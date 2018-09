Treba nam više ljudi poput ovih susjeda u Županji; ujedinili su se kako bi brinuli o kujici i njezinim bebama

Ljubica Petković-Zovkić iz Županje prije dva mjeseca počela je, s još nekoliko svojih susjeda, hraniti dvije kujice, mješanku i mladu ženku za koju vjeruju da je tornjak. Kujice su zajedno dolutale u njihovo naselje, a ubrzo se mješanka oštenila. Od sedam štenaca pet je preživjelo. Kako bi im osigurali barem nekakav početak života, gospođa Ljubica i njezini susjedi napravili su im improvizirani dom u krugu svoje zgrade, redovito ih hrane, a istovremeno im traže domove.

Tako je susjed gospođe Ljubice, Boris Bauković, za mamu i štence, ali i ženku tornjaka koja se od njih nije odvajala, napravio privremeni smještaj. “Složili smo kartonsku kutiju, stavili smo dekicu, a iznad njih smo namjestili i plastiku koja se inače stavlja na ugradbeni krov. Ogradili smo i prostor da do njih ne mogu doći drugi psi, ali ni da štenci ne mogu van”, pojašnjava Bauković koji je sa suprugom i susjedom hranio psiće sve dok nisu dovoljno porasli da im se pronađe dom.

Traže dom ostatku ekipe jer stižu hladniji dani

Prije desetak dana, kćer gospođe Ljubice i susjed Boris počeli su preko društvenih mreža tražiti nove vlasnike štencima sada starima gotovo dva mjeseca. Pokušali su ih smjestiti u obližnje azile, no tamo su kapaciteti bili popunjeni, pa su sami krenuli u akciju, priča gospođa Ljubica. Ovoga tjedna pronašli su dom za četvero, a bilo je upita i za posljednje, žensko štene, no udomitelji su u zadnji tren odustali. Kako stižu sve hladniji dani, susjedi bi rado pronašli smještaj za posljednje štene, ali i mamu mješanku i ženku tornjaka. No, svjesne su da će za kujice ipak biti teže pronaći dom.

“Mlade su obje, teško je procijeniti koliko imaju godina. Nisu čipirane, i to smo provjerili. Obje djeluju zdravo”, pojašnjava gospođa Ljubica i dodaje kako su vrlo miroljubive i dobre s ljudima i djecom, a kako bi budući vlasnici, ako ih usvoje, mogli iskoristiti i mogućnost besplatne kastracije koju za ovu godinu osigurava grad Županja. Zainteresirani za njihovo udomljenje slobodno se mogu javiti putem Facebooka.