25 chefova i kritičara odabralo je za vas: ovo su najbolji zagrebački restorani za nevelik novac

Zagreb nikad nije imao više restorana i bistroa u kojima ne morate platiti golemi novac da biste jeli kvalitetno i zanimljivo. Posljednjih nekoliko godina masovno se otvaraju mali, ambiciozni, uglavnom nepretenciozni bistroi u kojima mladi chefovi eksperimentiraju s jelima, lokalnim namirnicama i više nego ikad prije inzistiraju na kvaliteti. No, ne izdrže svi. Mnogi počnu nadobudno i ambiciozno, no s vremenom počnu popuštati u kvaliteti, polako gubeći goste, dok napokon naprosto ne nestanu.

Telegram je stoga zamolio neke od najutjecajnijih hrvatskih chefova i food kritičara, konkretno njih 25, da preporuče najbolje restorane i bistroe u kojima možete pristojno, ponekad i senzacionalno pojesti za nevelik novac. Točnije, do 60-ak kuna. Na našu listu top 15 restorana tako je ušlo nekoliko tradicionalnih favorita, poput Malog bara Ane Ugarković ili Šalše na Trešnjevci koja je, otkad je otvorena prije sedam godina, svaki dan jednako puna, ali i nekoliko nerazvikanih, ali uzbudljivih malih mjesta poput Alegrije u Rudešu te Apetitliha kod Kvatrića.

Uža i šira lista

Dakle, u nastavku vam donosimo listu top 15 restorana u kojima možete pojesti kvalitetan i uzbudljiv obrok do 60-ak kuna, nakon čega slijedi i širi popis s još 27 mjesta koja su se nešto slabije plasirala no ušla su u odabir.

U stvaranju Telegramove top liste restorana sudjelovali su: Ivica Štruml, Mario Minder, Vlado Lisak, Marin Rendić, Marija Gudelj, Martina Bračić, Darko Lugarić, Borna Janeš, Mario Meštrović, Vesna Miletić, Kult Plave Kamenice, Tomislav Škunca, Hrvoje Kroflin, Berislav Lacković, Marin Medak, Tvrtko Šakota, Miroslav Dolovčak, Christian Misirača, Marijo Čepek, Denis Zembo, Vedran Petranović, Mika Alix, Žaklin Troskot, Tihomir Purišić, Robert Hromalić i Branko Ognjenović.

Adresa: Petrinjska 42A

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka rade od 9 do 23 sata, subotom od 12 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Popularna jela i cijene: Ovisi o sezoni i ponudi na placu. Dnevne juhe (25 kuna), salate, quicheovi i sendviči (od 25 do 60 kuna), pileća krilca zapečena u umaku od soje, narančinog soka, meda i đumbira (50 kuna), pečena svinjska rebrica s krumpir salatom i zeljem (65 kuna)

Chef: Miroslav Šušnjak

Lari & Penati rade od 2011. godine, što je impresivno dugo vrijeme s obzirom na vijek trajanja mnogih zagrebačkih bistroa i street food lokala. Bistro je nazvan prema motivima iz rimske mitologije; lari i penati su bili kućna božanstva, nešto čega su slavenska verzija naši „mali domaći“.

I ovdje, kao i u mnogim lokalima s našeg popisa, svaki se dan mijenja ponuda. Gospodin Igor Tomljenović, voditelj bistroa, kaže da to ovisi o sezoni i ponudi na Dolcu. Glavni kuhar u ovom bistrou je gospodin Miroslav Šušnjak, koji je ranije radio za Francusku ambasadu u Zagrebu i samoborski Zeleni Papar.

Ugodni prostor prima 30 mjesta, a uskoro će ponovno biti otvorena i terasa koja može primiti 50-ak gostiju.

“Krilca i rebarca su klasik bistroa Lari & Penati”, rekao nam je Borna Janeš, vlasnik restorana Pod Zidom.

Adresa: Preradovićeva 13

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka rade od 12 do 22 sata, petkom i subotom od 12 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Popularna jela i cijene: Tamari Mushroom burger s krumpirićima (49 kuna) i Pepper jam burger s krumpirićima (47 kuna)

Chef: Željko i Danijela

U zbilja impresivnoj ponudi burgera u Zagrebu mnogi stručnjaci s kojima smo razgovarali istaknuli su upravo Burgeraj, mali obiteljski lokal koji će uskoro proslaviti svoj peti rođendan. Vodi ga Željko i Danijela, samozatajni par koji uvijek ponavlja da im je najbitnija kvaliteta namirnica.

