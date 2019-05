Neki ljudi naporsto nisu previše bistri, a u tu skupinu bi se mogao ubrojati i jedan tata iz Amerike koji je svim silama htio zaštititi svoju djecu, a na kraju je napravio neviđenu glupost i još se time pohvalio na Redditu, gdje se predstavlja kao Plagmoid.

Naime, njegovi sedmogodišnji blizanci tjedan dana su mu pričali o nekom stričeku koji se mota oko škole, točnije na parkingu i bulji u njih. Postupio je kao što bi to vjerojatno učinio svaki roditelj; nazvao je školu i zamolio ih da nešto poduzmu kako bi zaštitili djecu od pervertita.

Prijavio je sam sebe

“Evo koliko sam glup: Taj tjedan sam obavljao neke električne radove u blizini škole i svaki dan sam kombi parkirao na parkingu škole kako bi za vrijeme pauze mogao u miru pojesti i spojiti se na WiFi škole. Mahao sam svojim sinovima kada su kroz dvorište odlazili iz učionice do kantine. Ako već sada shvaćate da sam ja ‘pervertit’, čestitke, službeno ste bistriji od mene. Ja nisam shvatio dok me nisu okružila tri policijska vozila”, napisao je siroti tata.

Čovjek je, dakle, prijavio samoga sebe želeći zaštiti djecu koja ga nisu prepoznala. Naime, blizanci nikada nisu vidjeli kombi u kojem je njihov otac bio jer se radi o službenom vozilu njegove tvrtke. Osim toga, na glavi je imao kacigu i još povrh svega sunčane naočale. Siroti je morao voditi trosatni razgovor s policajcima u kojem je morao dokazati da je nevin i da nije pervertit koji gleda dječicu kroz ogradu škole, piše Bored Panda.

‘Bezazleni moron’

Srećom, čovjek se uspio izvući. “Policajci su naposljetku zaključili da sam jednostavno bezazleni moron i pustili me. Ipak, zamolili su me da više ne parkiram na školskom parkingu za vrijeme ručka”, rekao je tata. Ekipu na Redditu zabavila je ova situacija i bilo im je teško vjerovati da netko može biti toliko blesav. To su, naravno, čovjeku i jasno dali do znanja.

“Mislim ovo na najpristojniji mogući način, ali kako možeš biti tako glup?”, napisao je jedan korisnik. “Stvarno, nijednom se nisi zapitao zašto djeca tebi nisu mahnula?”, pitao je drugi. Inače, zbunjeni tata je napisao kako je kacigu na glavi imao jer u tvrtki imaju kontrolu koja dolazi na gradilište i kažnjava sve koji ne nose zaštitnu opremu pa mu je jednostavnije da ju stalno nosi, čak i kada je na pauzi.