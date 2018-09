Gospodin iz Osijeka silno je htio da se njegove mačke osjećaju posebno, pa im je napravio dvorac

Tomislav Knežević iz Osijeka ima četiri mačke; mamu macu i njezina tri mačića. I odlučan je, kaže, da njegovi ljubimci žive kao kraljevi. To je odlučio onog dana kad je udomio Mazu, mačku za koju pretpostavlja da je stara oko godinu i pol. Početkom godine ju je primijetio kako luta oko njegove kuće, ulazi i izlazi iz dvorišta. Dugo mu je trebalo da je pripitomi, uz malu pomoć hrane. A sada je, kad je Maza postala mama, odlučio za nju i njezine bebe napraviti pravo malo kraljevstvo – penjalicu u obliku dvorca u kojem mala obitelj sad živi i igra se.

Sve je sam napravio. U dnevnom boravku je marljivo slagao konstrukciju koju je gradio od odbačenih materijala, drveta i tkanine. Prvo je u kutu sobe postavio drvenu konstrukciju uz dva zida koju je potom nadograđivao daskama i drugim materijalima. Dvorac s tornjem ima devet etaža i potpuno je obložen dekama. Na vrhu tornja nalaze se dugačke daske koje su složene do različitih fiksnih točaka u prostoriji, tako da se mačke mogu kretati uz čitav rub sobe. Dosta impresivno, morate priznati.

Skupljao je okolo materijale i marljivo gradio

Kako bi dvorac doista izgledao kao dvorac, s prednje strane drvene konstrukcije nalazi se drvo obloženo tapisonom izrezano tako da izgleda poput prednje strane dvorca. Knežević se dodatno potrudio pa je pomoću ljepljivih trakica i spreja, nacrtao i ciglice.

Sve je napravio od materijala koje je pronašao, priča nam 30-godišnjak.“Police i naličje dvorca napravljeni su od odbačenog drveta kojeg sam pronašao u blizini, a i materijal za tapeciranje je prije bio otpad. Deku kojom sam obložio dvorac našao sam među materijalima na cesti, naravno dao sam je kemijski očistiti”, priča Knežević koji svakog dana ima nove ideje kako nadograditi dvorac, pa s gradnjom nastavlja i dalje.

Mama se pentra, bebe su zasad u dvorcu

Ispričao nam je i o maloj mačjoj obitelji. “Budući da se Maza cijelo vrijeme slobodno kretala, jednog se dana vratila skotna. Bilo mi je žao odmah je dati sterilizirati, činilo se kao da joj je to prvo leglo. Mislio sam, bar da njih ima, onda ću je odvesti na sterilizaciju. A za ove bebe koje su se izlegle obećao sam si osigurati im sve”, priča Osječanin. Mačići, kojima je dao ime Rick, Morty i Summer (prema crtanoj seriji Rick and Morty), izlegli su se 28. kolovoza. On je otprilike tada počeo graditi njihov dvorac, a napravio ga je, kaže, u pet dana.

Za desetak dana sve će ih odvesti veterinaru koji će ga savjetovati kako i što dalje, ali planira svoju mačju ekipu sterilizirati, mamu uskoro, a ostatak kad malo porastu. Za sad su premaleni, pa i za penjanje po tornju zbog čega većinu vremena ipak borave u dvorcu, a ne pentraju se visoko. No, ukoro će i oni, kao i mama, početi s penjanjem i šetanjem po najvišim dijelovima. “Bit će to show”, smije se.

Osim što je dvorcem želio usrećiti svoje mace, nada se da će i neke druge ljude potaknuti na možda na slična, dobra djela. “Mi ljudi smo sposobni za nevjerojatno dobre stvari ili nevjerojatno loše. Danas su loši ljudi uzori. Moja želja je da skupim par poena i za dobru stranu. I ako nekoga to potakne da napravi nešto slično, bit ću sretan”, zaključuje.