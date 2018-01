Izvukli smo listu 20 najgorih filmova 2017. prema ocjenama kritičara. Da se ne zeznete

Oprostili smo se od 2017. koja nam je donijela hrpu odličnih filmova, usput i ogromnu zaradu na kino blagajnama. Dapače, prema podacima comScorea, 2017. je godina u kojoj je evidentirana najveća zarada u kinima ikad, točnije 39.92 milijarde dolara.

S druge strane, postoji također hrpa filmova propalih na kino blagajnama i onih koji su dobili katastrofalne ocjene kritičara. Rotten Tomatoes, stranica koja skuplja ocjene kritičara, složila je popis filmova prošle godine s najmanjim postotkom pozitivnih kritika. Ovo je 20 najlošijih filmova 2017. prema mišljenjima kritičara.

20. Ghost in the Shell

Ocjena kritičara: 46 posto

Ocjena gledatelja: 51 posto

Ghost in the Shell jedan je od najboljih anime crtića ikad, koji je utjecao na mnoge filmove, uključujući i Matrix. Priča o kibernetskoj policajki koja traga za opasnim hakerom u japanskom New Port Cityju u 21. stoljeću originalno je nastala kao manga strip.

Prema najavama, za filmsku adaptaciju se činilo kao da će biti jedna od upješnijih filmskih adaptacija anime crtića, računajući pritom i na zvjezdani status Scarlett Johansson pojačan pripijenim kostimom.

Na žalost, osim visokobudžetne produkcije, malo toga je u filmu funkcioniralo. Najveći propust je što su producenti odlučili ogoliti osnovnu premisu priče i svesti je na plitkost koja nema veze s tematikom i filozofskim propitivanjima ovisnosti o tehnologiji koji su original učinili toliko posebnim.

19. Justice League

Ocjena kritičara: 40 posto

Ocjena gledatelja: 77 posto

Kao i svi superherojski filmovi dosad, DC-jev Justice League je bio jedan od najiščekivanijih filmova prošle godine. No, postojala je određena strepnja kod fanova i kritičara, obzirom da je prethodni Batman v Superman bio iznenađujuće loš.

Istina, gledateljima se film svidio znatno više nego kritičarima, koji su se složili da su najveći problem Justice Leaguea plitko profilirani likovi i općenito kaotično osmišljena radnja. Kombinacija režije Zacka Snydera i scenarija Jossa Whedona dovela je do skrpanog filma od nekoliko nepovezanih radnji, lošeg tempa i hrpe neobjašnjenih rupa u zapletu.

18. Jigsaw

Ocjena kritičara: 34 posto

Ocjena gledatelja: 92 posto

Fanovi očito vole Jigsaw franšizu, stoga im se prilično svidio i najnoviji nastavak. No kritičari su bili daleko manje naklonjeni prošlogodišnjem filmu.

Ukratko, kritičari smatraju da novi Jigsaw ne nudi apsolutno ništa novoga niti zanimljivoga, i nedostaje mu specifična mističnost originalnih filmova. Umjesto toga Jigsaw računa na staru slavu franšize i bazu fanova, te ne nudi mnogo više od puno krvi i sakaćenja.

17. Monster Trucks

Ocjena kritičara: 31 posto

Ocjena gledatelja: 51 posto

Monster Trucks se s visokim budžetom od 125 milijuna dolara i karizmatičnim Lucasom Tillom u glavnoj ulozi isprva činio kao budući hit za cijelu obitelj. No priča o mladiću koji pronađe neobično ali prijateljsko čudovište, koje se nastani u njegovom autu i koristi ga kao vlastito prijevozno sredstvo, više je sličila na pilot televizijske serije.

Uspjehu filma nisu pomogla ni neka poznatija imena poput Amy Ryan, Dannyja Glovera i Rob Lowea, pa na kraju ostavlja dojam da nije ništa više od plitke zabave za klince iz vrtića.