Nabavljaju lokalno i svježe meso, pa tako već dulje vrijeme surađuju s dobavljačem iz Zagorja od kojeg uzimaju junetinu koju samostalno obrađuju. Cijene burgera su do 49 kuna, a uključuju i porciju krumpirića. U ponudi piva inzistiraju na craft pivima, a od točenih izdvajaju istarski San Servolo i američki Pale Ale.

Iako je njihova ponuda naizgled minijaturna – sadrži tek pet vrsta burgera, uvjeravaju nas kako spravljaju samo ono što znaju skuhati “kak’ spada”.

“Preporuka za sočni Pepper jam hamburger na delikatnom pecivu koje ne dominira nad mesom. Vrlo ukusno, i što je najvažnije, uvijek jednako fino”, pohvalio je rad ekipe Burgeraja chef i vlasnik restorana Le Mika, Mika Alix.

Adresa: Vlaška 63

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do subote rade od 12:30 do ponoći, nedjeljom zatvoreno

Chef: Vedran Bonačić

Popularna jela i cijene: Pašteta od pilećih u gušćih jetrica (45 kuna) i mini cheeseburgeri (65 kuna).



Ana Ugarković ponudu u svom Malom baru slaže u skladu s ponudom na tržnicama, odnosno temelji je na sezonskim namirnicama. Tako se njezin jelovnik često mijenja pa će u jesen nuditi juhu od bundeve, dok će ljeti popularna biti jela od tikvica i patlidžana.

“Prvotna ideja bila je da Mali bar bude kafić s hranom, no s vremenom je hrana postala elaboriranija. To su trebale biti grickalice, neka naša verzija tapasa, ali ljudi vole pojesti nešto konkretno za ručak”, govori nam vlasnica Ana Ugarković.

U restoranu je četrdesetak mjesta, a meni mijenjaju svaki dan ovisno o ponudi na tržnici, odnosno sezoni. Iako se, dakle, jela konstalno mijenjaju, uglavnom možete računati na nekoliko stalnoh favorita gostiju, poput njihovih mini burgera.

“U Malom baru je uvijek fino, a posebno se sjećam juhe od bundeve”, rekla nam je Vesna Miletić, vlasnica i chefica u restoranu TAČ. Na nju se, između ostalih, nadovezao chef Deniz Zembo, kojeg su impresionirale marinirane srdele.

Adresa: Ulica Frana Folnegovića 10

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do subote rade od 11 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Chef: Marin Medak

Popularna jela i cijene: Wok (50-60 kuna) i burger s krumpirićima (58 kuna).

Chef Marin Medak otvorio je RougeMarin 2012. godine, a u jelima kombinira razne svjetske kuhinje te sezonske i lokalne namirnice.

“Prvotna ideja bila je da ovdje može doći i odvjetnik u odjelu i automehaničar u manduri. Jelovnik je sezonski i pokušavamo izvući najbolje iz svih kultura uz pristupačne cijene i hrvatske namirnice”, govori nam Medak.

Restoran ima 95 mjesta, a koncept njihove kuhinje svojedobno je gastro blog Kult Plave Kamenice opisao kao “globalni comfort food”.

Slastičar Robert Hromalić, vlasnik Le Kolača, posebno se sjeća pizze iz RougeMarina. “Troje ljudi se može najesti od njihove sjajne pizze”, kaže.

Adresa: Kostelska 11

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka rade od 11 do 22 sata, subotom od 11 do 22 sata, nedjeljom zatvoreno

Popularna jela i cijene: dnevna ponuda (gulaši, jetrica, tortilje, pulled pork sendvič…) do 44 kune, burgeri do 41 kune

Chef: vlasnik i kuhar Danijel Pandža, kuhari Marin Jurin i Tomislav Kasanić

Prije 7 godina, tada 34-godišnji Danijel Pandža otvorio je Šalšu, “bistro s rokerskim štihom”, kako mu on tepa. Smješten je u mirnoj uličici u blizini Trešnjevačkog placa, do kojeg gospodin Pandža svakodnevno odlazi po namirnice.

