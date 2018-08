Cura po imenu Chidera Kemakolam ove je srijede na Twitteru objavila kratki video optičke iluzije koju izvodi rukama, a koji je odmah postao golemi hit. I sad ga svi živi pokušavaju ponoviti. U snimci koja traje pet sekundi vidimo kako Chidera izvodi nešto s rukama, što izgleda kao da s jednom prolazi kroz drugu ruku.

“Ja nisam izmislila taj izazov. Vidjela sam ga na Instagramu i pokušala izvesti, pa mi se činio zanimljivim i sve sam to postavila na Twitter, ne razmišljajući o tome da će postati viralno”, rekla je Kemakolam za Business Insider.

Let’s see how far this goes 💀 pic.twitter.com/0bNq4QY0qc — ✨🍯chidera🍯✨ (@kay_dera) August 22, 2018

Na Twitteru izazvao milijune

Video je do sada pogledan više od tri milijuna puta, a inspirirao je i brojne druge korisnike da probaju istu stvar. Nekima je stvarno uspjelo, nekima nije jasno kako stvar funkcionira, a neki su si dali truda pa su se izveli jako polako kako bismo svi skužili.

Step by step instructions please. Slowly. In monosyllabic words only. pic.twitter.com/fBS2AJLKkL — Drew 🗽 (@CKGDrew) August 23, 2018