16. Wonder Wheel

Ocjena kritičara: 30 posto

Ocjena gledatelja: 48 posto

Woody Allen se već pola stoljeća drži svoje prakse da snimi barem jedan film godišnje. Preskočio je tek nekolicinu godina, a s takvim tempom realno je očekivati da mu svaka godina neće biti uspješna.

Prošla godina je jedna koju će htjeti zaboraviti. Njegov Wonder Wheel je pobudio mnogo zanimanja prije premijere, kritičari su ga čak smatrali potencijalnim kandidatom za Oscara.

No, ono što se činilo kao zanimljiva priča smještena u gangsterski svijet 50-ih godina, pojačana impresivnom glumačkom postavom (Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple i Jim Belushi) pretočeno je u jedan od najlošijih Allenovih filmova.

15. King Arthur: Legend of the Sword

Ocjena kritičara: 29 posto

Ocjena gledatelja: 69 posto

Redatelj Guy Ritchie poznat je po svojem dinamičnom i pomalo otkačenom načinu snimanja. U svoj stil pokušao je uklopiti legendarnu priču o kralju Arthuru, no pokazalo se da je njegov moderan pristup ovog puta zakazao.

Charlie Hunnam je mladi Arthur, karizmatični smutljivac u vremenu prije nego što je izvukao Excalibur iz kamena. No koliko god se Hunnam trudio biti šarmantan, ostaje činjenica da je film svojim pretjeranim akcijskim sekvencama koje podsjećaju na glazbene spotove izgubio onu čaroliju priče zbog koje je postala legendarna.

14. A Bad Moms Christmas

Ocjena kritičara: 29 posto

Ocjena gledatelja: 50 posto

Bad Moms iz 2016. nije bio previše hvaljen od strane kritičara. No na uloženih 20 milijuna dolara, zaradio je devet puta toliko, točnije 184 milijuna. To je bio dovoljan razlog za producente da snime nastavak.

Mila Kunis, Kristen Bell i Kathryn Hahn prošle godine su se vratile kao loše mame, ovog puta pokušavajući biti duhovite usred božićne zbrke. Fora je trebala biti u tome da im se u pripremama za blagdane pridružuju i njihove majke, no film se pokazao neinspiriranim i neduhovitim.

13. The Book of Henry

Ocjena kritičara: 21 posto

Ocjena gledatelja: 63 posto

Jurassic World redatelja Colina Trevorrowa popeo se na četvrto mjesto najgledanijih filmova u povijesti, a redatelja je dopao zadatak da režira devetu epizodu Star Warsa. No nakon što su kritičari pogledali The Book of Henry, složili su se da su se Disneyevi producenti spasili kad su ga zamijenili J.J. Abramsom.

Priča o genijalnom klincu koji nastoji pomoći svim ljudima i promijeniti svijet u osnovi ima potencijala. No ubila ju je loša režija i previše izmjena radnje koje film čine jednostavno zbrkanim.

12. Underworld: Blood Wars

Ocjena kritičara: 21 posto

Ocjena gledatelja: 63 posto

Underworld: Blood Wars je već peti film u Underworld sagi, koja od samog početka nije bila ništa posebno, ni kvalitetno. Autori otpočetka igraju na istu kartu, nadaju se da će njihovi filmovi oduševiti fanove filmova o vampirima i vukodlacima, no ta karta se već odavno izlizala.

Cijeli serijal se svodi na to da je glavni adut filma zgodna Kate Beckinsale u pripijenom kožnom odijelu, koja puca iz raznih oružja u usporenim slow motion kadrovima. Najnoviji nastavak se nastavlja na tu tradiciju i pruža gledateljima samo ono što su već milijun puta vidjeli.

11. Daddy’s Home 2

Ocjena kritičara: 19 posto

Ocjena gledatelja: 57 posto

Unatoč duhovitoj kemiji između Willa Ferrella i Marka Wahlberga koja je odlično funkcionirala u The Other Guys, Daddy’s Home je ispao prilično loš film. Uglavnom zbog toga što se u pokušajima da bude duhovit više oslanjao na slapstick gegove nego na kvalitetne i smiješne dijaloge.

