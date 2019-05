Ekskluziv: Na zaraženo meso u Kninu, od kojeg su ljudi oboljeli, Ministarstvo je stavilo žig da je ispravno

Ministarstvo poljoprivrede, točnije njihova Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, ozbiljno se poigravalo sa zdravljem građana. Iako su još krajem veljače dobili službenu zabilješku o pronalasku pozitivnog rezultata na trihinelu te imali ozbiljne indicije da zaraženo meso potječe iz jedne mesnice u Kninu, nisu učinili apsolutno ništa da građane obavijeste o opasnosti koja im je prijetila. Naprotiv, sve se pokušalo zataškati od javnosti.

Telegram je nedavno pisao kako je u Kninu, u tamošnjoj bolnici, krajem veljače hospitalizirano troje pacijenata s kliničkim simptomima trihineloze. Radilo se o obitelji M. B., iz mjesta Potkonja kraj Knina, gdje su žena i njezina dva sina konzumirali zaražene suhomesnate proizvode, pancetu i kobasice. U inspekcijskom nadzoru obavljenom 25. veljače ove godine, spomenut je i slučaj N. M. iz mjesta Kijevo, također kraj Knina, u čijoj su pušnici pronađene kobasice zaražene trihinelom, rađene od mesa kupljenog u prodavaonici u Kninu.

I M. B., kao i N. B., veterinarskim su inspektorima rekli ime mesnice u kojoj su kupili zaraženo meso. Iako je to bio ozbiljan alarm za javno upozorenje ostalim građanima, koji su kao i dvojica spomenutih, oko Božića prošle godine u toj mesnici kupili meso te ga sušili i prerađivali, nikakvo upozorenje građanima nije izdano.

Unatoč zaraženosti, pršuti su imali žig ispravnosti

Prave razmjere tog skandala potvrđuju novi dokumenti do kojih je Telegram došao ovih dana. Naime, više od mjesec dana nakon spoznaje da je u Kninu i okolici pronađeno meso zaraženo ličinkama opasnog nametnika, čije konzumiranje izaziva teške posljedice za zdravlje ljudi, 2. travnja ove godine, veterinarski inspektor Državnog inspektorata u Veterinarskoj ambulanti u Kninu, Marko Ljubičić, zaprimio je telefonski poziv Nenada Dujića.

On je naveo kako je oko 15. prosinca prošle godine u Mesnici Miletić u Kninu kupio pet svježih svinjskih butova. Dujić je sâm usolio meso i stavio ga na sušenje, no vjerojatno je saznao da se slučaj trihineloze pojavio u okolini Knina, pa je zatražio da se uzmu uzorci njegovih pršuta.

Dan kasnije, 3. travnja, kako stoji u izvješću Državnog inspektorata, Sektora inspekcijskog nadzora u Zagrebu, upućenog Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane (pod oznakom ”Izvješće trihinela – mesnica Miletić”), stoji kako je 3. travnja u 6:30 u privatnoj pušnici Nenada Dujića, Marko Ljubičić, ovlašteni veterinar, uzeo uzorke svih pet komada pršuta.

Ono što je u tom dokumentu, u čijem je posjedu Telegram, više nego uznemirujuće je sljedeći dio izvješća: ”Pršuti su imali oznaku (žig) zdravstvene ispravnosti. Uzorci su isti dan pregledani metodom umjetne probave i uzorak pršuta označenog brojem 2 bio je pozitivan na trihinelu”.

Na pregledanim pršutima nedostajao je komad s donje strane

U izvješću koje je potpisao načelnik sektora, mr. Gordan Jerbić, doktor veterine, po ovlaštenju glavnog državnog inspektora, stoji i sljedeće: ”Obavijest o potvrđenom slučaju bolesti e-mailom je proslijeđen gđi. Tihani Miškić u Upravu za Veterinarstvo i sigurnost hrane i inspektoru Državnog inspektorata Ivici Odaku”.

U dokumentu koji je u posjedu Telegrama, osobito je zanimljiv i sljedeći dio: ”Tijekom nadzora u pušnici obiteljske kuće zatečeno je pet polusuhih pršuta obješenih na kukama. Vlasnik je skinuo pršute koji su vizualno pregledani od strane inspektora Državnog inspektorata. Tom prilikom utvrđeno je sljedeće: na svim pršutima nedostajao je komad s donje strane pršuta težine cca jedan kilogram, koje je po izjavi vlasnika odrezao Marko Ljubičić, dr. med. vet. ovlašteni veterinar Veterinarske ambulante Knin, te ih odnio na pregled.

Svi pršuti označeni su oznakom zdravstvene ispravnosti HR 829 EU – ovalni pečat zelene boje. Jasno vidljiva bila je samo oznaka zdravstvene ispravnosti na pršutu broj 4. Na ostalim pršutima nije se moglo sa sigurnošću utvrditi o kojem se broju klaonice radi”.

Moguće je da oko Knina ima još zaraženog mesa

Čak ni tada, kada je nakon izvješća od 9. travnja, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, stiglo više nego jasno upozorenje da slučaj trihinele u Kninu, nije bio posljedica kakvog nelegalnog klanja u seoskom domaćinstvu, već da se radilo o mesu kupljenom u mesnici, te da su – što je osobito alarmantno – pršuti imali i oznaku (pečat) zdravstvene ispravnosti, nije poduzeto apsolutno ništa da se obavijesti građanstvo.

