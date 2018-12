Znanstvenici su pronašli najudaljeniji svemirski objekt u našem Sunčevom sustavu; ružičast je i izgleda fora

Skupina astronoma nedavno je pomoću teleskopa na vulkanu Mauna Kea na Havajima pronašla najudaljeniji objekt u našem Sunčevom sustavu, objavili su u ponedjeljak. Svemirski objekt, službeno je nazvan “2018 VG18”, a dali su mu i nadimak “Farout” zbog njegove rekordne udaljenosti od Sunca. Objekt se inače nalazi na udaljenosti od 120 astronomskih jedinica, Jedna astronomska jedinica je, inače, priblična odaljenosti Zemlje od Sunca. Dakle, 120 puta 149,6 milijuna kilometara, dakle ukupno gotovo 18 milijardi kilometara.

Ovaj misteriozni objekt o kojem se ne zna previše također je udaljen oko 24 astronomskih jedinica od drugog najudaljenijeg svemirskog objekta u našem sunčevom sustavu, Erisa. Inače, Eris je od Zemlje udaljen 96 astronomskih jedinica. Usporedbe radi, najudaljeniji patuljasti planet koji orbitira oko Zemlje, Pluton, od Sunca je udaljen 34 astronomske jedinice.

Astronomers spy most distant solar system object yet: https://t.co/3ZEVvpc9uq

It's more than 100 times Earth's distance from our sun, and it takes 1,000 years to orbit the sun once. Its official name is 2018 VG18, but astronomers have nicknamed it Farout! pic.twitter.com/JeKtkKsaZB

