Mediji su početkom lipnja počeli izvještavati o problematičnom prizoru na zagrebačkoj Gračanskoj cesti; radnici su tovarili konje velikim i teškim cjepanicama, što zvuči kao neobična praksa u 2019. godini. Udruga za pravnu zaštitu životinja Animalex ovih je dana objavila novu snimku, kako tvrde s iste lokacije, u kojoj vidimo zbilja mučan prizor.

Konj stoji pored ceste, iza leđa mu prolaze auti, dok on strpljivo stoji s natovarenim cjepanicama. U jednom trenutku nacijepani komadi drva počnu padati s leđa konja po njegovim nogama. On se preplašeno pokušava izvući, no ne uspijeva, jer je vezan.

ZAGREB JUTROS-Što se izmičeš, čovječe? Zar bi i tebe boljelo da ti trupci padaju po nogama? Ne, jer ipak- nisi ti konj! 🛑🇭🇷Hrvatska u 21.stoljeću, Zagreb, Gračanska cesta 26, jutros od 11h-14h. Sutra isto vrijeme, isto mjesto. I tako do sada već 7 dana.☠Što se izmičeš, čovječe? Zar bi i tebe boljelo da ti trupci padaju po nogama? Ne, jer ipak- nisi ti konj!❓Prijatelji životinja podnijeli su prekršajnu prijavu.Uzdamo se da neće biti ignorirana. Sutra naši dragi sugrađani opet izlaze na teren snimiti ovu reklamu za nadolazeću turističku sezonu. 🏖 ⛲TREBAMO VAŠU POMOĆ, TREBAMO SHARE, TREBAMO DIĆI JAVNOST NA NOGE!🌡🌡🌡⚠️⚠️ DIJELITE U SVE GRUPE KOJE ZNATE! MOLIMO DIJELITE, NISTE NI SVJESNI KOLIKO TO POMAŽE!Ovi konji već danima rade za Hrvatske šume! Iz Hrvatske šume d.o.o. ne stiže odgovor. Zar smatraju da je ovo human i potrebit način stjecanja zarade? 🚫 Ministarstvo Poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede Tomislav Tolušić✔ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJAČlanak 5., stavak 2., zabranjeno je:23.korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i iznošenje ogrjevnog drva, osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara.Građani koji su danas bili tamo su svjedoci da prostor nije nepristupačan. Ostali im se mogu pridružiti, javite nam se u inbox spojit ćemo vas sve susjede koji želite reagirati i dati sve upute, biti uz vas.Laku noć, mirno spavaj Zagrebe, Grade! 🇭🇷🇪🇺U komentarima ostavljamo još videa (ne mogu svi u isti post)…Novinari s upitima su dobrodošli(molimo u naš inbox)Vaš ANIMALEX tim 🦓🐴🐮🐎🦓LIKE& SHAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!📲📲📲🎥📺💻 Gepostet von ANIMALEX-Udruga za pravnu zaštitu životinja am Freitag, 7. Juni 2019

Volonteri udruge Prijatelji životinja još su 1. lipnja pozvali policiju zbog kršenja Zakona o prekršajima javnog reda i mira na Gračanskoj cesti. Tim zakonom bi se trebale sankcionirati osobe koje na javnom mjestu zlostavljaju ili loše postupaju sa životinjama. “Pri nošenju i izvlačenju drva iz šuma uobičajene su ozljede, padovi, lomljenja nogu i vratova, pa i smrt konja”, upozorili su iz te udruge. Osim spomenute prijave policiji, također su uputili prijavu veterinarskoj inspekciji, a pisali su i Gradu Zagrebu. Još uvijek, kažu nam, nemaju nikakvu povratnu informaciju od tih institucija.

Naručitelj su Hrvatske šume

Radove na ovoj lokaciji naručila je tvrtka Hrvatske šume, što nam je danas i potvrđeno. U odgovoru na naš upit iz glasnogovorništva Hrvatskih šuma navode kako nastoje “maksimalno zaštiti šumu i staništa od dodatnih oštećenja”, a “upotrebom šumske mehanizacije u pojedinim bi područjima nedvojbeno došlo do znatnog oštećenja tla, čime bi se kršile odredbe Zakona o zaštiti prirode”. Vlastite konje samarice ne posjeduju, već unajmljuju tvrtke privatnih poduzetnika, kao što je, čini se, bilo i u ovom slučaju. Pravdaju se i kako korištenje konja kao radnih životinja nije zakonski zabranjeno, u čemu ih Zakon o zaštiti životinja opovrgava.

U članku 5. izričito stoji da se zabranjuje “korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i iznošenje ogrjevnog drva, osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara”. “Kod nas postoje područja gdje mehanizaciju, zbog nedostupnog terena ili zbog utjecaja na stanište biljnih i životinjskih vrsta, nije moguće koristiti bez štete po okoliš, pa se u takvim slučajevima pribjegava korištenju konja“, dalje stoji u odgovoru Hrvatskih šuma na naš upit. Navode i kako je točno da Gračanska cesta nije nepristupačna, ali da Park šuma Remetski Kamenjak, iz koje se iznose drva, jest.

Izvlačenje sajlom je skuplje

Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozorava kako bi u ovom slučaju iz Hrvatskih šuma trebali dokazati da rad nisu mogli obaviti nikako drugačije, i to izradom stručnog elaborata, koji bi trebala ocijeniti Veterinarska inspekcija. “A u tome sigurno ne bi uspjeli, jer postoji jedna druga, jako efikasna metoda koja isključuje iskorištavanje konja – a to je vuča sajlom, koja se primijenila i u slučaju sječe na splitskom Marjanu”, kaže Oman. Pitali smo Šume jesu li s tom metodom pokušali te jesu li izradili stručni elaborat no još čekamo odgovor.

Iris Ban-Krošelj iz udruge Animalex također spominje metodu izvlačenja sajlom; “Uz današnju mehanizaciju nije moguće tvrditi da je neki dio terena nepristupačan. Trupci se mogu sajlom izvući na livadu koju su prethodno ionako bili raskrčili, ali taj postupak traje duže i skuplji je”, dodajući kako im se neprestano javljaju građani zabrinuti ovom scenom nadomak centra Zagreba.

Institucije ne reagiraju

Inače, još se u veljači govorilo o mogućnosti da se konji koriste na Marjanu, pri izvlačenju posječenih stabala, no promptnom reakcijom Grada na upozorenja udruga od toga se odustalo. Baš zato su iz udruge Prijatelja životinja prilično razočarani oglušivanjem institucija na ovaj slučaj. “Nakon naše komunikacije s Gradom Splitom mogućnost korištenja konja u radovima potpuno je eliminirana. Ne vjerujemo da bi Grad Zagreb dozvolio mučenje životinja kad postoje jednostavne metode da se to izbjegne”, kaže nam Oman.

Hrvatske šume pitali smo i o daljnjim planovima za radove, a iz udruge Animalex rekli su nam kako su danas na istoj lokaciji viđeni kamioni, za koje pretpostavljamo da odnose trupce koji su tamo istovareni s konja. Građani, kao i naši sugovornici nadaju se kako je s teškim radom konja gotovo.