Cura iz Iowe izašla je van s mokrom kosom i tvrdi da joj se istog trena sledila, video je golemi hit

Vijesti iz Amerike posljednjih su dana iznimno dramatične; temperature su rekordno niske, vlasti ljudima savjetuju da ne dišu preduboko dok su vani kako im ne bi nastradala pluća, doslovno sve se smrzava. Pa tako, čini se, i kosa ove cure u videu koji je instantno postao viralan.

Taylor Scallon živi u gradiću Cedar Rapids u Iowi, gdje su temperature ovih dana oko 30 stupnjeva ispod nule. Konkretno, bila su -34 stupnja kad je Taylor odlučila na par sekundi izaći iz kuće s mokrom kosom. Skinula je ručnik s glave i izašla van, a kosa joj se, ako je vjerovati videu, istog trena sledila. I ostala sleđena uspravno u zraku. Čak se vidi kako joj se na vrhovima kose napravilo inje.

Cura je postala internetska senzacija preko noći, a odmah su krenule i usporedbe. Neke podsjeća na trolove, druge na Super Saiyana (Dragon Ball), neki su odmah napravili meme od nje, a neki je čak kopiraju. Bizarnu snimku pogledalo je više od milijun ljudi i prilično su uvjereni da Taylor sada ima upalu pluća ili u najmanju ruku prehladu.

Can honestly say, this is the first time I've ever seen anything like this in real life. She is borderline Super Sayain pic.twitter.com/MN6hwxeimG

— Hashir (@HashirCan) January 31, 2019