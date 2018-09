Upravo je izašao i spot za onu kampanju zbog koje Amerikanci pale Nikeice. Fenomenalan je

Dream crazy” naziv je novog Nikeovog reklamnog spota. Bez da vam previše govorimo, osim da je riječ o jednom od Nikeovih najboljih spotova u posljednje vrijeme, pozivamo vas da ga pogledate:

Colin Kaepernick igrač je američkog footballa koji je 2016. godine izazvao velike kontroverze, nakon što je odbio stajati tijekom izvedbe američke himne uoči utakmica. Klečanjem tijekom himne Kaepernick je protestirao protiv policijskog nasilja i strukturalnog rasizma u SAD-u, a njegov primjer slijedili su drugi američki sportaši. Našao se na žestokom udaru dijela američkih medija i javnosti, a Donald Trump zvjerski ga je napadao na Twitteru, nazivajući ga izdajnikom, kukavicom i pasjim skotom.

Trumpovo divljanje nakon Nikeove objave

U Kaepernickovu obranu odmah su stali brojni veliki sportaši i zvijezde poput LeBrona Jamesa, no osude koje je doživljavao bile su strašne. Trenutno ne igra niti za jednu momčad NFL-a. Jasno, nakon jučerašnje objave da je Nike za kampanju odabrao upravo Kaepernicka, Trump je podivljao i ustvrdio kako će radi ovog poteza Nike imati velikih poslovnih problema.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, i just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Tvrdi pristaše američkog predsjednika uistinu su počeli spaljivati svoje Nike tenisice i objavljivati snimke na društvenim mrežama. Potez Nikea ocijenili su krajnje nedomoljubim i uvredljivim za američke državne simbole. “Nike me natjerao da biram između svojih omiljenih tenisica i svoje države”, kazao je jedan od njih.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) September 3, 2018

Hrabar, ali krajnje mudar potez Nikea

Odabir Kaepernicka za zaštitno lice svoje kampanje smion je i pomalo briljantan marketinški potez Nikea. Prva fotografija kampanje nosila je slogan “Vjerujte u nešto. Čak i ako to znači žrtvovati sve”, referirajući se na progon Kaepernicka nakon klečanja prilikom izvedbe himne. Milijuni ljudi odmah su je retweetali i šerali, a ni javni protesti najzagriženijih trumpista vjerojatno neće naškoditi kompaniji.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

“Dapače”, piše cijenjeni portal Vox, “Nike je time postigao svrhu. Točno su znali što dobivaju, kada su angažirali Kaepernicka”. Upravo Trumpovi brutalni napadi Kaepernicku su dali simbolični značaj bitno veći nego bi ga ikad imao – postao je simbol otpora najgorim dijelovima Trumpove ideologije, koja uključuje elemente nacionalističkog jednoumlja i etno-populizma.

Posebno je zanimljivo što se Kaepernickovim odabirom u sportsko-marketinški mainstream afirmira ideju da sportaši, a posebno crni sportaši, nisu samo dio trivijalne zabavljačke industrije, niti moraju biti univerzalno dopadljivi, a da ih se postavi za frontmene multimilijunskih reklamnih kampanja. Poželjno je da imaju javno izražene stavove, pa makar i sasvim kontroverzne; da se bave žestokim aktivizmom i društvenim angažmanom; da budu neomiljeni, pa i omraženi, u dijelovima društva. Još od vremena Muhamada Alija, nijedan crni sportaš nije stavovima galvanizirao američku javnost poput Colina Kaepernicka. Nike je to iznimno mudro prepoznao.