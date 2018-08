Ljeto bez koktela zvuči tužno, zato ga je šteta tako provesti. Srećom, kokteli su ljeti doslovno na svakom koraku. Opet, to ne znači da su svi dobri. Zagreb je, kao što ste primijetili, posljednjih nekoliko ljeta nevjerojatno živahan. Krcat je događanjima; jedno počne, drugo završi, sve je puno muzike, fine hrane i, naravno, koktela.

Kako se ne biste posve zeznuli u odabiru obišli smo s troje vrhunskih stručnjaka nekoliko aktualnih događanja u gradu i zamolili ih da probaju nekoliko najpopularnijih i pronađu najbolje.

Tako smo po gradu prošetali s Jelenom Šimić Valentić, jednom od naših najcijenjenijih sommelierki i vlasnicom Pupitres bara, Ivanom Mandarićem, glavnim barmenom Aperitivo bara i vrhunskim stručnjakom za koktele i Marinom Nekićem, vodećim hrvatskim barmenom koji stoji iza Hemingwayja i Nekic Barology Cocktail Studija.

S njima smo obišli Ljeto kod Matoša na Strossmayerovom šetalištu, Art park kod Tomićeve i Pop Up Summer Garden kod Ljetne pozornice kina Tuškanac, dok smo preskočili, recimo, Ljetu na Štrosu gdje imaju gotove koktele u bočicama. Uvjet je, naime, bio da su kokteli svježi, napravljeni pred nama.

Naš mali žiri za svaki koktel je dao konkretne opaske, što bi vam se moglo dopasti, a što ne, s tim da su jednu stvar cijelo vrijeme napominjali – ne smijete biti prestrogi prema pićima na ovakvim događanjima, jer uvjeti, realno, nisu idealni. Na kraju je svatko od njih dao svoju ocjenu svakom koktelu, što smo zbrojili i zaokružili na zajedničku. Evo kako je prošlo.

1. Mojito s đumbirom (Art Park)

Kućica: u sredini (štand)

Cijena: 30 kuna

Sastojci: rum, jamnica, limeta, menta, smeđi šećer i đumbir narezan na kockice

Zajednička ocjena: 4,6

Komentari: Mojito s đumbirom bio im je osvježavajući. “Koktel je konkretan. Osjeti se da je đumbir svjež, ali je menta malo suha”, objašnjava Šimić Valentić. Mandarić je zaključio da je koktel “pitak, balansiran i osvježavajuć”. Svi su se složili da je cijena korektna i da bi bio još malo bolji samo da se đumbir, koji je bio narezan na kockice, još mrvicu više osjetio. “Možda bi se mogao naribati”, daje Nekić mali savjet. Sve u svemu, koktel im je bio super.

2. Cuba libre (Art Park)

Kućica: u sredini (štand)

Cijena: 29 kuna

Sastojci: rum, kola, limunov sok i limun

Zajednička ocjena: bez ocjene

Komentari: Za cubu libre, koktel od ruma i kole, zaključili su da nije najsretnije izvedena jer je bila pretopla, s premalo leda, a kola je potpuno ishlapila. Složili su se oko toga da je na street festivalima, na kojima ne možete očekivati idealne uvjete za skladištenje, možda najbolje ne uzimati koktele s gaziranim sokovima u velikim ambalažama. “Teško je raditi u improviziranim uvjetima i svakako to treba uzeti u obzir”, objašnjava Nekić. Iz tog razloga koktel nema ocjenu, ali definitivno ga ne preporučaju.

3. Mojito royal (Ljeto kod Matoša)

Kućica: 22 000 milja

Cijena: 45 kuna

Sastojci: rum,prosecco, limeta, menta i smeđi šećer

Zajednička ocjena: 3

Komentari: Mojito royal rade kao običan mojito, ali umjesto mineralne stavljaju prosecco. “Dosta je osvježavajuć, samo mi je žao što je promiješano pa je sav CO2 nestao. Ja bih sve sastojke promiješao prije, a tek onda dodao prosecco”, kaže Nekić. “Lijepo se osjeća kiselina iscijeđene limete, ona je sve nekako digla i dala svježinu. Prosecco je, doduše, malo ishlapio”, opisuje Šimić Valentić. Složili su se da je gnječena kora limete koktelu dala previše gorčine. “Kako koktel ne bi bio pregorak, ja ne bih gnječio limetu. Kora joj je gorka pa bih radije samo stavio njezin sok”, objašnjava Nekić. Mandarić je komentirao da bi tekući sećer, odnosno simple sirup, u ovom slučaju bila bolja opcija od smeđeg kristalnog šećera. Smatra da bi bolje povezao sve okuse. Iako je bio solidan, mojito s đumbirom iz Art parka bio im je ipak “svježiji, balansiraniji i pitkiji”.

