Testirao sam Samsung Galaxy Note 9, praktički ga 48 sati nisam gasio. Fantastičan je

Samsungov Galaxy Note 9 trenutno je najskuplji i, prema mišljenju nekih, najkvalitetniji Android na tržištu. Kod ovog modela sve je veće, svega ima više: ekran, uređaj, baterija, specifikacije… No, koliko je stvarno dobar provjerio sam prošlog vikenda; doslovno sam cijeli proveo igrajući se s mobitelom.

Dakle, radi se o Samsungovom najvećem mobilnom uređaju s 6.4-inčnim ekranom. Bez obzira na veličinu, solidno pristaje u ruku. Ipak, da biste mogli normalno manevrirati aparatom trebaju vam obje ruke. S jednom ga je stvarno teško koristiti, čak i meni koji imam dosta duge prste. Naprosto sam se mučio dohvatiti pojedine elemente na ekranu. No, priložena olovka koju Samsung zove S-Pen bitno olakšava stvar. S-Pen donosi jednu od većih promjena u odnosu na prethodnu generaciju Note8. Naime, sada je opremljena Bluetoothom i možete je koristiti za snimanje selfija, puštanje glazbe ili navigaciju prezentacijama.

Definitivno vam trebaju obje ruke

Ono zbog čega je super da je mobitel toliko velik jest taj golemi Super AMOLED ekran koji pruža fantastično iskustvo konzumiranja sadržaja. Boje doslovno iskaču, sve izgleda bolje, moćnije, življe. Pitanje koje se nužno nameće kod ovako velikih uređaja jest izdržljivost baterije. Zato sam ga jedan cijeli dan intenzivno koristio, gotovo svake minute. Ekran praktički nisam gasio. I da, stvarno traje. Bez problema je izdržao cijeli dan.

U paketu dolazi brzi punjač s kojim bi ga trebali moći napuniti u roku od sati i pol do najviše dva sata. Naravno, da bi se to postiglo važno je koristiti upravo strujni adapter koji dolazi s telefonom – ja sam, recimo, imao problem s punjenjem u automobilu jer uređaju treba više struje od onoga što mu može pružiti USB u autu pa se nije uopće punio, naprosto bi počeo i stao. Ista stvar se događala i kad sam punio preko kompjutera, pokazuje da puni, ali jako sporo, više samo održava bateriju.

Ono što je apsolutni plus je ugrađeni utor za slušalice, na čemu sam u trenutku pomodnog izbacivanja tog utora iz pametnih telefona jako zahvalan. Mogu spojiti svoje slušalice bez da moram petljati s dongleom (onim malim adapterom) ili koristiti bežične slušalice.

Fantastične fotke u raznim formatima

Mobitel ima odlične kamere, ukupno tri komada. Dvije glavne od 12 megapiksela se nalaze na pozadini (jedna je širokokutna, a jedna telefoto), a prednja ima 8 megapiksela. Aparat snima fantastične fotke u raznim formatima. Sama aplikacija ima gomilu funkcionalnosti poput dodavanja zamućenja, odnosno bokeh efekta na portretu, AR emotikona, uljepšavanja te mogućnost ručnog namještanja ISO vrijednosti, balansa bijele boje, otvora blende i slično. Ako ne želite koristiti neke nepotrebne funkcije, dobra stvar je što ih relativno lako možete isključiti.

Igrice na ekranu izgledaju briljantno

Proširivost microSD karticama je podržana do 512 GB, što znači da ako imate model s 512 GB interne pohrane, kupnjom takve kartice možete doći do pohrane od 1 TB. Takva pohrana je do sada bila moguća na laptopima. A to znači da aplikacije imaju prostora disati i to se osjeti. Pogotovo u igricama.

Isprobao sam nekoliko većih igrica i nemam zamjerki. Dapače, na ovom velikom ekranu izgledaju fantastično. Recimo, isprobao sam Fortnite, koji je isprva na Androidu bio ekskluzivno lansiran u partnerstvu sa Samsungom, a sada je dostupan i za sve ostale telefone. Veliki ekran olakšava pregled igre i znači da ima više prostora za kontrole. Dapače, puno bolje sjeda u ruku i lakše je igrati. Zatim sam probao Need for Speed No Limits. Igra je vizualno atraktivna, a veliki ekran znači da se lakše vide detalji. Dodatna snaga procesora i memorije znači da igre rade glatko i brzo, a pomoću Game launchera je lako moguće raditi snimke igranja.

Sve ove ozbiljne kvalitete dolaze s ozbiljnom cijenom. Najjeftiniji model s 128GB košta oko 1000 eura. No ako želite veliki ekran, stylus i dosta memorije (koju možete dodatno proširiti s microSD karticom), tada je ovaj mobitel jedan od najboljih izbora.