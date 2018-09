Ovaj djedica proveo je život sa svojim voljenim vlasnikom, a onda se čovjek razbolio. Ne može ga preboljeti

Prije desetak dana volonteri jedne zagrebačke udruge dobili su dojavu o psu čiji se vlasnik toliko razbolio da je završio trajno u krevetu te se više nije mogao brinuti o njemu. Stariji gospodin i njegov 12-godišnji retriver Kris posljednjih mjesec dana nisu izlazili iz stana u Trnskom.

Gospodina je preko tjedna, kažu nam iz Udruge za zaštitu i promicanje prava životinja Rina, obilazila patronažna sestra koja bi Krisu povremeno dala hrane i vode, ali nitko nije na vrijeme, razočarani su u udruzi, javio u kakvom stanju živi siroti pas. Čim su čuli za njegov slučaj preko Facebooka, članovi Rine odmah su došli po njega.

Pronašli su ga u vrlo lošem stanju, nije se kretao već mjesec dana što je ostavilo ozbiljne posljedice na tako starom psu, a i cijeli je zaudarao budući da je po cijele dane provodio među vlastitim fekalijama, priča nam predsjednica udruge, Marija Jakopanec.

Čovjek je imao samo njega, bili su nerazdvojni

Kad su Krisa odvojili od njegova vlasnika, bilo je to teško za obojicu. “Od veterinarke kojoj je vlasnik godinama vodio Krisa saznali smo da su njih dvojica bili nerazdvojni. Čovjek je imao samo njega i sve mu je priuštio”, priča Jakopanec. Osim što je bio tužan zbog razdvajanja, Kris im je doša i u dosta lošem zdravstvenom stanju.

Atrofirale su mu noge od nekretanja

Tek je nakon nekoliko dana boravka u udruzi počeo jesti, a odmah je bilo jasno i da ima velikih problema sa stražnjim nogama koje su atrofirale od nekretanja. Ovog tjedna to je potvrdio i ortoped. “Kralježnica mu je stradala. Imao je i prije problema s njom, ali stanje mu je sada gore. Tih mjesec dana bez kretanja, za njega malo starijeg, bilo je kao da pola godine nije nikamo išao”, pojasnila je predsjednica udruge koja kaže kako Krisa sada motiviraju da što više šeće.

Uz to, krvne pretrage su pokazale da ima bakterijsku infekciju, pa će neko vrijeme piti i kombinaciju antibiotika. Srećom, bubrezi i jetra su dobro, ali Kris mora smršaviti kako bi mu se zdravlje popravilo i kako bi se lakše kretao. “Stavit ćemo ga na malo laganiju prehranu, dok se malo ne oporavi i smršavi. No, to ćemo sve polako jer je on već stariji pas”, kaže Jakopanec koja se nada da će psa uskoro dovesti u bolje stanje i pripremiti ga za novi dom.

Naime, njegov vlasnik je u međuvremenu završio na operaciji od koje se sada oporavlja, a uskoro bi se trebao preseliti svojoj nećakinji u Split koja će se za njega brinuti. No, priča Jakopanec, gospodin je odmah pitao može li ponekad nazvati i provjeriti kako je njegov Kris. Ljubav koja je u njihovom tandemu cvala 12 godina nastavit će se, barem telefonski. Svi koji žele pomoći Krisu u njegovom oporavku, mogu se javiti putem društvenih mreža.