4. Moscow mule (Ljeto kod Matoša)

Kućica: A’e

Cijena: 45 kuna

Sastojci: votka, ginger beer, limeta i menta

Zajednička ocjena: 3

Komentari: Na kućici A’e koktel moscow mule rade od votke, ginger beera i limete, a unutra su nam još stavili i malo mente i brusnice. Nekiću se svidjela cijela izvedba. “Sastojci su kvalitetni, koriste smirnoff votku, a koktel je poslužen u najljepšoj čaši dosad”, kaže. Mandarić je rekao da bi bilo dobro da je limeta iscijeđena, jer bi koktel imao svježiji okus. Ovako mu je, kaže, bio presladak. Nekić je zaključio da je to zbog ginger beera. “Ginger beer koji ovdje koriste, od brenda Fever tree, sam je po sebi prilično sladak pa je vjerojatno zbog toga tako slatko”, objašnjava. Dok je grickao brusnicu Nekić je zaključio da ona fino daje malo kiseline i svježine. Šimić Valentić kaže da dobro paše menta, ali inače je nije baš oduševio. “Menta se super uklapa, ali je koktel ipak nekako umoran i presladak. Ne osjetim ništa drugo osim ginger beera”. Svi su se složili da je dobar za one koji vole nešto slađe koktele.

5. Negroni (Ljeto kod Matoša)

Kućica:A’e

Cijena: 65 kuna

Sastojci: martini rosso, campari, gin i sok od naranče

Zajednička ocjena: 5

Komentari: “Osvježavajuć je, ali jak. Još dva ovakva i mogla bih zaplesati”, smije se Šimić Valentić pijuckajući koktel. Nekić bi u ovaj negroni, kaže, još ubacio krišku naranče za ukras. “Ovo je dosad najkonkretniji koktel koji smo probali i ovo je prvi i jedini koji smo dobili s dovoljnom količinom leda. Najmoćniji je”, opisuje Nekić, a ostali su se složili. Negroni je, po njima, najbolji od isprobanih na Ljetu kod Matoša.

6. Mojito (Pop Up Summer Garden)

Cijena: 37 kuna

Kućica: Swanky

Sastojci: rum, sprite, limeta i menta

Zajednička ocjena: 3

Komentari: Mojito na Pop Up Summer Gardenu je malo drugačiji od tradicionalnog mojita. Naime, umjesto mineralne i smeđeg šećera, koriste sprite. “Ovaj mi je pitak kao limunada, mogla bih ih bez problema popiti nekoliko”, priča Šimić Valentić. Nekiću je ovdje balans okej, ali kako kaže, “nema force”. A Mandariću se slabo osjetio rum.”Vinskim jezikom, reklo bi se da nema tijela”, smije se. “Izvukla ga je kvaliteta mente. Ovo je valjda najbolja menta od svih na koje smo danas naišli”, dodaje Nekić.

7. Mojito s jagodom (Pop Up Summer Garden)

Cijena: 38 kuna

Kućica: Swanky

Sastojci: rum, sprite, sirup od jagode, limeta i menta

Zajednička ocjena: 3

Komentari: U ovaj mojito stavljaju još i sirup od jagode. “Ja inače obožavam slatke stvari i sve voćno, ali mi je ovo preslatko. Okus mi je nekako umoran, a jagoda umjetna i dominantna. Kao da pijem razrijeđenu sirupastu jagodu ”, opisuje Šimić Valentić, a dečki su se složili s tim da je koktel previše sladak.

8. Summer Honey (Pop Up Summer Garden)

Cijena: 33 kune

Kućica: Swanky

Sastojci: Jack Honey, voćni liker, pire od đumbira i ledeni čaj od breskve

Zajednička ocjena: 3,6

Komentari: U summer honey idu Jack Honey, voćni liker, pire od đumbira, ledeni čaj od breskve i limeta. Dečkima je bio presladak: “Meni ovo uopće nije ljetni koktel”, rekao je Mandarić, na što je Nekić dodao da nas je cura na šanku i upozorila na to. Njemu pak smeta previše šećernih nota zbog čega, kako kaže, nije baš osvježavajuć. Šimić Valentić je pak bila oduševljena, “Sviđa mi se nota breskve koja se super stopila s Jack Honeyjem”. Svi se slažu se da je ovaj koktel više za one koji vole nešto slađa pića. Šimić Valentić je ovo proglasila najboljim koktelom od isprobanih na Pop Up Summer Gardenu.

9. Lynchburg lemonade (Pop Up Summer Garden)

Cijena: 38 kuna

Sastojci: Jack Daniels, voćni liker, limun i sprite

Zajednička ocjena: 5

Komentari: Lynchburg lemonade rade od Jack Danielsa, voćnog likera, limete i spritea. “Ima alkoholni kick, citrusan je, jednostavan i osvježavajuć. Ovo je baš pravi ljetni koktel”, opisuje Nekić. “Guštao bi bez problema u nekoliko njih”, dodaje. “Ovaj mi je definitivno najbolji ovdje”, slaže se Mandarić s Nekićem. “Dobro se osjete citrusne note”, kaže Šimić Valentić i dodaje da nema nijednu zamjerku.

Za kraj, zamolili smo Ivana Mandarića da nam da dva recepta; za mojito i negroni.

Mojito

60 ml svijetlog ili tamnog ruma (ovisno o tome kakav tko voli)

15 ml simple sirupa (tekući šećer)

15 ml soka limete

25 do 30 ml mineralne

10 listova mente

najbolje ga je poslužiti u long drink čaši te kockice leda dopuniti s drobljenim ledom radi dekoracije

Negroni