Ne sramim se to priznati; kao klinac sam opsesivno gledao Baywatch. Prisjetio sam se zašto sam ga volio

Zadnjih nekoliko godina, Hollywood se uhvatio snimanja novih verzija starih kino hitova, a ove godine prešli su i na serije. Stephen Kingov IT bila je popularna horor mini serija prije 27 godina, a filmska verzija stiže u kina 8. rujna ove godine. No, ove godine imamo još jednu filmsku adaptaciju serije koja je vizualno znatno primamljivija od IT-a, a to je Baywatch.

Ova komedija u kina dolazi 25. svibnja, a u glavnim ulogama su akcijski junak Dwayne The Rock Johnson, Zac Effron i Alexandra Daddario. Dok se spremam na odlazak u kino kako bih pogledao novi Baywatch, lagano me počela hvatati nostalgija za serijom koju sam opsesivno gledao kao tinejdžer.

Ne sramim se te svoje male opsesije, jer – svi su gledali Baywatch. Radnja nije bila intelektualno zahtjevna, naglasak je bio na avanturama spasilačke službe. U redu, realno, naglasak je bio na ženskoj postavi Baywatcha, a ovdje su neke stvari koje sam posebno volio u Baywatchu.

1. Obožavao sam Pamelu Anderson. Hasselhoff je više volio Carmen Electru

Ovo stavljam kao prvi, osnovni i najočitiji razlog gledanja Baywatcha. Pamela Anderson je pojam, a Baywatch ju je definirao, možda čak i previše, jer nije kao da je imala neke velike filmske uspjehe ili drugu hit seriju. Ok, svejedno sam gledao i akcijski trash Barbed Wire, i njezinu detektivsku seriju VIP. Baywatch sam gledao od prve sezone, dočekao treću u kojoj se pojavila Pamela u ulozi C.J. Parker, a proklinjao sam kraj sedme sezone, jer je tada otišla.

Otišla je 1997., iste godine kad je došla Carmen Electra. Okej, bila je sasvim dostojna alternativa. Iako je sa sebe rekla da nije bila dobra plivačica, stoga nije mogla biti uvjerljiv član spasilačke službe, Hasselhoff je prije nekoliko godina obznanio kako mu je Carmen bila najdraža glumica Baywatcha, jer je bila profesionalna, ali i ležerna, ponašala se kao dio ekipe.

2. Mislio sam da ću biti spasioc, kao Newmie koji je zapravo bio pravi spasioc

Posao spasioca na pješčanoj plaži izgledao je kao dosta dobar odabir karijere. Sunce, more, suradnice u top formi, neograničene zalihe kreme za sunčanje (postava Baywatcha je trošila 40 boca kreme za sunčanje mjesečno) i, pretpostavljam, dobra lova. Sigurno je bolje na posao ići u kupaćim gaćama nego guliti vrijeme u uredu. Osim toga, odrastao sam uz more; plivanje i ronjenje su mi najdraže aktivnosti. I zato sam se totalno vidio kao spasilac. Očito nisam tako završio.

No, znate li tko je od glumaca stvarno bio spasilac u Baywatchu? Newmie, pravim imenom Michael Newman. Njega je u Baywatch zvao koautor serije Greg Bonann, znao je Newmieja s plivačkih natjecanja. Kad bolje pogledate, proćelavi i brkati Newmie definitivno nije oličenje holivudskog ljepotana. No, bio je realan i znao je što radi, nije trebao kaskadera. Neko vrijeme u seriji je glumio i profesionalni surfer Kelly Slater, ali odustao je zbog scenarija koji su mu bili glupi. Posebno ga je zasmetala epizoda u kojoj je trebao spašavati surfere od divovske hobotnice koja im je krala daske za surfanje.

3. Htio sam glumiti Mitchevog sina. Htio je i Leonardo DiCaprio

Maštao sam kako bi bilo zakon glumiti u Baywatchu. To mi je izgledao kao bolji posao nego biti spasilac u stvarnom životu. Donekle sam zavidio klincima koji su glumili sina Mitcha Buchannona, Hobieja – a to su bili Brandon Call i Jeremy Jackson. Prvi više ne glumi, drugi se u zadnje vrijeme pojavljuje samo u celebrity emisijama gdje i dalje priča o Baywatchu, i posjećuje konvencije posvećene televizijskim serijama, gdje i dalje priča o Baywatchu.

Dok sam kopao po internetu i tražio neke fora podatke o svojoj nekoć omiljenoj seriji, saznao sam da je još netko htio glumiti u Baywatchu, i to baš ulogu Hobieja. Bio je to Leonardo Di Caprio, koji je još u kasnim osamdesetima počeo glumiti, i išao je na audiciju za ulogu sina Mitcha Buchannona, kao zamjena za Calla. Producenti su ga odbili jer je sa svojih 15 godina bio prestar, pa su odabrali 9-godišnjeg Jacksona.

