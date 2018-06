Tip je pokušao snimiti panoramsku fotku sa svojim slatkim psom. Moglo je proći i bolje

Slikanje panorame mobitelom, dakle slikanje povlačenjem mobitela s lijeva na desno kako bi se uhvatio što veći prostor, nekada ispadne super. Nekada, baš i ne.

Najnoviji primjer toga je ovaj siroti psić, koji liči na nešto što se dogodi kad priroda opako podbaci.

No, bez brige, pas imena Reggie je sasvim zdravi pas, normalne veličine i duljine, čiji se vlasnik samo malo previše zaigrao svojim fotićem.

I regret trying to take a cute panorama of my dog pic.twitter.com/Sz2dW35XnQ — book shelf (@bulletsmikey) May 29, 2018

Ovako Reggie zapravo izgleda:

For reference, Reggie is usually a very long necked amigo pic.twitter.com/3Xmrr6fhFV — book shelf (@bulletsmikey) May 29, 2018

To those asking, Reggie is NOT a terrier of any kind, he’s a 2 year old pure breed border collie and a big sweet head pic.twitter.com/DDhphrLjgS — book shelf (@bulletsmikey) May 31, 2018

Naravno, internet, konkretnije Twitter, ubrzo je ponudio svoje viđenje Reggieja:

Thanks for the horrible inspiration pic.twitter.com/jUifkamOO9 — claude money (@shadycurrturrs) May 31, 2018

WHEN YOU WALKIN pic.twitter.com/oDDXY8LkJk — cℓσѵҽɾ 💫 @37 DAYS (@fairyspot) May 30, 2018

It did this to my poor mother pic.twitter.com/awFGmDoVpC — ☾ (@jegan__mones) May 31, 2018