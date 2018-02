Početkom veljače na prvom katu tržnice Savica u Lastovskoj 2a otvoren je Craft Beer To Go. Radi se o dućanu koji drži isključivo domaće craft pivo. Osim 60 hrvatskih etiketa piva, prodaju i pivo za van. I to je ono po čemu se Craft Beer To Go razlikuje od ostalih mjesta u Zagrebu. Naime, pivo toče u limenku koja se zatim strojno zatvara, a jedino je bitno da je popijete kroz iduća dva dana.

Trenutno u ponudi imaju 6 točenih, a to će, kako kažu, stalno mijenjati. “Od otvorenja smo već izrotirali 9 bačvi. Uzimamo male bačve i pazimo da pivo bude svježe. Naime, craft pivo nema aditive ni konzervanse pa je lako kvarljivo. Oprezni smo s tim i nadamo se da će to ljudi prepoznati”, pričaju Denis Brečić i Željko Đogašević, dva 29-godišnja inženjera strojarstva koji stoje iza cijelog projekta.

Prvi pakiraju u limenke

Njih dvojica dugo su najbolji prijatelji; išli zu zajedno u srednju i na faks. Na ideju o dućanu s craft pivima došli su jedan dan spontano, kroz razgovor. “Oduvijek smo pili drugačije pivo i tražili nešto novo. Jednostavno smo se našli u tome”, pričaju dečki. Pivo za van u Hrvatskoj nije ništa novo. Postoji nekoliko lokala i prodajnih mjesta koji toče craft pivo u plastiku ili staklo, ali nitko dosad nije imao koncept s limenkama.

U Americi je to popriličan hit već neko vrijeme, pa su Brečić i Đogašević odlučili isprobati koncept kod nas. “Odlučili smo se za limenke jer je pivo tako potpuno zaštićeno od svjetla”, objašnjavaju. U prostor na Savici su ušli krajem rujna prošle godine. “Sve smo radili sami, a pomagali su nam prijatelji i obitelj”, pričaju.

Do ljeta planiraju dostavu

Za uređenje su iskoristili 40 paleta kojima su obložili pult i dijelove zidova. Rezali su ih i od njih napravili police, ormar i pločice s cijenama. Zidove su pobojali u crno, a prostor su ukrasili starinskim stvarima koje su dobili ili uzeli od doma. Stavili su još razne plakate i dobili ugodan, nepretenciozan prostor.

Dok objašnjavaju na što treba paziti kad je pivo u pitanju, Brečić i Đogašević zvuče stručno. O pivu su, kažu, dosta učili sami, ali i od pivara koji, kažu dečki, podržavaju njihovu ideju. “Znaju da ćemo ih ovdje kvalitetno prezentirati. Razgovaramo s ljudima, objašnjavamo im karakteristike i savjetujemo ih prema njihovim ukusima i željama”, objašnjavaju.

Trenutne cijene crafta to go u limenkama kreću se od 10 kuna za Križevački lager, pa 13 za recimo Pale Ale Zmajske pivovare, do 16 kuna koliko košta C4 Nove runde. Craftovi u staklenim bocama koštaju od 10 do 24 kune. Cilj im je doći do 140 etiketa craftova, a do ljeta planiraju uvesti i dostavu. Radno vrijeme dućana je zasad od ponedjeljka do subote od 10 do 21 sat.