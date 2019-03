Kako se HDZ-ova ‘vrlo čvrsta’ pobjeda u Lici i rušenje Milinovića polako počelo pretvarati u poraz

Milinović je održao sastanak s nositeljem liste HSP-a Karlom Starčevićem na kojem je zaključeno da neće biti ništa od rušenja proračuna. Starčević je i gradonačelnik Gospića, a taj grad i županija imaju višemilijunske zajedničke projekte koji bi, kako je kazao, propali da se ide na nove izbore. Brzo se javio i nositelj nezavisne liste Bura promjena, Ante Dabo i podržao odluku da se izglasa proračun. Matematika je neumoljiva; od 33 mandata u Županijskoj skupštini Milinović ima osam, Starčević šest, a Dabo 3. Ukupno je to 17 i ukupno je to 'game over' za ideju o konačnom rušenju Darka Milinovića.

"Ovo je vrlo jasna i vrlo čvrsta pobjeda", komentirao je prije samo devet dana rezultate izvanrednih izbora u Ličko-senjskoj županiji Andrej Plenković. Danas je jasno da su HDZ i prije svega sam Plenković, u Lici zapravo na samom rubu vrlo jasnog i vrlo čvrstog poraza. HDZ je sa svojih 35 posto glasova i 15 postotnih bodova prednosti pred drugoplasiranom listom Darka Milinovića bio nesumnjivi relativni pobjednik izbora pretprošle nedjelje. Samo, naglasak je, kako se sad čini, na pridjevu "relativni", a ne na imenici "pobjednik". Osnovna politička poruka izvanrednog biranja u Lici trebala je biti upućena svim "milinovićima" u HDZ-u, a ta je da se pobuna ne isplati. Ono što kaže Središnjica je sveto pismo ako se želi ostati na funkciji. Milinović je, čini se, pokazao da je ta puška – prazna. Pakao Lex šerifa Ovdje se valja prvo malo vratiti na tzv. Lex šerif kojim je, u ime stabilnosti, otežan opoziv čelnika lokalne samouprave. Da bi se tako "maknulo" nekog gradonačelnika ili župana, potrebne su dvije serije izvanrednih izbora. Prva se izazove neprihvaćanjem proračuna i onda na izbore ide samo predstavničko tijelo. U Lici su se ti izbori dogodili 10. ožujka i izabrana je nova županijska skupština. Ukoliko se proračun ne usvoji ni u narednih 90 dana, ide se na nove izbore na kojima je na listiću osim mandata u skupštini i ime novog čelnika jedinice lokalne samouprave. Ukratko, pobjeda HDZ-a u Lici mogla je značiti početak odbrojavanja za Milinovića. Pa bi predsjednik stranke mogao odlučiti hoće li ići na kompletno skidanje župana, ili ga do kraja mandata prikladno držati u šaci. Pobjeda je, međutim, bila relativna, a u bitci za Liku nakon jučerašnjeg dana kao pobjednik mnogo više izgleda odmetnuti župan. Game over Milinović je, naime, održao sastanak s nositeljem liste HSP-a Karlom Starčevićem na kojem je zaključeno da neće biti ništa od rušenja proračuna. Starčević je i gradonačelnik Gospića, a taj grad i županija imaju višemilijunske zajedničke projekte koji bi, kako je kazao, propali da se ide na nove izbore. Brzo se javio i nositelj nezavisne liste Bura promjena, Ante Dabo i podržao odluku da se izglasa proračun. Matematika je neumoljiva; od 33 mandata u Županijskoj skupštini Milinović ima osam, Starčević šest, a Dabo 3. Ukupno je to 17 i ukupno je to "game over" za ideju o konačnom rušenju Darka Milinovića. (Osim, naravno, ukoliko se ne dogodi za Hrvatsku prilično neuobičajena stvar da netko od skupštinara u zadnji tren u HDZ-ovom programu vidi svjetlo i prijeđe na drugu stranu, no takvom pojavom bi se, zapravo, trebala baviti istražna tijela, a ne politički komentar). Pouke iz tvrđave Ovakav politički poraz kakav se nazire za predsjednika HDZ-a (a o kojem će se moći sa sigurnošću govoriti tek nakon izglasavanja proračuna) mogao bi imati dalekosežne posljedice na budućnost političke scene u zemlji. Milinović je, naime, po svemu sudeći preživio najžešći mogući udar stranke čiji su ministri u posljednjem tjednu kampanje kampirali u Ličko-senjskoj županiji koju se paralelno zasipalo desecima milijuna vrijednim projektima. Bez obzira na sve, HDZ je u svojoj dosad najžilavijoj stranačkoj tvrđavi spao na 35 posto. Koaliciju će možda i uspjeti formirati, ali koaliciju s jednim ogromnim ograničenjem – onu koja neće moći ići na rušenje Milinovića. Što ostavlja vrlo otvorenim ključno pitanje – kako li će tek Plenkovićev HDZ proći u Hrvatskoj kad se, eto, ni u Lici ne uspijeva nametnuti? Jer, čak i "jasne i vrlo čvrste" pobjede, kao što vidimo, mogu biti tako relativne.