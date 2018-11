Europska svemirska agencija (ESA) u četvrtak je objavila novi video s Međunarodne svemirske postaje (ISS) koji je snimio astronaut Alexander Gerst, heroj poznat po krpanju rupa na ISS-u svojim prstima.

U videu se može vidjeti time-lapse snimka polijetanja ruske teretne svemirske letjelice Progress MS-10, koja je lansirana s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu 16. studenog ove godine.

Snimke su gotovo nestvarne i na trenutke djeluju kao kompjuterska animacija. No Gerst u tvitu potvrđuje da se radi o pravim snimkama.

This is real. How a space ship leaves our planet, seen from ISS. / Dies sind echte Aufnahmen. Wie ein Raumschiff unseren Planeten verlässt – von der ISS aus gesehen. #Horizons Hi-Res: https://t.co/p0PeiITcWS pic.twitter.com/Mmpv5h3P21

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 22, 2018