Pandža kako je u ugostiteljstvu izabrao teži put, u Šalši rade isključivo s domaćim namirnicama, svakodnevno mijenjaju ponudu i poslužuju kruh i peciva koje samostalno izrađuju od vlastitog kvasca.

Među najpopularnijim jelima svakako su njihova tri burgera i tortilje koje su dio svakodnevne popodnevne ponude, a u vrijeme ručka kuhaju raznolika dnevna jela koja do popodneva u pravilu uvijek rasprodaju.

“Jako fino rade stvari poput pečenja i pohanog, a uvijek im je prefini i domaći kruh kojega peku, pivo koje sami rade, umaci i dipovi uz jela, salate i u principu sve što nude je jako dobro. Zadnji put sam jeo prefini roastbeef sandwich kod njih, sami su ispekli peciva, a meso je bilo savršeno medium rare pečeno s ukusnim dipom od meda i senfa i hrskavom zelenjavom unutra”, rekao nam je chef Tomislav Škunca.

Adresa: Lastovska 38

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do subote rade od 11 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Chef: Damir Bajo

Popularna jela i cijene: Pileće okruglice (36 kuna) i tagliatelle (66 kuna)

Savica Casual Urban Eatery otvoren je 2018. godine, a uz a la carte meni nude i dnevne ponude.

“Restoran ima 45 mjesta, a primarna ideja bila je upravo casual urban eatery, odnosno opušteni kvartovski restorančić s jako finom modernom hranom, pristupačnom svima”, rekao nam je Armando, voditelj restorana.

Savica je još jedan izdanak bistrološke škole originalne Mundoake i Rougemarina, restorančić u kojem možete pojesti kvalitetno izvedena jela poput buncek terine, tatakija od tune, tuna tartara…, za nevelik novac.

“U Savici često mijenjaju meni, nekad i na tjednoj bazi. Posebno se sjećam njihove dobre tune i porchette, imaju i dosta velike porcije”, rekao nam je chef Miroslav Dolovčak.

Adresa: Masarykova 26/1

Radno vrijeme: Ponedjeljkom su zatvoreni, od utorka do srijede rade od 11:30 do 23 sata, dok su nedjeljom otvoreni od 17 do ponoći.

Chef: Lovro Smetiško

Popularna jela i cijene: Dnevna ponuda im se mijenja, neka od jela su bijela palenta s pjenom od grana padana, prahom od vraganja i dehidriranim špekom (60 kuna), tofu na salatu s pinjolima, tostiranim pekanima, mladom salatom i ražnjićem povrća (50 kuna), juha od cvjetače (30 kuna)

Haustor Haus otvoren je prošle godine i vrlo brzo postao je jedna od najpopularnijih modernoh zalogajnica u gradu. Svaki dan kuhaju drugo, na jelovniku ćete naći jela poput pilećeg pohanca, tuna burgera, rižota, ramsteaka, čipsa od celera…

“Restoran ima 29 mjesta i htjeli smo postići opuštenu atmosferu. Recimo, meni je svejedno hoće li netko doći u japankama i kupaćima ili fino odjeven. Sve kuhamo od početka, temeljce i svoje tjestenine, ali nam je bitno da smo priuštivi i da se ljudi osjećaju ugodno”, priča nam vlasnik Lovro Smetiško.

“Haustor Haus vodi jedan od mlađih i perspektivnijih chefova. Radi moderne stvari i sviđa mi se njegov poseban pristup jelima”, rekao nam je chef Berislav Lacković, dok je chef Zembo posebno nahvalio Smetiškov duck burger.

Lokacije: Ilica 49, Vukovarska 68, Tkalčićeva 36, Samoborska 217

Radno vrijeme: Restoran u Ilici radi od 10 do ponoći, onaj u Vukovarskoj od 7.30 do ponoći, u Tkalčićevoj od 10 do ponoći kao i onaj na Samoborskoj

Popularna jela i cijene: Grah s kobasicama (35 kuna), dnevna ponuda gableca (npr. kelj sa suhim mesom, juneća šnicla u umaku s njokima, škarpina sa žara na dalmatinski) uvijek do 38 kuna

Chef: svaki lokal ima svojeg šefa kuhinje, a u sastavljanju ponude savjetuje ih chef Mario Čepek. U lokalu kojeg smo mi posjetili kuhala je šefica kuhinje Marija Balija.

