Vice je upravo objavio veliki članak o Hrvatskoj, kažu da smo najveća party destinacija u Europi

Britanski Vice danas je objavio veliki tekst o Hrvatskoj. Već u podnaslovu opisuju kako je “dalmatinska obala u nešto više od desetljeća postala najveća party destinacija u Europi”. Njihov novinar dao si je truda; na pet, šest kartica objavio je pregled ljetnih događanja, kontekstualizirajući kako smo od dosadnjikave zemlje postali, citiramo, festivalsko središte.

Hrvatska je danas, prema Viceu, punokrvni festivalski centar, s najmanje 17 međunarodno važnih događanja na tri ključne lokacije. Među njima su, očekivano, spomenuti Outlook, Dimensions, Soudwave i Zrče, opisano uz citat novinara BBC Threea kako je riječ o “destinaciji za Britance željne cuge i spolnih bolesti”.

Pravi uzlet je krenuo Garden Festivalom

Pristojan dio teksta posvećen je događaju koji su označili kao prekretnicu; odnosno 2003. godini, kada je Hrvatsku u pratnji svoje supruge i prijatelja posjetio bivši producent benda UB40, Nick Colgan. Šećući Zadrom, primijetili su slobodan prostor povrh gradskih zidina, s pogledom na more. Naprosto su se zaljubili u taj prostor, kupili ga, te 2004. otvorili restoran i bar The Garden Zadar. Colgan je nakon nekoliko godina, točnije 2006., pokrenuo svoj prvi festival, The Garden Festival.

Te godine, Colgan je posjetiteljima obećao festival prepun Sunca, mora i zvučnika, smješten u ribarskom naselju Petrčane. Međutim, četristotinjak engleskih turista dočekala je nemilosrdna bura, koja je počela puhati u petak, kada festival počinje, i nije stala do nedjelje, kada je završavao. Colgan tada nije bio uvjeren da će sljedeće godine moći pokrenuti bilo što. Nedugo nakon festivala, njegov e-mail bio je preplavljen porukama podrške i preklinjanja da sljedeće godine organizira istu stvar. Do 2009. godine, festival se proširio na dva vikenda, s kapacitetom od 3.500 posjetitelja. Potaknut svojim uspjehom, Colgan je pozvao i druge organizatore da tamo organiziraju svoje festivale.

Sve je ustvari ipak krenulo sa Zrća

Vice opisuje kako je jedan od njih bio Noah Ball, koji je 2008. pokrenuo prvi Outlook festival u Petrčanima. Colganov i Ballov festival i nisu bili baš dobar par. Outlook je zbog svoje bassovite glazbe više privlačio “mlađu populaciju sa strašno raširenim zjenicama” i zato se već sljedeće, 2009. godine, preselio na Pag, točnije na Zrće izgrađeno upravo za EDM glazbu. Vice je Zrće opisao kao okupljalište “mišičavih frajera”, čiji je klub Papaya ustvari praotac dalmatinske party scene.

Klub je otvoren još 2002. godine, no do 2008. godine bio je relativno nezamijećen na internacionalnoj party sceni. Papaya je prvi puta zabljesnula tek 2008. godine, kada je nizozemski kralj Trancea, Tiesto, tamo održao nastup. Zrće danas, šesnaest godina nakon otvorenja Papaye, privlači preko 1,5 milijuna noćenja.

U svom velikom tekstu, Vice se bavio u hrvatskoj dobro poznatim sukobom vlasnika klubova s gradonačelnikom Novalje i, općenito, iskustvima poduzetnika s predstavnicima vlasti. Marc Rowlands, koji je za Mixmag pratio razvoj festivalske scene u Hrvatskoj, podijelio je s Viceom jednu nezgodnu priču; tijekom ranih dana petrčanskog festivala SunceBeat, vidio je, tvrdi, kako je policija brutalno pretukla nekoliko posjetitelja. “Policajci su na festival naravno dolazili odjeveni u civile te, ako su uhvatili nekoga da puši marihuanu, oduzeli su mu osobnu, odvukli ga u apartman kojeg su pretražili, te naplatili kaznu 200 eura”, prepričao je među ostalim.

Hrvatsku klupsku scenu na kraju su podigli stranci

Noah je također osnovao Soundwave u Tisnom, specijaliziran na jazz, kojem će ova godina biti deseta, ali i posljednja. Zatim, 2012. godine Colgan je svoje specijalizirane festivale također odlučio prebaciti u Tisno. Tamo ih trenutno ima šest.

Na Zrću se, nadalje, organiziraju festivali Fresh Island i Hideout, koji su privukli eminentne izvođače poput Nasa, Snoop Dogga, A$AP Rockyja i Tima Westwooda. Vice se, zbog takvih glasovitih imena i festivala, ne može oteti dojmu da su upravo oni podigli hrvatsku klupsku scenu na sasvim novu razinu. Rowlands se međutim ne slaže, te tvrdi da su oni samo “uvozna roba”.

Domaći festivali prebacili su se u kontinentalni dio

Međutim, ako su ovi morski festivali uvozna roba, festivali koji se odvijaju u unutrašnjosti pravi su hrvatski proizvod. Jedan od razloga njihove popularizacije je, za Hrvate, jednostavno previsoka cijena festivala na moru. Festival Ferragosto JAM u Orahovici i River festival u blizini Karlovca, “za lokalne su DJ-eve i Hrvatsku publiku”, opisuje Vice.

“Vrlo su jeftini i popularni među hrvatskom mladeži. Ljudi vole kampirati u šumi. Plivaju u rijeci, roštiljaju cijele svinje, piju svoje pivo i plešu cijelu noć na zvuke najdubljih house i techno ritmova. Sve sa smiješkom na licu”, opisao je za Vice Rowlands. Ističu također, kako na tim festivalima, nema nikakve šanse da puše bura koja može pokvariti sve kao na onom prvom Gardenu.