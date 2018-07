Poznati hrvatski znanstvenik i političar Ivica Puljak već godinama po Hrvatskoj drži predavanja kojima popularizira znanost. Višesatni razgovori s građanima koje zanimaju postanak ili budućnost Svemira očito mu više nisu dovoljni, jer je smislio originalan način kako “natjerati” ljude da s njim raspravljaju o knjigama koje mu se sviđaju.

Puljak je, naime, na svom Facebook profilu objavio popis od dvadesetak knjiga koje nudi na posudbu zainteresiranima. Očekivano, velika većina ponuđenih naslova je iz područja popularne znanosti.

Puljkovi Facebook prijatelji koji žele pročitati neku od tih knjiga trebaju, međutim, ispuniti i neke od uvjeta da bi knjigu dobili. Kako je napisao, knjigu trebaju vratiti do 1. rujna i to tako da ga pozovu na kavu na kojoj će razgovarati o upravo pročitanoj knjizi.

Putevima Stipe Mesića?

E sad, kako se pričalo da bi Puljak mogao biti i predsjednički kandidat Amsterdamske koalicije, jedna od prvih asocijacija okorjelom političkom novinaru je – Stipe Mesić. Odnosno, njegovo druženje s građanima, nazvano “S predsjednikom na kavu”, koje je krenulo još u vrijeme Mesićeve prve predsjedničke kampanje, 1999. godine.

Puljak se, kad smo mu ukazali na tu paralelu, prvo dobro nasmijao, a onda kazao kako mu to dosad nije palo na pamet, ali ne može negirati da ima sličnosti. “Uostalom, zašto ne, svako pojavljivanje u javnosti i širenje ideja je dobro, pa i političke kampanje vidim na takav način – kao pozornice za širenje ideja”.

No, Puljak nije kandidat za predsjednika države, bar ne još. Unutar Amsterdamske koalicije (koju čine Pametno gdje je Puljak član predsjedništva, IDS i Glas) još se dogovaraju o programima i kandidatima za izbore koji slijede, pa do jeseni sigurno neće pasti odluka o tome koga će nominirati za Pantovčak. Sam Puljak ostaje pri onom što je izjavljivao i prije dva mjeseca – ako se svi s tim slože, on je spreman biti kandidat za predsjednika.

Satima o budućnosti

Priča o posudbi knjiga je, međutim, ipak motivirana nečim drugim. Jedno od predavanja koje održava u posljednje vrijeme zove se “Budućnost Svemira i ljudskog roda”. I publika je izrazito zainteresirana za takvu vrst tema – rasprave, kaže, traju satima.

“Ljudi su zapravo jako zainteresirani za razgovore o budućnosti. Na svojim predavanjima argumentiram kako je stanje u svijetu zapravo puno bolje nego ikad dosad i kako će biti i još bolje, pa to često otvori duge rasprave, zadnji put je sve skupa trajalo dva i po sata”, priča Puljak.

Optimist u pogledu budućnosti

U isto vrijeme, kaže, stalo mu je da ljudi čitaju knjige i da se s njima o tome može diskutirati. A on knjiga, veli, ima gomilu. “Pa mi je ova ideja pala na pamet kao još jedan pokušaj dijaloga o budućnosti”, kaže, a za navedenu “obavezu” onih koji posuđuju knjige da mu kavu i plate kaže, kroz smijeh, da se radi o zafrkanciji.

Ne boji se da bi mu se mogli javiti “majstori” koji bi s knjigom nestali u nepoznatom pravcu. “A ne, oni koje zanimaju ovakve knjige će ih i vratiti”, uvjeren je. Jednom mu je ukraden ruksak s laptopom i knjigom izraelskog povjesničara Yuval Noah Hararija “Homo deus – kratka povijest sutrašnjice”. “Tad sam rekao sam sebi – ako je cijena toga što sam ostao bez laptopa da onaj koji mi je ukrao ruksak pročita tu knjigu – onda i nije tolika šteta”, kaže Puljak.

Usput, u pogledu budućnosti je – optimist. Tko bi rekao.

Popis knjiga koje Puljak nudi na posudbu:

– Hans Rosling with Ola Rosling and Anna Rosling Roennlund, Factfulness: Ten reasons we’re wrong about the world – and why things are better than you think

– Steven Pinker, Enlightenment Now: The case for reason, science, humanism and progress

– Yuval Noah Harari, Sapiens: Kratka povijest čovječanstva

– Thomas L. Friedman, Thank You for Being Late: An optimist’s guide to thriving in the age of acceleration

– Neil de Grasse Tyson, Astrophysics for People in a Hurry

– Richard Dawkins, Vragov kapelan: Razmišljanja o nadi, lažima, znanosti i ljubavi

– Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow

– Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The evidence for evolution

– Richard Dawkins, The God Delusion

– Sam Harris, Waking up: A guide to spirituality without religion

– Sam Harris, The end of Faith: Religion, terror, and the future of reason

– Sam Harris, The Moral Landscape: How science can determine human values

– Sam Harris, Pismo kršćanskoj naciji

– Daniel C. Dennett, Freedom Evolves

– Daniel C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea

– Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religious as a natural phenomenon

– Christopher Hitches, God is Not Great: The case against religion

– Max Tegmark, Our Mathematical Universe: My quest for the ultimate nature of reality

– Carl Sagan, The Varieties of Scientific Experience: A personal view of the search for god

– Lawrence Krauss, The Greatest Story Ever Told – So far: Why we are here?

– Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design: New answers to the ultimate questions of life

– Ben Goldacre, Bad Science

– Paul Davies, The Goldilocks Enigma

– Jurica Pavičić, Crvena voda

– Philip K. Dick, Ubik

– Michio Kaku, Parallel Worlds: The science of alternative universes and our future in the cosmos

– Daniel Keyes, Flowers for Algernon

– Ian Sample, Massive

– Jaron Lanier, You Are Not a Gadget: A manifesto