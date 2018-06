Kontroverzni glumac Božidar Alić za neprikazivanje svoje predstave Bez lustracije nema Croatie u kojoj je, među ostalim, publiku trebao pozdraviti sa “Za dom spremni”, krivi Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski i Grad Zagreb.

Predstava je trebala biti premijerno prikazana 8. listopada 2016. upravo u Lisinskom, no kako je na kraju Grada Zagreb uskratio Aliću besplatne termine u dvorani, glumac drži da je zbog toga pretrpio značajnu financijsku štetu. U postupku koji su on i Centar za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja Gavran, organizator predstave, pokrenuli protiv Lisinskog tražena je naknada od 89 tisuća kuna. Toliko je, kažu, trebala iznositi zarada od ulaznica. Alić je tražio i dodatnih 30 tisuća kuna odštete zbog duševnih boli koje su mu, tvrdi, nanijete otkazivanjem predstave. No, tužba mu je ovih dana odbijena.

Tražio novac za finalizaciju predstave

Alićeva monodrama, koju on naziva i svojim životnim djelom, kada je prije nešto manje od dvije godine najavljeno da će se prikazivati u Lisinskom, zgrozila je veliki dio javnosti. Sam glumac je preko Facebooka objavio svoj, kako je napisao, “novi domoljubni projekt” i pozvao “prijatelje i sve dobre ljude” da mu uplate novac za finalizaciju predstave.

U njoj je, najavljivao je fragmenatarno glumac uoči premijere, trebao prokazati jugofašiste, udbaše, agenate KOS-a te komunističke i četničke lobije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji provode specijalni i psihološko propagandni rat u Hrvatskoj. Uz ustaški pozdrav na početku predstave publici je planirao u monodrami objasniti kako je najveća greška prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana bila pomirenje i mirna reintegracija koja je dovela do abolicije i nikada provedene lustracije.

Grad mu je najprije dao dvoranu besplatno

“Bez lustracije nema Croatie je moje žestoko političko promišljanje ovog pogubnog vremena po moj hrvatski narod. Slobodno možemo reći, najpogubnijeg vremena od, 1918., ili preciznije, od 1945. do danas, kada smo svi mi Hrvati na rubu novih blajburških jama – ukoliko jugofašisti, ne dao Bog, ponovno dođu na vlast”, pojašnjavao je pripremajući predstavu Alić. Navodno je cijeli projekt stajao 120 tisuća kuna.

Veliko iznenađenje izazvala je tada odluka Grada Zagreba da Aliću besplatno dodijeli na korištenje malu dvoranu Lisinski. Za prodaju ulaznica Cantar Gavran potpisao je ugovor s dvoranom. Njihova prodaja je i krenula 11. srpnja 2016. Međutim, do sredine kolovoza bila je prodana tek jedna karta. Proizlazi to iz nepravomoćne presude kojom je Alić upravo izgubio svoju tužbu protiv dvorane i pokušaj da naplati 89 tisuća kuna duga, te 30 tisuća kuna odštete. Naime, monodrama mu je sredinom kolovoza, nakon što je najavio da će u njoj paradirati u crnoj uniformi i braniti NDH-a, skinuta s programa.

“Koncertna dvorana Lisinski nije poštivala svoje obveze i zato mora nadoknaditi štetu. Ova monodrama je moje životno autorsko djelo i zbog njezinog neprikazivanja trpio sam ismijavanje i podrugivanje ljudi iz moje okoline. Bilo je vrlo uvredljivih komentara na otkazivanje izvođenja. Ja sam poznati glumac u Hrvatskoj i u inozemstvu te sam zbog ovoga što se dogodio imao puno neugodnosti”, tvrdio je Alić u tužbi.

A onda je stigao poziv da se sve otkazuje

Predstavnici dvorane Lisinski objašnjavali su kako nisu imali baš ništa s Alićevom predstavom niti s njezinim otkazivanjem, budući da su od Gradskog ureda za obrazovanje kojem je na čelu Ivica Lovrić dobili dopis kojim se glumcu odobravaju besplatni termini korištenja male dvorane, 8., 12. i 14. listopada. Nedugo nakon njegovog javnog istupa u kojem je najavio sadržaj predstave iz Grada Zagreba nazvali su dvoranu i tražili obustavu prodaja ulaznica, kao i sve ostale pripreme za Alićevu predstavu.

Alić je, zato, u međuvremenu, podnio i tužbu protiv Grada Zagreba koja još uvijek traje. No, u postupku protiv Lisinskog nije uspio dokazati da ga je Koncertna dvorana na bilo koji način oštetila. Naime, sud je tražio da vrijednost neprodanih ulaznica utvrdi financijski vještak. Nije bilo sasvim jasno koliko se karata, za 890 mjesta u dvorani, trebalo naći u prodaji, budući da je Centar Gavran dio sjedala u publici rezervirao. Cijena ulaznice iznosila je 100 kuna.

Uz to, sud je tražio i da intenzitet glumčeve duševne boli što ju je pretrpio zbog otkazivanja predstave utvrdi vještak psihijatrijske struke. No, Alić nije sudu dostavio predujam kojim bi troškovi tih vještačenja bili pokriveni, pa mu je sud tužbu odbio. Ako presuda postane pravomoćna Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog morat će platiti i nešto više od 16 tisuća kuna sudskih troškova.