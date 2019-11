Hrvatski mediji, među njima i Telegram, u posljednja tri dana prenijeli su emotivan apel studenata Akademije dramske umjetnosti koji su, u želji da pomognu svom omiljenom profesoru Krešimiru Mikiću, molili ljude da doniraju novac za njegovo liječenje. Mikić im je, naime, rekao da ima leukemiju. To je 70-godišnji profesor filmskog i TV snimanja otkrio i na stranici crowdfunding kampanje koju je pokrenuo ovaj tjedan, a na kojoj skuplja novac za, kako kaže, transplantaciju koštane srži.

Cilj od 14 tisuća eura dostignut je u 24 sata, u međuvremenu je i prestignut. U trenutku objave ovog teksta na stranici GoGetFundinga piše da je skupljeno nešto više od 15.700 eura. O svemu profesor Mikić progovorio je i na svojoj Facebook stranici, gdje se zahvaljuje dobrim ljudima na donacijama. No, otkad je cijela stvar postala viralna, počeli su se javljati ljudi koji sumnjaju u njegovu bolest.

Studenti traže istinu

Pojavile su se razne teze; da je Mikić kockar kojem treba novac za otplatu dugova, da je cijelu stvar izmislio, da ovo nije prvi put da vara. Sam profesor pokušao je sve objasniti u seriji pomalo konfuznih objava na Facebooku, tvrdeći da će vratiti novac svakome tko ga traži.

Kako bismo pokušali doći do nekih odgovora, jučer smo se čuli s Mikićem i studenticom Vidom Žagar koja je skrenula pažnju javnosti na apel svog profesora. Studentica, vidno zabrinuta razvojem situacije, i sama pokušava doznati tko je u pravu: profesor koji kaže da je bolestan, traži novac, ali ne pokazuje nalaze, ili anonimni ljudi koji ga optužuju za prevaru. “Moji kolege i ja nećemo stati dok ne pronađemo dokaze koji potvrđuju ili jednu ili drugu stranu priče. Zasad ih nemamo, profesor nam nije pokazao nalaze, ali nema ni konkretnih dokaza da je ikada ikoga prevario”, kaže nam.

Što smo saznali od profesora?

A što kaže profesor Mikić? U razgovoru za Telegram priča da mu je leukemija dijagnosticirana prije tri godine kada je bio u SAD-u, na Akademiji filmskih umjetnosti i znanosti prije dodjele Oscara te godine: “Počela mi je obilno teći krv iz nosa, sama od sebe. Moje kolege filmaši pozvali su liječnika Akademije koji me pregledao. Odmah je napravio krvnu sliku koja je pokazala bolest u početnom stadiju”, priča profesor.

Kako nam kaže, liječio ga je doktor, Indijac, čije ime nam nije rekao, a koji je često gostovao u Austriji na predavanjima. “Nekoliko puta sam išao u Austriju k njemu na preglede, a terapija koju sam primao stajala me od 1500 do 1800 eura mjesečno. Neko vrijeme sam to uspio financirati, ali shvatio sam da neću moći sam pa sam otvorio Facebook profil na kojem sam se otvorio o svojoj bolesti”, priča nam.

Mikić nam kaže da je dosad potrošio 300 tisuća eura na liječenje, a da su mu u tome velikim dijelom pomogli njegovi prijatelji Steven Spielberg, Clint Eastwood i Martin Scorsese, koji su mu nudili i puno više, ali kaže “nije želio biti bezobrazan kada su već toliko pomogli”. Naglasio je da je upravo preko njih upao u Akademiju.

Zašto naprosto ne pokaže nalaze?

“Meni su u jednom trenu filmski kolege, prvenstveno Spielberg, otkrili da se upravo provodi jedno eksperimentalno liječenje pod pokroviteljstvom američke vlade. U tome mogu sudjelovati tri pacijenta i to su tri Amerikanca. Mene je Spielberg prošvercao među tu trojicu”, kaže nam Mikić.

Pitanje koje javnost posljednja 24 sata stalno ponavlja, oni koji ga napadaju, ali i oni koji ga brane, jest: zašto naprosto ne pokaže nalaze? Mikić cijelo to vrijeme tvrdi da je morao potpisati ugovor u kojem se “obvezuje na tajnost”. No, ni njega nema kod sebe već da su svi primjerci, kao i njegovi nalazi, u SAD-u, kaže. On je, naime, trenutno u Zagrebu. Tvrdi da će o samom eksperimentalnom liječenju smjeti govoriti tek 10. rujna 2020. godine kada ono završi i kada rezultati budu objavljeni. “Kada se saznalo da sam ilegalac, odnosno da nemam Zelenu kartu, trebalo je podmiriti jednu petinu iznosa za liječenje, s vremenom se to smanjilo”, kaže Mikić.

