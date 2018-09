Malo smo dirnuti nježnošću ove goleme doge iz Zagreba s novim članom obitelji, blesavim mačićem

Šestogodišnja njemačka doga Freya i tromjesečni mačić Jinks odnedavno su nerazdvojni par. Sate provode neumorno u igri i maženju, u stanu u kojem žive sa svojom vlasnicom, Zagrepčankom Natašom Sumirat Adikusumah i njezinom obitelji. Njihova obiteljska prijateljica sad je na Facebooku objavila nekoliko dana star video u kojem se bijelo mače igra s uhom svoje prijateljice doge.

U videu, mačić dogu malo gricka za uho, a pas ne izgleda kao da ga to imalo smeta. Potom joj se vješa po njuški, malo je gurka šapicama, dok Freya sve strpljivo podnosi i sama nježno se igrajući. Ipak, njihova vlasnica nam kaže kako ova slatka igra nije počela odmah po dolasku mačića u njihovu kuću.

Kad je moja frendica Natasa Sumirat Adikusumah koja ima dva psa, jedan je veeeeelika doga, nasla tek rodjenog macica na ulici i odlucila ga spasit, imale smo sto scenarija kako bi to moglo ispast, al ovo nije bio jedan od njih 😂❤️ koristilo se dosta rijeci klat i priklat 😂Pogledajte video-uljepsat ce vam dan. Zivotinje su cudo 💕 Objavljuje Jelena Batarelo u Utorak, 28. kolovoza 2018.

Trebao je samo biti kratko na čuvanju

Mačića su, naime, pronašli prije mjesec dana na cesti, ali u početku je obitelj strahovala kako će Freya, ali i četverogodišnji mješanac Kosta kojeg su ranije udomili, reagirati na novog člana čopora pa su ih držali odvojeno. “Prvih 10 dana smo pazili da ne budu zajedno i uvijek je netko bio zatvoren” , kaže gospođa Nataša koja je isprva planirala mačića dati na brigu kolegi s posla, samo je čekala da se on vrati s godišnjeg.

No, u tih dvadesetak dana, koliko je mačić trebao biti na čuvanju kod njih, plan se promijenio. Kad je i ona sama otišla na more, sa životinjama je ostao njezin sin Lee i svi su počeli savršeno funkcionirati. “Manji pas, Kosta, odlučio je mačku ignorirati, a doga je odlučila da će on biti njezin ljubimac”, priča Sumirat Adikusumah.

Po cijele dane se neumorno igraju

“Mačka jede hranu za pse, a psi jedva čekaju da mačka dobije hranu da je oni njoj pojedu. Akcija je kod nas kod kuće cijeli dan jer mačić ne staje s aktivnostima” priča Zagrepčanka koja kaže kako su se njezini psi uz mačića pomladili, a kolegi koji je trebao udomiti mačića, kao utjehu su već pronašli drugu mačku kojoj treba dom.