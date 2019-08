Ovo je fotografija putnice iz EasyJetovog zrakoplova. Da, dobro vidite, sjedalo nema naslon

Kada letite nekim low-cost avio prijevoznikom, svjesno se odričete nekih komfora poput mjesta za noge ili toplog obroka kako bi ste uštedjeli na cijeni karte. No, gospođa koja je putovala EasyJetom iz Londona u Ženevu sigurnon nije računala s tim da će dobiti sjedalo bez naslona. Sliku je na Twitteru objavio korisnik Matthew Harris, koji je očito bio putnik na istom letu, te je postavio dosta logično pitanje – kako je tako nešto uopće dopušteno?

Naravno, ljude na Twitteru scena je zabavila, neke i prilično razbjesnila. No, stvar je poprimila i sasvim novu dimenziju, kada je službeni Twitter profil EasyJeta javnim tvitom zamolio Harrisa da ukloni tu fotografiju, što je on naravno odbio.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could i ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh

— easyJet (@easyJet) August 6, 2019