‘O mojem navodnom kockanju priča se desetljećima’

Kaže kako ljudi o njegovim navodnim kockarskim dugovima govore već desetljećima. Prepričava kako je njegova pokojna djevojka Katarina oboljela od karcinoma te se liječila u Njemačkoj. Skupili su se dugovi, kaže, i njegovi roditelji su morali prodati kuću kako bi mu pomogli da ih otplati.

“Tada su ljudi počeli pričati da su moji roditelji morali našu lijepu i veliku kući prodati u bescjenje kako bi otplatili moje kockarske dugove”, kaže, misleći pritom na kuću u Samoboru, odakle je porijeklom.

Za nalaze nam je rekao da je sve morao dati liječnicima u Americi kako bi ustanovili njegovo stanje, a dodaje i kako su ga upravo na temelju njih uključili u grupu ljudi koji sudjeluju u eksperimentalnom liječenju.

Neobična rupa u timelineu

Jedan od razloga zašto je Mikićeva priča tako neobična su i Facebook statusi koje je objavio u posljednja 24 sata otkako je priča puknula, a koji su na trenutke iznimno konfuzni. Naime, u tekstu crowdfunding kampanje stoji da je Mikićev donor dostupan do 27. studenog i da se zato novac treba hitno skupiti, međutim na Facebooku kasnije, dok objašnjava da nije prevarant, piše da bi on i donor trebali oko božićnih praznika zajedno biti u SAD-u kako bi se upoznali, razgovarali o transplantaciji, ali i kako bi se napravili svi potrebni testovi. Govorimo, dakle, o rupi od mjesec dana. Pokušao nam ju je objasniti:

“Studenti koji su priču dali medijima taj su datum stavili jer su valjda to htjeli požuriti. Oni su sve radili dobronamjerno. Ja do tog 27.11. moram odlučiti definitivno hoću li nastaviti s eksperimentalnim liječenjem ili neću. Kod njih u Americi sve se događa javno, ja znam da se radi o jednom mlađem čovjeku i da je s njime i njegova obitelj nije to tajno kao kod nas”, priča nam Mikić i naglašava da je on čiste savjesti.

Laž o leukemiji djeteta?

Još jedan neobičan moment je kad se u jednom od statusa dotiče novca koji je ranije, kaže, trošio na liječenje. Tamo spominje kamatare i laž koju je morao reći, o leukemiji djeteta.

“Možda su ove laži o meni, kao kockaru, lašcu iz vremena kad sam zbog bolesti mjesečno morao plaćati cirka 1500 do 1800 eura za lijekove. Nisam mogao u banci dobiti kredite pa sam posuđivao novac od kamatara. Morao sam svašta izmišljati (da je novac zbog leukemije djeteta, moje sestre i slično). Lagao sam, da, ali inače ne bih dobio tu skupu posudbu. Kajem se za laž”, piše cijenjeni profesor.

Mikića smo pitali i zašto se ne liječi u Hrvatskoj. “Naši liječnici su me prvo pitali gdje je počelo liječenje, gdje je nastavljeno i u kojoj je fazi, a kada sam rekao da se liječim u Americi rekli su mi da onda ja nisam njihov pacijent i da odgovornost za mene preuzimaju liječnici u Americi”, odgovara.

Javili su mu se s crowdfunding stranice

“Svima koji smatraju da sam ih prevario vratit ću novac ako mi se jave. Nažalost, moraju proći neke procedure na platformi na kojoj je pokrenuta kampanja. Oni su mi se prvo javili da me pitaju koja je moja tajna za skupljanje tolikog novca u tako malo vremena, a onda im je u četvrtak netko poslao mail u kojem me ocrnio i optužio da sam prevarant”, kaže profesor.

Kaže da im je objasnio svoje stanje i da je, “nekom ludom srećom”, komunicirao s gospođom čiji član obitelji imaju sličnu dijagnozu kao on i koja je čula za eksperimentalno liječenje u kojem Mikić sudjeluje.

“Rekla je da im moram dati neke dokaze, ali da će vjerojatno blokirati moj račun. Novac nije uplaćen meni nego je zasad kod njih, a kako imaju podatke svih koji su uplatili, rečeno mi je da će svima koji se jave biti vraćen novac”, govori naposljetku.