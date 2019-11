U svijetu su sve popularniji biljni proizvodi koji glume meso. Tako je i Burger King u kolovozu prvi put predstavio svoj Impossible Whopper; burger u kojem je pljeskavica napravljena od povrća, no trebala bi imati okus mesa.

Prvo se počeo prodavati u Americi i Australiji, a od danas je isti burger, ali pod imenom Rebel Whopper, dostupan i u hrvatskom Burger Kingu. Telegram je jučer bio među nekoliko hrvatskih redakcija koje su ga probale.

Glavni sastojak u pljeskavici su, kažu nam iz Burger Kinga, sojini proteini. Tvrde da se razlika između mesnog i vege Whoppera uopće ne bi trebala osjetiti. Provjerili smo.

Sličniji mesu nego Beyond Burger

U ponedjeljak prijepodne u Burger Kingu u City Centru One East s nama su na testiranju novog burgera bili novinari nekoliko zagrebačkih redakcija te food blogeri. Prva stvar na koju smo obratili pažnju kad su nam ga poslužili jest, naravno, izgled.

Rebel Whopper gotovo je identičan mesnom originalu, svi sastojci osim pljeskavice su isti. Doduše, kad zavirite unutra primijetit ćete da je lažno meso malo drugačije boje od onog pravog, ali to vjerojatno ne biste skužili da ne znate da je pred vama vege varijanta.

S prvim zalogajima počela su i glasna komentiranja i analiziranja okusa. Zaključak ukratko: zbilja se teško osjeti razlika. Dapače, čini nam se da je okus bliže mesu nego kod Beyond Burgera, svjetskog hita u kojem čak sok od cikle glumi krv kako bi što više djelovao kao meso, a koji je redakcija Telegrama ljetos također testirala.

‘Da mi ga podvale pod pravi, ne bih skužio’

Oko Burger Kingovog vege burgera jučer su svi novinari i blogeri bili više manje složni da je dosta uspješna prevara. Neki uopće nisu primijetili razliku dok su paralelno kušali Rebel i mesni Whopper.

“Ja nisam skužio koji je koji, skroz sam fulao. Najmanje se kuži razlika kad jedete cijeli burger, dakle sa svim sastojcima. No, ako probate samo pljeskavicu onda biste, vjerujem, mogli skužiti razliku.

Ipak, generalno, da mi netko podvali Rebel Whopper pod pravi, mislim da ne bih skužio”, priča nam Vedran Bošković, autor na portalu Volim meso i food bloger koji vodi Instagram profil Seasoned with love. Usput dobacuje da je i on probao Beyond Burger te da Rebel Whopper više podsjeća na pravo meso.

Razlika je u teksturi, mesni je mrvicu tvrđi

Na Vedrana se nadovezao novinar portala N1 Ivan Nekić; on se ozbiljno oduševio burgerom. “Meni je odličan. Usporedno sam probao mesni i vege i jako su slični. Najveća razlika je zapravo u teksturi, po tome sam i shvatio koji je koji jer je mesni ipak mrvicu tvrđi. Omjeri začina i okusa u oba burgera su jako slični i da sam jeo samo vege vjerojatno uopće ne bih skužio razliku.”

Isto misli Tatjana Pastuović Klaić, food blogerica koja vodi Instagram profil Cookam i guštam: “Da nisam znala da jedem vege varijantu sumnjam da bih skužila razliku. Burgeri se najviše razlikuju u teksturi, ali ako jedete cijeli burger teško da ćete osjetiti takve sitne razlike”, kaže.

Napomena: peku se na istoj ploči kao i mesni

Dojmovi su nam, dakle, svima bili više manje isti: Rebel Whopper najuspješnija je podvala pod meso dosad.

No, tu je ipak bitno spomenuti jedan važan detalj: Rebel Whopper se peče na istim broilerima (ploče za pečenje) na kojima se rade i mesni burgeri. Dakle, vege burger povlači sve one fine sokove i mirise od pravih pljeskavica, što definitivno utječe na okus.

U SAD-u se zbog toga digla dosta velika galama, brojni vegani i vegetarijanci poručili su da ih nemaju namjeru jesti dok se god peku tamo gdje i meso. Američki Burger King problem je riješio dodatnim broilerima na kojima se ne peče meso, pa sad kupac može tražiti da se na njemu peče njegov vege burger. Nije jasno kako će hrvatski Burger King riješiti taj problem.

Čovjek koji je stvorio ove pljeskavice

Inače, pljeskavice koje se stavljaju u Rebel proizvodi nizozemska tvrtka The Vegetarian Butcher. Pokrenuo ju je Jaap Korteweg, Nizozemac čija se obitelj generacijama bavila mesarstvom, no onda su se pojavile svinjska gripa i kravlje ludilo. Kako je opisao na stranici svoje kompanije, tada je odlučio stvoriti organsku farmu na kojoj bi u humanim uvjetima držao životinje. Problem je bio što su one ipak naposljetku morale u klaonicu.

Tada je odlučio postati vegetarijanac, a nešto kasnije, kad je shvatio da mu fali okus mesa, odlučio je stvoriti kompaniju The Vegetarian Butcher koja će stvarati proizvode od biljnih proteina. Prvo i osnovno želio je za sebe napraviti biljnu alternativu mesu, a onda i za sve ostale ljubitelje mesa. Uz pomoć chefova uspio je, tvrdi, svojoj biljnoj pljeskavici dati okus one prave mesne.

Rebel Whopper će od danas, 12. studenog, biti dostupan u 2500 Burger King restorana diljem Europe, među kojima su i oni u Hrvatskoj: u Arena Centru, City Centru One East, uz autocestu Karlovac – Zagreb, u City Centru One Split i trgovačkom centru Mall of Split. Cijena će biti ista kao kod običnog Whoppera, odnosno 27 kuna, dok će meni biti 45, odnosno 49 kuna, ovisno o veličini.