Pivnica Medvedgrad jedno je od najpopularnijih mjesta za izlazak na pivo u Zagrebu, i to na 4 lokacije. Osim široke ponude piva iz vlastite proizvodnje, imaju i poveću ponudu hrane.

Voditeljica Pivovare Ljerka Nauković kaže da im dnevne ponude idu super. Peciva i kruh sami pripremaju, a meso i sir, tvrde, nabavljaju isključivo od domaćih proizvođača. “A kad sezona donese posebne proizvode, poput paške janjetine ili ovčje skute, obavezno navedemo iz kojih su OPG-ova stigle”, priča.

Neki od hitova su im grah s kobasicama, roštilj, odresci, gulaši… Zapravo, sve ono što smatramo domaćom, narodskom hranom.

Chef Ivica Štruml tvrdi da ga hrana u Medvedgradu još nikad nije razočarala. “Tu je odlična vrijednost za novac, pogotovo za gablece koji su zbilja povoljni, a ekipa radi zbilja korektan posao”.

Adresa: Savska 107/1

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka rade od 10 do 22 sata, a petkom i subotom od 10 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Chefovi: Miodrag i Stefan Stefanović

Popularna jela i cijene: gurmanska pljeskavica (45 kuna), đevrek (55 kuna), punjena vješalica (60 kuna), svinjski ražnjići (40 kuna) i punjeni batak je (50 kuna)

Tvornica pljeskavica Kosta jedan je od popularnijih roštilja u gradu. U simpa drvenu kućicu na Savskoj stane 35 ljudi, a specijalitet im je Leskovački voz.

Dok pričamo s njima, iznimno im je bitno objasniti da oni nisu ni fast food ni pečenjara, već da se radi o restoranskom načinu pripreme roštilja.

“Ćevape i pljeskavice radimo tek kada dobijemo narudžbu. Kod nas ništa ne dolazi već gotovo i sve se radi ručno”, priča nam Miodrag Stefanović, sin čuvenog Koste koji je sve pokrenuo, a koji nadgleda rad svojih sinova koji danas vode kuhinju.

“U TPK uvijek mogu pojesti dobar roštilj, a cijena je pristupačna”, rekao nam je chef Mario Čepek.

Adrese: Teslina 7, Importanne centar, Palmotićeva 1 (Europski trg);

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka rade od 10 do 01 sat, petkom i subotom od 10 do 05 sati, nedjeljom od 15 do 23 sata

Popularna jela i cijene: Razne guste juhe od povrća (18 kuna), Cezar salata (37 kuna), Double Trouble burger s junetinom i pancetom (34 kune)

Chef: šef kuhinje u Palmotićevoj je Slobodan Živković

Good Food je lanac restorana koji, osim u Zagrebu na tri lokacije, sad ima lokal i u Puli. Konstantno se šire. Ideja im je da možete pojesti nešto na brzinu, ali svježe, da nije nezdravo. Imaju veliku ponudu juha, salata, sendviča, burgera, a ljeti i smoothieja.

Melanie Tvrdinić, jedna od direktorica Good Fooda, kaže kako inzistiraju na nabavci domaćih proizvoda. Povrće i voće, kaže, nabavljaju iz lokalnih OPG-ova, a meso iz “isključivo provjereno kvalitetnih mesnica”, poput popularnog Igomata.

Uglavnom su poznati po svojim burgerima, salatama i juhama.

Darko Lugarić iz Agave posebno ističe njihovu posljednju zagrebačku lokaciju, onu u Palmotićevoj otvorenu prije malo više od godinu dana: “Kuhaju uredno i korektno, imaju fine salate i juhe”.

Adresa: Teslina 14

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka rade od 12 do 22 sata, petkom i subotom od 12 do 23 sata, nedjeljom zatvoreno

Popularna jela i cijene: Juha od luka (39 kuna), quicheovi (48 kuna), galettes od heljde s raznim nadjevima (od 48 kuna)

Chef: Mika Alix

Francuz Mika Alix Zagrepčanima kuha specijalitete francuske kuhinje od ljeta 2017. U prvotnom izdanju u Masarykovoj nudili su široki izbor francuskih palačinki, takozvanih crepes te popularnog francuskog deserta – galettes, da bi prošle godine preselili u veći prostor, proširili ponudu te se afirmirali kao bistro.

