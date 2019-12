Ako smo zbilja došli do toga da hrvatska policija deportira strane studente, što je sljedeće?

Bilo je samo pitanje dana kada će stvari definitivno izmaknuti kontroli i s koliko tragičnim posljedicama. Kad se jednom počne kršiti zakon, pred očima brojnih ljudi pa i novinara, a istovremeno se ta činjenica posve negira ili opravdava pred materijalnim dokazima, onda realno više ne postoji nikakvo ograničenje za bilo čiju samovolju. Govorim, naravno o odnosu hrvatske policije prema izbjeglicama koji pokušavaju iz Bosne i Hercegovine prijeći u Hrvatsku te dalje na zapad.

Gotovo unisona obrana nasilnih i nezakonitih postupaka koji su se pretvorili u redovnu praksu, s vrhuncem u skandaloznom intervjuu Kolinde Grabar Kitarović švicarskim medijima, na kraju je dovela do potpunog gubitka kontrole. Pa su tako posljednjih dana propucana već dva čovjeka, što pukim slučajem nije završilo nečijom smrću, također uz apsurdna i skandalozna objašnjenja, da bismo danas zabilježili nadrealan slučaj otmice dvojice nigerijskih studenata.

Nakon ovog sa studentima, više ništa nije nezamislivo

Dvojica studenata koji su sudjelovali na sveučilišnom prvenstvu u Puli, i imali povratni let za Istanbul iz Zagreba, tvrde da ih je policija bezrazložno uhapsila u centru glavnog grada te ih nasilno odvela do granice s Bosnom i Hercegovinom, natjeravši ih da odu u tu zemlju. Ova apsolutno nevjerojatna činjenica da policija otima ljude u središtu glavnog grada i bez ikakvog razloga i provjere ih deportira iz zemlje, ne samo što ukazuje na lagano uvođenje totalitarizma, nego i svjedoči o tome da više ništa nije nezamislivo, pa i to da se ubuduće deportira bilo tko, tko nije po volji vladajućima.

Istovremeno s ovakvim ponašanjem hrvatske policije, a zapravo države, jer je očito riječ o političkoj odluci da se ovakve stvari rade, s dolaskom zime, situacija je u potpuno neuvjetnom izbjegličkim kampovima u Bosni i Hercegovini na rubu katastrofe, što sve one koji u njima borave dovode do očaja. Međutim, Komisija za ljudska prava Parlamenta Federacije BiH jednostavno je odbila raspravljati o ovim uvjetima, odnosno o pismu Visoke povjerenice za ljudska prava Vijeća Europe povodom urgentne situacije kršenja ljudskih prava djece ometene u razvoju i izbjeglica koje se smrzavaju na Vučjaku.

U odnosu prema migrantima, Hrvatska i BiH krše čitav niz zakona

Pojednostavljeno govoreći, u odnosu prema svim tim ljudima se i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini krši čitav niz zakona, da o empatiji prema drugima uopće ne govorimo. Najtužnije od svega je što dolazi vrijeme Božića, kada će u svim medijima, crkvenim propovjedima i nastupima političara prevladavati govori o milosrđu i empatiji, po tisućiti put ćemo slušati priču o Isusu koji je rekao da treba u kuću primiti svakoga kome je potrebna pomoć i odnositi se prema tom čovjeku kao da se odnose prema njemu.

Posve je sigurno da nikome od onih koji će izgovarati te priče i riječi neće niti na trenutak biti neugodno zbog toga što rade sve suprotno od onoga što javno zagovaraju. Iako nisam vjernik, ovo bi bila puno ljepša zemlja kad bi se oni koji se smatraju vjernicima te Katolička crkva doista ponašali u skladu s vlastitim naukom. U takvoj zemlji bilo bi nemoguće da se puca na ljude, hvata ih se i deportira, vrijeđa u komentarima ispod tekstova i slično. Bila bi to zemlja humanih, solidarnih i dragih ljudi.