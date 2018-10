Kako je ugledni znanstvenik s Harvarda uspio godinama fabricirati istraživanja i uvjeriti svijet u revolucionarno otkriće

Prominentni kardiolog s Harvard Medical School i Brigham and Women’s Hospital u Bostonu, dr. Piero Anversa fabricirao je ili lažirao podatke u većini od svoje 31 studije, ustanovili su stručnjaci, piše The New York Times. Dr. Anversa popularizirao je ideju liječenja oštećenog srčanog mišića matičnim stanicama.

Iako drugim laboratorijima nije uspjelo ponoviti njegova otkrića, njegov rad je doveo do nastanka niza start-up kompanija koje razvijaju tretman za srčane i moždane udare, a inspirirao je i kliničko ispitivanje financirano od strane Nacionalnog instituta za zdravlje.

Reviziju radova dr. Anverse Harvard Medical School započeo je u siječnju 2013. U travnju 2017. bolnica Brigham and Women’s Hospital pristala je platiti 10 milijuna dolara obeštećenja saveznoj vladi zbog optužbi da je dr. Anversa davao lažne podatke kako bi osigurao financiranje svojih istraživanja.

Svi su radili isti eksperiment, nikome nije uspio

Kardiolog je stekao slavu 2001. godine s radom koji je, suprotno znanstvenom konsenzusu, tvrdio da se srčani mišić može regenerirati. Kad bi to bilo točno, to bi za pacijente imalo ogromni značaj. Njegova metoda se sastojala u uzimanju matičnih stanica iz koštane srži i injektiranju tih stanica u srce. Kao magijom, matične stanice su se, navodno, pretvorile u srčane stanice i popravile štetu. Prve su studije rađene na miševima, a otkriće je uzbunilo znanstvenike.

Nastale su kompanije, jednu je vodio i dr. Anversa, koje su se zasnivale na tvrdnji da injektiranje matičnih stanica može ozdraviti srce oštećeno srčanim udarom. Ni na čuvenom sveučilištu Stanford, znanstvenicima nije uspjelo ponoviti liječnikov rad. Dr. Irving Weissman sa Stanforda napisao je rad u kojem dokazuje da stanice koštane srži ubrizgane u srce ostaju stanice koštane srži. I s drugih sveučilišta stizali su slični rezultati.

Ali dr. Anversa je tvrdio svoje i bio je nepokolebljiv. Govorio je: “Vi, momci, nemate pojma kako se to radi”. Puno laboratorija nastavljalo je pokušavati ali je lista neuspjeha rasla. Dr. Anversa je potpom ustvrdio i da stanice koštane srži nisu potrebne za popravljane srčanog mišića. Srce, poručio je, ima vlastite matične stanice koje se mogu uzimati, multiplicirati u petrijevoj posudi i injektirati nazad u srce da zamijene i poprave oštećene stanice.

Koautori kažu da objavljeni podaci nisu oni koje su skupili

Nikome nije uspjelo ponoviti eksperiment. A 2014. objavljen je rad profesora Molkentina s Howard Hughes Medical Insituta koji je potvrdio da se matične stanice ne mogu pretvoriti u zrele stanice srca i obnoviti srce. Studija dr. Anverse, objavljena u časopisu Circulation, povučena je 2014. nakon što su koautori studije objavili da podaci u radu nisu oni koje su oni prikupili. Dr . Anversa napustio je Harvard i bolnicu 2015. godine.

Unatoč problematičnim pitanjima oko učinkovitosti matičnih stanica, National Heart, Lung and Blood Institute, počeo je kliničko ispitivanje injektiranja matičnih stanica kod pacijenata sa zatajenjem srca. Studija još uvijek traje. I još postoje kompanije koje prodaju matične stanice kao terapiju za bolesno srce. Posljednjih nekoliko godina, skeptični znanstvenici odmaknuli su se prema istraživanjima drugih načina liječenja oštećenog srca.

Puno znanstvenika se pita kako se dvojbeno istraživanje održalo toliko dugo. “Možda su se stručnjaci previše stidjeli reći istinu”, zaključuje dr. Molkentin. Ali što s kompanijama koje prodaju matične stanice za ovaj tretman? “Ljudi žele vjerovati”, zaključuje Molkentin.