica “Podržavam kućice na Stradunu” u srijedu je preimenovana u “HNS Dubrovačko-neretvanski“. Uz to, svi postovi o kućicama su izbrisani.

Na Facebook stranici koja je dobila novo ime, HNS-ovci su napisali kako su se kroz stranicu borili da kućice ostanu na Stradunu te da se održi duh Zimskog festivala.”S obzirom kako je taj cilj ipak postignut, želimo ovim putem nastaviti komunicirati s vama te uz vašu pomoć potaknuti nove projekte. Ostajemo i dalje s vama i zajedničkim naporima želimo pridonijeti boljitku naše zajednice”.

Kažu da će i dalje nastaviti kidnapirati stranice

Predsjednik lokalnog HNS-a Valentin Dujmović u ovoj maloj prevari ne vidi ništa sporno. Za Dubrovnikpress je kazao kako “ne vidi u čemu je problem” i kako se znalo tko stoji iza stranice. “Obavijestili smo sve koji su lajkali kućice da nastavljamo raditi u istom smjeru, a to je podržavati i razvijati kvalitetne i dobre projekte. Nikakva tajna nije bila da je to naša stranica jer smo putem nje komunicirali ispred HNS-a”, rekao je Dujmović i najavio da je to praksa kojom će se voditi i ubuduće.

“Pripojili smo tu stranicu HNS-u, kao što ćemo napraviti i s drugim stranicama koje smo koristili za promicanje naših ideja i programa”, rekao je. Inače, na stranici na kojoj su bile kućice i koja je preimenovana, HNS trenutno ima 4780 lajkova, a na njihovoj stvarnoj stranici HNS Dubrovačko-neretvanske županije skupili su 359 lajkova.

NOVO Nakon objave teksta, čitatelj nam je sugerirao kako je HNS na stranici zaboravio promijeniti opis, pa im tako još uvijek piše: ‘Odlukom ministrice kulture Nine Obuljen ove godine Stradun će Božić dočekati u mraku’.