Prošlogodišnji nastavak je još lošiji od prvog filma, Radi se praktički o reciklaži već viđenog, iako ovog puta glavna faca nije Mark Wahlberg koji radi probleme očuhu svoga sina. U nastavku je glavna faca Wahlbergov otac kojeg glumi Mel Gibson u svojoj vjerojatno najlošijoj ulozi s najviše kreveljenja i pretjerivanja.

10. The House

Ocjena kritičara: 18 posto

Ocjena gledatelja: 36 posto

Will Ferrell je još jednom dospio na ovu listu najlošijih filmova. Ovog puta se udružio s Amy Poehler u ulozi roditelja koji pokušavaju skupiti novce za školovanje svoje kćeri tako da otvore ilegalni kasino u svojoj kući.

Unatoč zabavnoj premisi i vrhunskim komičarima u glavnim ulogama, The House je prilično mlako i neduhovito filmsko iskustvo s vrlo plošnim likovima i vrlo malo duhovitih situacija.

9. All Eyez On Me

Ocjena kritičara: 17 posto

Ocjena gledatelja: 54 posto

Dugo se očekivao film o životu jednog od najvećih repera u povijesti. No fanovi koji su očekivali kvalitetan i intiman uvid u odrastanje i život Tupaca Shakura, ostali su razočarani.

All Eyez on Me nimalo ne dočarava veličinu reperske legende, umjesto toga ostavlja dojam televizijskog filma. Jedine svijetle točke filma su izvrsne izvedbe koje su ponudili Demetrius Shipp Jr. kao Tupac, te Jamal Woolard kao Notorious B.I.G. u reprizi uloge iz filma Notorious.

8. The Dark Tower

Ocjena kritičara: 16 posto

Ocjena gledatelja: 47 posto

Filmovi prema djelima Stephena Kinga uvijek se očekuju s velikim interesom. Fanovi autorovih romana prošla je godina počastila s dva filma prema njegovim pričama. IT je postao najgledaniji horor svih vremena, no The Dark Tower nije bio ni približno toliko uspješan.

Kritičari su film nazvali anemičnim i bez ikakvog osjećaja za epski svijet koji je King stvorio. Idris Elba i Matthew McConaughey donekle spašavaju film svojim kvalitetnim izvedbama, no upropaštavaju ga kaotične i loše koreografirane akcijske scene. Krajnji rezultat je ne samo loš akcijski film, nego i upropaštena adaptacija jednog od najpoznatijih Kingovih djela.

Snima se i serija koja je izvorno zamišljena kao nastavak na film, no nakon njegovog neuspjeha, producenti su odlučili da će serija biti zaseban proizvod i da se neće naslanjati na radnju filma.

7. Transformers: The Last Knight

Ocjena kritičara: 16 posto

Ocjena gledatelja: 36 posto

Cijeli Transformers serijal Michaela Baya grozna je kolekcija hrpe eksplozija, zbrkane nejasne akcije uz vrlo malo ikakve kvalitete. No unatoč tome, dosad su na kino blagajnama zgrtali neočekivane milijune.

Čini se da je ipak s posljednjim Transformersima već i gledateljima lagano dozlogrdilo Bayevo pretjerivanje s transformirajućim robotima. The Last Knight je u američkim kinima bio jako loše gledan, sa zaradom od samo 130 milijuna dolara. Može se reći da je takav ishod očekivan, obzirom da je svaki sljedeći nastavak Transformersa ništa drugo nego vježba u novim načinima korištenja CGI-ja.

6. The Mummy

Ocjena kritičara: 16 posto

Ocjena gledatelja: 36 posto

Trailer za reboot franšize o mumiji izgledao je spektakularno. Producenti Universala angažirali su Toma Cruisea za glavnu ulogu kao dodatni mamac koji će privući gledatelje u kina, a najavili su da će Mummy biti uvertira u njihov Dark Universe. Po uzoru na Marvel i DC, planiraju napraviti zajednički svemir različitih bića iz njihovog horor kataloga, poput Dracule i Frankensteina.

