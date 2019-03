Zašto premijer toliko paničari oko izbora u Lici? Ako HDZ izgubi, ohrabrit će se još ovakvih kao što je Milinović

Ne, dojam ne vara. Andreju Plenkoviću i HDZ-u su izbori u Ličko-senjskoj županiji važniji od europskih.

Premijer obilazi Hrvatsku u sumanutom ritmu i skoro svakog dana daje izjave o aktualnim pitanjima, ministri kampiraju u Lici, a HDZ je u kampanji dosad spržio dvostruko više sredstava od svih ostalih koji se natječu na izvanrednim izborima u jednoj manjoj hrvatskoj županiji. Glavni stranački analitičar Robert Kopal u prostorijama središnjice HDZ-a u Zagrebu predstavlja njihovu anketu, nasuprot onoj koju je radila nezavisna agencija, i koja – kakvog li iznenađenja – pokazuje da HDZ u Lici temeljito rastura.

Uglavnom, najjača hrvatska stranka je pod punom ratnom opremom i spremna za nedjeljni desant na Liku. Strasbourg? Bruxelles? Pih, koga briga za to dok slijedi bitka za Gospić.

Mrtva trka i prvo poluvrijeme

Ovakvo stanje stvari, makar na prvu loptu izgledalo potpuno nelogično, zapravo je politički savršeno opravdano. Na europskim izborima će HDZ uvjerljivo pobijediti. Svaki drugi rezultat bio bi deset puta veće iznenađenje od Plenkovićeve pobjede nad Milanovićevom koalicijom u rujnu 2016. godine. HDZ, dakle, krajem svibnja dobiva vjerojatno pet ili šest mandata, što u suštini i nije neka bitna razlika.

Problem je u 10. ožujku.

Utrka za Liku je ta koja je mnogo dramatičnija. Zbog raskola s Darkom Milinovićem koji je izbačen iz stranke, pitanje je koliko se Lika može i dalje smatrati tvrđavom HDZ-a. Anketa Promocije plus pokazuje da je u pitanju skoro pa mrtva trka, HDZ dobiva oko 28, Milinovićeva lista oko 24 posto i većina u skupštini bit će rezultat koalicijskih preslagivanja. Ovisno o rezultatu, HDZ će odlučiti hoće li ići u obračun s Milinovićem do kraja, jer oni koji će kontrolirati većinu u skupštini mogu odbiti izglasati županov proračun i tako izazvati još jedne izvanredne izbore na kojima bi se ovaj put, uz županijsku skupštinu, biralo i župana.

Hodajuća pošalica

Ukoliko Milinović odoli udaru iz Zagreba i uspije ostvariti dobar rezultat na izborima u nedjelju, nije isključeno da će se Plenkoviću početi javljati “milinovići” i u drugim krajevima Hrvatske. Zato nije neočekivano da stranka poseže čak i za krajnje neortodoksnim metodama kampanje, kao što je to Kopalova presica s anketom koja poručuje protivnicima HDZ-a da ostave svaku nadu. Nezgodno je jedino ako se u nedjelju pokaže da su rezultati mnogo bliži anketi koju je radila nezavisna agencija – u tom slučaju će glavni HDZ-ov analitičar postati hodajuća pošalica.

U rasporedu moći putem 31 skupštinskog mandata u Lici nakon izbora vjerojatno će sudjelovati i Nezavisna lista Bura promjena (po anketi Promocije plus 11 posto, po HDZ-ovoj bez mandata) i HSP (anketa sedam, po HDZ-u devet posto), no mnogo je zanimljivije što će biti sa strankom koja se vrti od jednog (Promocija plus) do širokogrudnih šest mandata, koliko SDP-u, zanimljivo, daje HDZ-ovo ispitivanje javnog mnijenja.

Decimiranje SDP-a

Naime, u Ličko-senjskom SDP-u u posljednje vrijeme dramatično je kao i u nacionalnom, a čini se da i rezultati stranke idu u sličnom pravcu na obje razine. Tamošnji SDP vodi Tomislav Zrinski, koji će prvi na izbornoj listi u ovoj županiji biti već četvrti put. Prije deset godina je u koaliciji s HNS-om dobio 19 posto glasova. Četiri godine kasnije, SDP je samostalno osvojio čak 22 posto, da bi 2017. godine pao na samo 10,45 posto, no Zrinski je ostao neprikosnoven i opet predvodi stranačku listu,

Anketa Promocije plus daje im pet posto. Robert Kopal je, kao što smo vidjeli, bio mnogo šire ruke.

Cjeloživotno obrazovanje u ličkom SDP-u

Zrinski je u fokus šire javnost dospio prošlog ljeta kad je, kao član Glavnog odbora SDP-a, predložio dvogodišnju suspenziju za kritičare Davora Bernardića. Od tad su Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić na ledu, a još teža kazna nešto kasnije je dostigla lokalnog suparnika Tomislava Zrinskog, Nikolu Marasa, koji je u listopadu izbačen iz SDP-a.

Maras, koji je bio predsjednik SDP-a Gospić i član Glavnog odbora stranke ukazivao je na isprepletenu mrežu interesa između županijskog SDP-a i HDZ-a, a povod njegovom izbacivanju bio je – Youtube. Odnosno, objava snimke razgovora u kojem mu, u vrijeme dok je bio predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta, bliski suradnik Zrinskog poručuje da “pomogne Tomi da položi matematiku ili će najebati”. Zrinski je nakon objave te snimke najavio i privatnu tužbu zbog sramoćenja.

Bude li, međutim, rezultat SDP-a oko izbornog praga, pitanje je hoće li Zrinski u SDP-u ostati i dalje nedodirljiv.

Plitvička jezera – izvor i ključ priče

U cijeloj priči oko političkog rata koji je izbio između HDZ-ovog senatora i sadašnjeg vrha te stranke, a koji je završio Milinovićevim izbacivanjem i čeka rasplet (ili dodatni zaplet) na izvanrednim izborima u nedjelju, posebno je znakovita uloga najprepoznatljivije ličke destinacije – Plitvičkih jezera. Naime, raskol je krenuo početkom 2018. godine, kad je za ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera imenovan kandidat kojeg je predložio ministar zaštite okoliša, dakle, “Zagreb”, a ne favoritkinja ličko-senjskog HDZ-a, dakle, Milinovića.

Tada imenovani ravnatelj Tomislav Krmpotić i dalje vodi popularni nacionalni park. A financijska direktorica je Roža Poznanović – četvrta na listi SDP-a za nedjeljne izbore. Bude li po HDZ-ovoj anketi, eto i nje u županijskoj skupštini.