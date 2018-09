Moraš biti posebno loš čovjek da izbaciš na cestu psa poput Alija, dobroćudnog štenca koji nema šapu

U sklonistu u Velikoj Gorici je i Ali. Predivni Ali ima 1 g., njezna je maza, a rodjen je bez sapice. On se igra, trci i nista mu to ne smeta. Mozemo li Aliju naci dom i pruziti mu priliku za srecu.Pogledajte kako je predivan. On nema dom, a cezne za ljudima i odlicno se slaze sa psima i njezan je prema djeci.Prelijepi Ali treba dom i dobre i drage ljude velikog srca.

Objavljuje Sigurna Kućica u Subota, 25. kolovoza 2018.