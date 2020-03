Nakon što je početkom ovog tjedna uvedena zabrana napuštanja prebivališta kao jedna od mjera za suzbijanje zaraze koronavirusom, građani više ne mogu putovati od mjesta do mjesta, od grada do grada. Kako život ipak ne bi stao, uvedene su propusnice koje policija provjerava pri propuštanju građana. No, njihovo izdavanje već se počelo zloupotrebljavati.

Naime, propusnicu zbog potreba posla svaki poslodavac može izdati svojim djelatnicima. Kako doznajemo iz Ministarstva unutarnjih poslova, dio poslodavaca već iskorištava tu mogućnost – umjesto da daju propusnice samo svojim zaposlenicima oni ih daju i članovima svoje obitelji te prijateljima.

Racionalno izdavanje propusnica

Stožeri Civilne zaštite očito do sada nisu imali razloga sumnjati u broj zatraženih propusnica, tim više što je i sam ministar Davor Božinović, koji je na čelu Nacionalnog stožera Civilne zaštite, apelirao na poslodavce da budu restriktivni u zahtjevima za propusnice, odnosno da ih traže samo za one djelatnike kojima je to prijeko potrebno.

Dio poslodavaca izgleda, nije ga shvatio ozbiljno. Tako su, kako doznajemo, na zahtjeve za izdavanje propusnica, garantirajući to svojim potpisom i pečatom, stavili imena i svoje rodbine i prijatelja. Stožeri, nemajući pak razloga sumnjati, propusnice su i izdali.

Za krivotvorenje i 5 godina zatvora

Doduše, većina propusnica ima ograničeni rok trajanja, zbog čega je izvjesno da će stožeri iduću seriju propusnica, ukoliko utvrde da su poslodavci varali, uskratiti. Osim toga, ministar unutarnjih poslova objasnio je kako ovakvo lažiranje podataka na propusnicama podliježe i Kaznenom zakonu.

“Kod propusnica policija ima određenih sumnji na manipulacije. Tko to radi mora znati da je to ozbiljno kazneno djelo krivotvorenja isprava i tu neće biti oprosta. Predviđeno je od šest mjeseci do 5 godina zatvora zatvora, a u ovoj situaciji se neće izricati minimalne kazne”, upozorio je Božinović i dodao da je u tijeku koordinacija s Ministarstvom uprave oko izrade aplikacije koja će smanjiti manipulacije sa izdavanjem potvrda.

Ljudi se ipak kreću bez propusnica

Raspitali smo se i po policijskim upravama jesu li već počeli prijavljivati ovakve prevare, no u ovom trenutku podataka još nema. Ipak, dobili smo potvrdu kako brojni ljudi bez valjanih propusnica i dalje pokušavaju putovati između mjesta i gradova. Razlozi za to su im različiti, pa idu do onih kako su u susjednom mjestu brašno i meso jeftiniji. To, međutim, nisu valjani razlozi za napuštanje prebivališta.

Koliko je ljudi u posljednja 24 sata uhvaćeno da krše mjere? Na području splitsko-dalmatinske županije u posljednja 24 sata zatečeno je 152 ljudi u pokušaju napuštanja mjesta prebivališta bez valjane propusnice, u Zadru i okolici bilo je 111 takvih, u Varaždinskoj županiji 135, te na području Sisačko-moslavačke županije 36.