Iako u ugodnom ambijentu u Teslinoj imaju i razna jela u višem cjenovnom rangu, uvijek možete računati na kvalitetne quicheove, juhe, slane galletes i slična jela koja ne prelaze 60-ak kuna.

“Kod Le Mike možete naći odličnu juhu od luka i njihove galette palačinke”, rekao nam je chef Mario Čepek.

Adresa: Rudeška 246

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do četvrtka rade od 8 do 23 sata, petkom i subotom od 8 do ponoći, a nedjeljom od 8 do 23 sata

Popularna jela i cijene: Dnevne ponude koje se stalno mijenjaju, npr; lasagne (55 kuna), pačja prsa na pireu od mrkva i naranče (65 kuna), vijetnamska piletina (55 kuna), iz stalne ponude, salata Landaise (58 kuna)

Chef: Nadege Tihava

Francuskinja Nadege Tihava i njezin suprug Alen Tihava već dvije godine vode ovaj živopisni lokal smješten u blizini Jaruna. Funkcioniraju kao kvartovsko mjesto za ispijanje kave, dok se u vrijeme ručka pretvaraju u ozbiljan bistro.

Nadege je samostalno uredila prostor u veselim i toplim bojama, s mnoštvom zelenila u lončanicama. Ona i osmišljava ponudu jela i pića, u čemu je vodi njezin sommelierski staž kojeg ima iz Velike Britanije.

Iako se u dnevnoj ponudi gableca mogu naći raznovrsna jela, hit im je, kaže Nadege, “šopana patka”, uvezena iz Nadegeine domovine. Patka je tamo konzervirana na poseban confit način; peče se na niskoj temperaturi u vlastitoj masti. Ukomponirana je u jela različitog cjenovnog ranga, a naši sugovornici posebno ističu salatu Landaise, s dimljenim pačjim želucima.

Tihomir Puršić iz Dubravnikog puta kaže kako je u Alegriji jeo izvrsnu salatu Landaise. “Alegria i RougeMarin pružaju stabilnu kvalitetu za novac”, rekao nam je.

Adresa: Gotovčeva 2

Radno vrijeme: Ponedjeljkom rade od 10 do 18 sati, od utorka do subote od 10 do 21 sat, nedjeljom od 10 do 18 sati

Popularna jela i cijene:Dnevne ponude svaki dan sastoje se od nekoliko jela, npr; teleća jetrica s palentom (45 kuna), juneći rep u saftu (50 kuna), krem juha od graška (18 kuna), zagrebački odrezak i rizi bizi (60 kuna)

Chef: vlasnica i voditeljica Iva Goleš, a kuha Mirjana Ledić

Apetitlih, restoran u blizini Kvatrića koji prima 60-ak gostiju, opće nema unaprijed složenu ponudu. Naime, što gospođa Iva Goleš, vlasnica i voditeljica restorana, taj dan donese s obližnjeg Kvatrića, to njihova kuharica priprema.

U ponudi od nekoliko jela, svaki dan imaju neko varivo ili slično jelo koje unaprijed pripremaju u većim količinama. “Gosti su nam većinom poslovni ljudi koji uglavnom nekamo žure”, objašnjava Iva Goleš koja je i sama tako žurila do prije 4 godine kad je napustila posao u marketingu i pokrenula ovaj mali restoran.

Kao kuharicu je uposlila dugogodišnju obiteljsku prijateljicu, Mirjanu Ledić, koja je ranije radila u restoranu Starina. Zbog nje je u Apetitlihu, Iva kaže, kuhinja “baš kao kad dođete kod mame na ručak”.

“U blizini Kvatrića u Apetitlihu imaju odlične dnevne ponude, a oduševljena sam bila njihovim jetricama i palentom”, rekla nam je Marija Gudelj, vlasnica slastičarnice Miss Delice.

Adresa: Masarykova 21, Dedovići 11 i Avenue Mall

Radno vrijeme: U Masarykovoj rade od ponedjeljka do četvrtka od 11 do 23 sata, petkom i subotom od 11 do ponoći te nedjeljom od 13 do 21 sat. U Dugavama, na adresi Dedovići 11 rade od ponedjeljka do subote od 11 do 23 sata dok su nedjeljom zatvoreni. Restoran u Avenue Mallu otvoren je od ponedjeljka do četvrtka od 11 do 21 sat, a petkom, subotom i nedjeljom od 11 do 22 sata.

