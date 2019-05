Ova beba tuljana nekako je završila na autocesti pa ga je pokupila policija. Kao što vidite, ne izgleda previše uzrujano

U blizini grada San Francisco u američkoj državi Kaliforniji, prošlog utorka zabilježen je vrlo neobičan slučaj. U policijskoj postaji zaprimili su dojavu o zastoju na prometnici južno od grada, a kao krivac spominjala se beba tuljana.

S obzirom da tuljani nisu osobito poznati po ometanju prometnica, policajac Roger Pereira, koji je krenuo na teren, bio je prilično sumnjičav o ispravnosti dojave. Ipak, usprkos njegovoj skepsi na mjestu događaja dočekao ga je baš taj morski sisavac. Na sreću, neki dobri prolaznici zaustavili su auto pored ceste i čekali s malcem dok policija nije stigla, kako ne bi upao u neku ozbiljniju nevolju.

Životinjica je bila neobično mirna i staložena, rekao je za The Dodo Pereira. Malog tuljana smjestili su na stražnje vozilo policijskog auta, što je njemu, čini se po fotografijama i videu, bilo skroz ok. Znatiželjno je promatrao što se događa oko njega, no nije se previše uzrujavao. Odvezen je veterinaru, a uskoro prebačen u Centar za spašavanje morskih sisavaca (The Marine Mammal Rescue Center).

At approximately 8:33 am Officer Pereira #21222 received call of a sea lion in distress on us-101 northbound, south of the South San Francisco exit. Upon arrival The sea lion appeared healthy and uninjured. The sea lion was taken to Peninsula SPCA for treatment. pic.twitter.com/Wzbuo6L5S5

— CHP San Francisco (@CHPSanFrancisco) April 30, 2019