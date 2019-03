Dva tipa teatralno su izvela eksperiment da dokažu kako je Zemlja ravna. Da, dokazali su da je okrugla

Novi Netflixov dokumentarac Behind The Curve vrti se oko ljudi koji vjeruju da je Zemlja ravna, odnosno kako je uopće došlo do toga da su postali dio Flat Earth pokreta. Dosad je film dobio prilično dobre kritike, prvenstveno jer se fokusira na ljudski aspekt spomenutog pokreta, umjesto da pokušava pobiti sve u što vjeruju.

No, ljudi koji su ga pogledali posebno su uživali u jednom dijelu. Nekoliko scena posvećeno je, naime, ravnozemljašu Jeranu, članu grupe Globebusters koji je eksperimentom bio odlučan dokazati da je Zemlja ravna. Umjesto toga, dokazao je da je okrugla. Jeran je u svom eksperimentu koristio dvije ploče koje su imale rupe na visini od 5.18 metara. Kod prve je postavio kameru u visini rupe, a kod druge ploče bio je njegov frend Henrique sa svjetiljkom. Da je zemlja ravna, bez obzira na to koliko bili udaljeni, Jeran bi kamerom snimio svjetlost kroz rupe.

Jako je bio razočaran

S obzirom na to da je Zemlja okrugla i na udaljenost između dvojice muškaraca, Henrique bi svjetiljku trebao podići na sedam metara da bi je Jeran vidio sa svoje pozicije. Dečki su započeli eksperiment, a kada Jeran nije ugledao svjetlo u nevjerici je nazvao Henriquea da provjeri je li stavio svjetiljku na visinu od 5.18 metara, kada je ovaj to potvrdio Jeran mu je rekao da digne svjetiljku iznad glave (oko 7 metara) i zamislite, ugledao je svjetlo.

“Zanimljivo”, konstatirao je prilično razočarani Jeran, koji je očito ostao bez teksta nakon što je uspio pobiti vlastitu tezu. Inače, ovaj eksperiment ravnozemljaši izvode od 1836. kada ga je prvi izveo Samuel Birley Rowbotham na rijeci Old Bedford. Rezultat eksperimenta svaki put je isti, Zemlja je okrugla.