Chef: 11 sushi majstora

Popularna jela i cijene: Ginger meni (60 kuna), Yokohama meni (39 kuna), spring rolice s kozicama (34 kune), Threesome meni (46 kuna) i California maxi meni (50 kuna)

Ginger Sushi su otvorili brat i sestra, Zvonimir i Adriana Dobrović 2014. godine, prije svega jer i sami obožavaju sushi.

“Ginger smo otvorili prije pet godina jer smo željeli Zagrebu dati mjesto gdje se može pojesti kvalitetan sushi po prihvatljivim cijenama. Željeli smo da se svi, od studenata do poslovnih ljudi, osjećaju dobro”, rekao nam je Zvonimir Dobrović.

Prvo su otvorili lokaciju u Masarykovoj 2014., dvije godine kasnije otvoren je onaj u Dugavama, a posljednji je u Zaprešiću otvoren 2017. godine.

“U Gingeru mi imaju jako dobre tempure”, rekla nam je chefica Vesna Miletić, dok je vlasnica slastičarnice Amelie Žakline Troskot dodala kako je sigurna da će tamo uvijek dobiti kvalitetno jelo za pristupačnu cijenu.

15. Bistro Amfora

Adresa: Dolac 2

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do subote rade od 8 do 16 sati, a nedjeljom od 8 do 13 sati

Chef: Đurđica Trsinski

Popularna jela i cijene: Bakalar (35 kuna), lignje pržene ili na žaru s prilogom (45 kuna) i srdelice s prilogom (45 kuna).

Amfora je tradicionalni restoran na Dolcu koji nudi klasična jela poput ribica i lignji, koje stižu direktno iz obližnje ribarnice.

“U restoranu smo htjeli najobičniju domaću atmosferu jer je kod nas riba stvarno onako kako ju je Bog stvorio, prirodna, bez ikakvih dodataka osim ako netko ne želi malo ulja ili marinade”, priča nam vlasnik Anđelko Mandač i dodaje kako mu dolaze svi od penzionera preko liječnika do sudaca.

Restoran ima 40-ak sjedećih mjesta, uređen je tradicionalno i domaće, a jedan od većih pluseva mu je terasa koja gleda ravno na na užurbani Dolac.

“Petkom često jedem riblju juhu i srdele na grillu u Amfori, riba dolazi ravno s ribarnice koja je odmah pored”, govori nam chef Borna Janeš.

Ostala mjesta koja su dobila preporuke naših stručnjaka:

*Pod Zidom (Pod Zidom 5); restoran je dobio više preporuka naših sugovornika, a odnedavno imaju i Michelinovu preporuku. No, svakako trebamo napomenuti da u svojoj ponudi, koja se neprestano mijenja, više nema jela koja su nam preporučili drugi chefovi, a i cijene jela su im uglavnom više od limita koji smo postavili – do 60-ak kuna.

Beštija (Masarykova 11/1)

Brokenships bistro (Katarinin trg 3)

Batak grill (Rudeška cesta 87, Jadranska avenija 6, Vlaška 115, Centar Cvjetni/ Trg Petra Preradovića 6, Lastovska 1a, Trakošćanska 36, Remetinečka 14, Radnička cesta 37c, Av. Većeslava Holjevca 62)

Restoran Bicko (Karlovačka cesta 24)

A posto (Ulica kneza Mislava 1)

Burger bar (Avenija Dubrovnik 15)

Vinska Klet, (Nova Ves 8)

Kitchen and grill PLAC (Dolac 2)

Royal India (Tkalčićeva 26)

The Garden Bar & Kitchen (Preradovićeva 12)

Vegehop (Vlaška 79)

Oranž Bistro & Wine Bar (Ilica 7)

All Saints (Tkalčićeva 15)

Namaste (Selska Cesta 217)

Marenda (Kuniščak 24, Madaličina)

Brenner Grill (Zagrebačka cesta 194)

Dobar tek (Adžijina 4)

Garden Brewery (Slavonska avenija 22f )

Stari kotač (Petrovaradinska 20)

Umami (Skalinska 3 i Horvaćanska 75)

Mitnica (Črnomerec 37)

Gyoza sake&bar (Boškovićeva 6)

Mrvica (Podbrežje XI br.1)

Korčula (Teslina 17)

Kod Vukušića (Slavonska avenija 22D)

Bio Zrno (Medulićeva 20)