Velika vijesti za hrvatski turizam: potvrđeno nam je da čuveni Four Seasons ulazi u Kupare

Svjetski poznat hotelijerski lanac Four Seasons ulazi u bivši vojno-turistički kompleks u Kuparima u Župi dubrovačkoj, potvrđeno je Telegramu iz Ministarstva državne imovine. Naselje Kupari se, inače, počelo intenzivno razvijati u drugoj polovici 20. stoljeća upravo zahvaljujući izgradnji ovog kompleksa, kojim je upravljala Jugoslavenska narodna armija. Osim hotela, izgradili su i dvije vile.

Naselje je stradalo za vrijeme Domovinskog rata, a tad je uništen i čitav kompleks. Ono što je ostalo čitavo, netko je naprosto odnio. Krajem 2015. godine, Avenue Grupa u vlasništvu ruskog poduzetnika Sergeja Gljadelkina, odlučila je u Kupare investirati gotovo 100 milijuna eura, i tamo dovesti tamo Ritz Carlton. No taj je plan, kako piše Kult Plave Kamenice, lani propao.

I na Hvaru grade luksuzni turistički kompleks

Ministar državne imovine Goran Marić još je u veljači ove godine najavio da je bi Kupare mogao voditi prestižni Four Seasons. Presudilo je, čini se, to što Avenue Grupa nije provodila svoje investitorske obveze, pisao je Tportal. Four Seasons je, inače, utemeljen 1960. godine, a trenutno vode 110 hotela, resorta i rezidencija te posluju u 46 zemalja.

Ovaj lanac luksuznih hotela će, inače, graditi luksuzni turistički kompleks i u uvali Brizenica kod Starog Grada na otoku Hvaru. Da na Hvaru planiraju graditi hotel s vilama, vodeća globalna hotelijerska kompanija Four Seasons objavila je još u svibnju 2016., a sredinom prošle godine najavili su i kako uskoro planiraju početak radova.