The Mummy je film koji pokušava biti komedija i horor istovremeno, no i u jednom i drugom aspektu nimalo ne uspijeva. Tom Cruiseov potencijal u potpunosti je potraćen na loše napisanog lika, a većina scena koje bi trebale imati horor element svodi se na zombije koji iznenada iskaču od nekud uz mnoštvo buke.

5. The Nut Job 2: Nutty By Nature

Ocjena kritičara: 9 posto

Ocjena gledatelja: 44 posto

Vjerojatno se nitko ne sjeća prvog filma Nut Job. S razlogom, obzirom da je bio prilično loš i lako zaboravljiv. Stoga nitko nije očekivao da će se odlučiti snimiti nastavak.

The Nut Job 2 je jednako nemaštovit kao i njegov prethodnik, sa slabo napisanim scenarijem, djetinjastim humorom i prilično razočaravajućom animacijom.

4. The Emoji Movie

Ocjena kritičara: 9 posto

Ocjena gledatelja: 39 posto

Već dugo jedan animirani film nije dobio toliko loše kritike kao Emoji Movie. Kritičari su ga opisali kao neinspiriran i neduhovit pokušaj, te su ga nazvali dugačkom i skupom reklamom za društvene mreže.

“Mnogim se riječima može opisati The Emoji Movie. Evo nekih: neduhovit, dosadan, besmislen, bolan. (Ako su vam draži emojiji, onaj za govance ga isto dobro opisuje)”, napisao je kritičar ScreenCrusha.

3. Rings

Ocjena kritičara: 7 posto

Ocjena gledatelja: 24 posto

Originalni japanski Ringu, prema kojem je Gore Verbinski snimio američku adaptaciju, imao je originalnu i zastrašujuću premisu. Misteriozna video kazeta dolazi s prokletstvom: svatko tko ju pogleda, umrijet će u roku od sedam dana. Film je tada bio aktualan i utoliko što su video kazete još naveliko bile u upotrebi.

Prošlogodišnja prerada tek se u natruhama koristi iste premise. Uz YouTube, Instagram i slične servise koji su svima dostupni, a koji mogu poslužiti kao nadomjestak izvornoj video kazeti, film ih ipak odlučuje ignorirati. Umjesto toga svoju plitku radnju gradi na već stoput prožvakanim horor klišejima.

2. Tyler Perry’s Boo! 2: A Madea Halloween

Ocjena kritičara: 6 posto

Ocjena gledatelja: 42 posto

S Madeom smo se upoznali još 2005. u Diary of a Mad Black Woman, u ono vrijeme zabavnom filmu. No od tada redatelj i glumac Tyler Perry ne odustaje od Madeje, a ovo je već drugi film s njom o Noći vještica.

Kao što se može i iz naslova zaključiti, film ne donosi ništa novo. Prepun je istih, više puta recikliranih fora, a čini se da mu je jedina svrha ta da se Perry još malo zabavlja u ulozi Madeje.

1. Just Getting Started

Ocjena kritičara: 5 posto

Ocjena gledatelja: 16 posto

Tommy Lee Jones i Morgan Freeman glume bivšeg FBI agenta i bivšeg mafijaškog odvjetnika u programu zaštite svjedoka, koji moraju riješiti međusobne razmirice; i to se na prvu čini kao komedija koja ne može biti loša. No redatelj i scenarist Ron Shelton uspio je u potpunosti protratiti sav talent legendarnih glumaca.

Kritičari se slažu da je najzabavaniji dio filma gledati Tommy Lee Jonesa kako otvoreno pokazuje prijezir prema filmu i kako jasno gledateljima daje do znanja da uopće ne želi biti ispred kamere. Krajnji rezultat je najlošije ocijenjeni film prošle godine.