Zanimljiva crtica o predstavi o Bušiću; autori su za nju, čini se, od Grada dobili 20.000 kuna

U trešnjevačkom Centru za kulturu u petak je izvedena predstava “Tko je ubio Zvonka Bušića” koju je scenski adaptirao Robert Kurbaša prema dijelu knjige novinara Tihomira Dujmovića “Hrvatska u raljama djece komunizma”.

Radi se u predstavi u kojoj se veliča Zvonka Bušića, gospodina koji je, prijeteći lažnim eksplozivom, 70-ih oteo avion sa 76 putnika kako bi iz njega izbacivao letke koji pozivaju na hrvatsku neovisnost, o čemu smo već pisali. Osim toga, Bušić je ispod središnje njujorške postaje podzemne željeznice Grand Central postavio eksploziv od čega je smrtno stradao jedan američki policajac.

Dujmovićeva firma dobila 20 tisuća kuna

No, kako piše Forum.tm postoji još jedna neobična crtica u vezi ove predstave. Naime, predstava je financirana gradskim novcem. Iz proračuna Grada Zagreba firmi Kružić d.o.o., čiji je vlasnik upravo Dujmović, za predstavu je isplaćeno 20 tisuća kuna. No, Dujmovićeva tvrtka nije producent predstave, nego je to nedavno osnovana umjetnička organizacija “Iza zavjese”.

Odgovorne osobe u toj organizaciji koja postoji od prošlog prosinca su upravo Kurbaša i Dujmovićeva kći Lucija, studentica Akademije dramske umjetnosti. Dujmović ovaj neobičan splet okolnosti nije htio objasniti novinarima Foruma.

Nisu trebali platiti najam dvorane

Neobična je slučajnost u cijeloj priči i što je Dujmović član zagrebačkog gradskog Vijeća za djelatnost centara za kulturu, a predstava je dobila novac iz Ureda za kulturu Grada Zagreba. No, ni to nije sve jer i Kurbaša ima funkciju u Kazališnoj djelatnosti. Predsjednik je Radne skupine za ples što je dosta neobično budući da rijetko tko ovog glumca povezuje s plesom.

Obzirom da je Grad Zagreb financirao produkciju, autori predstave su imali još jednu pogodnost, nisu trebali platiti najam. To je za Forum potvrdila ravnateljica Centra za kulturu Ljiljana Perišić. Pojasnila je kako je predstava financirana kao javna potreba u kulturi grada Zagreba, stoga je Cekate, kao javna ustanova u kulturi, bio dužan osigurati besplatne termine kao za sve one umjetničke grupe kojima Grad financira produkciju.