Da vlasnik pršuta nije sâm zatražio kontrolu ispravnosti kupljenog mesa, vrlo se lako moglo dogoditi da se pršutom zarazi i on, kao i druge osobe koje bi ga konzumirale. No, još više uznemiruje pitanje: ima li u pušnicama domaćinstava u Kninu i okolici još suhomesnatih proizvoda zaraženih trihinelom? S obzirom na količine mesa koje je spomenuta mesnica u Kninu prodala od 1. do 29. prosinca prošle godine, lako je moguće.

Ministarstvo poljoprivrede tvrdilo da je sve po propisima

Telegram je i u posjedu zapisnika Državnog inspektorata od 5. travnja ove godine u kojem stoji kako je u Mesnici Miletić u Kninu tijekom mjeseca prosinca prošle godine ukupno prodano 895,10 kilograma mesa. Dakle, gotovo je tona mesa prodana kupcima iz mesnice za koju troje građana tvrdi da su upravo ondje kupili zaraženo meso. Zanimljiv je još jedan podatak.

Tijekom službene kontrole u toj mesnici, prema izjavi Dinke Miletić, voditeljice HACCP tima u klaonici u Stankovcima, čiji je vlasnik, kao i vlasnik spomenute mesnice Zoran Miletić iz Šibenika, odgovorna osoba u mesnici bio Ivan Grgić. On je, upravo toga dana, 5. travnja ”dao jednostrani otkaz ugovora o radu s poslodavcem”, te u trenutku obavljanja inspekcijskog nadzora ”nije dostupan za davanje izjava”, a ”trenutno, nova osoba nije imenovana za odgovornu osobu u objektu, odnosno mesnici”.

Kada je Telegram 25. travnja objavio uznemirujuće otkriće o pokušaju zataškavanja cijele afere s trihinelom, iz Ministarstva poljoprivrede odbacili su naše tvrdnje kako se cijela afera pokušala zataškati. Naprotiv, tvrdili su, sve je urađeno po propisima.

Iz Ministarstva tvrdili da meso nije bilo u prodaji

Evo dijela tog priopćenje iz Ministarstva: “Nakon prijave epidemiološke službe Knin, 24. veljače 2019. zbog sumnje na oboljenje jedne obitelji iz Knina (majke i sina) od trihineloze, veterinarska inspekcija je provela službene kontrole s ciljem utvrđivanja mogućeg izvora zaraze. U tu svrhu povedeno je više službenih nadzora kod različitih subjekta u poslovanju s hranom (klaonicama) pa tako i u mesnici Miletić, te u domaćinstvu oboljelih osoba kao i u domaćinstvu osobe koja je „počastila“ kobasicama oboljele. Nadzori su provedeni s ciljem utvrđivanja podrijetla mesa i proizvoda od mesa, na domaćinstvima i kod subjekata u poslovanju s hranom (mesnica, klaonice i gospodarstvo na kojem je kupljena svinja). Izvršeno je i službeno uzorkovanje više uzoraka mesnih proizvoda zatečenih u domaćinstvima radi analize na trihinelozu”.

”Nalazi Hrvatskog veterinarskog instituta potvrdili su prisutnost parazita oblića trihinele u pojedinim uzorcima mesnih proizvoda nepoznatog podrijetla u oba domaćinstva. Nadzori u klaonici Miletić, kao i na dvije susjedne klaonice bili su negativni na trihinelu, kao i na gospodarstvu koje drži svinje. Nadzorom je također utvrđeno da ne postoji dokaz (račun) da je obitelj kupila meso ili proizvode u mesnici Miletić.

Budući da ne postoji jasna sljedivost podrijetla mesa i mesnih prerađevina jer ne postoji propisana dokumentacija kao dokaz o podrijetlu mesa tj. proizvoda (račun, oznaka, deklaracija), Veterinarska inspekcija je podnijela dva optužna prijedloga te dvije kaznene prijave radi ugrožavanja zdravlja ljudi, jer nema mjerodavnih dokaza o podrijetlu mesa i proizvoda od mesa. Proizvodi u kojima su pronađeni paraziti oblića trihinele nisu bili u prodaji, pa nije bilo obavijesti o povlačenju proizvoda s tržišta. Radi vještačenja je pozvana policija, a nalaz će zaprimiti Državni inspektorat u okviru kojeg od 1. travnja 2019. godine djeluje veterinarska inspekcija”.

Nisu znali da će Telegram doći do novih dokumenata

Spomenuto priopćenje kojim se opovrgava zataškavanje slučaja iz veljače, zanimljivo, ni jednom riječju ne spominje događaj od 2. travnja kada je, zahvaljujući pozivu osobe koja je posumnjala da bi svinjski butovi, kupljeni u Mesnici Miletić u Kninu mogli biti zaraženi, ponovno utvrđena trihinela. Dakle, i to su pokušali zataškati, ne znajući da će Telegram doći do dokumenata koji potvrđuje nevjerojatnu stvar: sustav kontrole hrane u Ministarstvu poljoprivrede potpuno je zakazao, a građani nisu bili obaviješteni o opasnostima kojima su izloženi.

No, kao što smo rekli, poseban je skandal da je pršut, zarađen trihinelom, imao službeni žig – oznaku (pečat) zdravstvene ispravnosti. Radi se dakle o neviđenom propustu Ministarstva poljoprivrede na čijem je čelu Tomislav Tolušić.