4. Dok serija nije došla kod nas morao sam je gledati na njemačkom, na Sat.1. Bar nisam morao plaćati kartu kao ljudi u Iranu

Baywatch sam gledao ritualno. Gledao sam ga popodne, i u glupom terminu oko sedam navečer, čekao sam vrijeme emitiranja i buljio. Zapravo, Baywatch sam počeo gledati na njemačkom kanalu Sat 1, jer nije bilo drugog izbora – serija je već bila hit, svi smo znali za Pamelu, ali nismo je mogli gledati na hrvatskim kanalima. Tako da sam Baywatch krenuo gledati na njemačkom, kojeg nisam znao, ali jezična barijera nije mi smetala, to je ionako serija u kojoj dijalozi nisu najbitniji. A i Pamela, Hoff i ekipa su mi pomogli da naučim neke osnove njemačkog.

Sredinom devedesetih cijeli svijet je bio opsjednut Baywatchem, svaki tjedan imali su publiku od nekih 1,1 milijardi gledatelja u 148 država. Zbog te činjenice, to je i danas jedna od najgledanijih serija svih vremena. Hasselhoff je u jednom intervjuu za Men’s Health komentirao kako mu je supruga iranskog šaha rekla da su u Teheranu ljudi kupovali karte kako bi gledali Baywatch. Naime, tko god je imao satelitsku antenu i kanal s Baywatchem organizirao bi grupna gledanja serije i naplaćivao.

5. Samo pravi fanovi gledali su i Baywatch Nights. Da, ja sam gledao Baywatch Nights

Nisi pravi fan Baywatcha ako nikad nisi gledao Baywatch Nights. Ja jesam. Sjeća li se itko ove serije? Radnja je pratila dežurnog policajca Baywatcha Garnera Ellerbeeja (Gregory Alan Williams) koji nakon što da otkaz s policijskog posla odluči osnovati detektivsku agenciju, i tu mu se pridruži Mitch Buchannon i detektivka Ryan McBride (Angie Harmon). David Hasselhoff je htio napraviti ozbiljnu krimi seriju za odrasle, ali, nije bila osobito kvalitetna, niti imala visoku gledanost.

Bez obzira na poražavajuće rezultate prve sezone, serija je bila dio Baywatch branda i Hasselhoff nije htio odustati, bilo ga je sram ukinuti seriju i priznati poraz. Snimljena je i druga sezona, koju je rijetko tko gledao, a i oni koji jesu, vjerojatno su zaboravili na njezino postojanje. Hasselhoff je kasnije priznao kako je plaćao televizijskim postajama da je prikazuju. Ne sjećam se radnje niti jedne epizode, za razliku od originalnog Baywatcha, gdje se ipak nečega sjećam.

6. Užasno sam želio da snimaju kod nas. Australci, recimo, nisu

Vjerujem da su stanovnici svih država s izlazom na more htjeli da im Baywatch dođe u goste, barem da snime nekoliko epizoda. To se nama, nažalost, nije dogodilo. Znali su mijenjati mjesto radnje, pa kad je seriji već polako opadala popularnost, 1999. godine, otišli su iz Kalifornije na Havaje i zadnje dvije sezone snimali pod naslovom Baywatch: Hawaii, čak su snimili i tri filma bazirana na toj seriji. Međutim, originalni plan bio je prebaciti sve u Australiju i seriju preimenovati u Baywatch Down Under.

Razlog preseljenja bili su sve veći troškovi snimanja u Los Angelesu. Snimanje u Australiji je koštalo manje. I doista, preselili su sve u Australiju i snimili pilot epizodu. Međutim, stanovnici Avalona, pregrađa Sydneyja na čijoj su plaži našli novi dom, izbacili su ih. Nekih 1700 stanovnika Avalona – to je petina ukupne populacije tog naselja – organiziralo je prosvjede protiv Baywatcha, uz objašnjenje da dovode nered u mirno mjesto i narušavaju lokalni ekosustav. Tvrdili su da su im protjerali brojne koale.

7. Zahvalan sam Hoffu jer je smanjio honorar i doslovno spasio seriju

Hasselhoff je mogao prekinuti seriju, i hvala mu što nije. Baywatch je startao 1989. godine i izdržao punih 11 sezona, što je više nego dobar rezultat. Početak je bio klimav, serija je po gledanosti bila 74. od ukupno 111 koliko ih se te godine prikazivalo na NBC-u, pa su je htjeli ukinuti nakon prve sezone. Ipak, odmah je postala hit u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, pa je Hasselhoff išao nagovoriti producente Michaela Berka, Bonanna i Schwartza da je nastave snimati.

Predložio im je da Baywatch produciraju bez potpore NBC-ja ili bilo koje TV kuće, već nezavisno, i ponude je raznim kanalima. Uz to, rekao im je da će smanjiti svoj honorar – tad je bio zvijezda zbog Night Ridera, tako da nije bio jeftin – i pristati na udio od zarade prodaje Baywatcha TV kanalima. Producenti su od NBC-ja, koji seriju nije htio, kupili prava na Baywatch za simboličnih 10 dolara. Rizik se isplatio, jer do sredine devedesetih prodali su seriju više od stotinu TV kanala, a Hasselhoff se obogatio.

8. Imali su mi najbolji set. Tada nisam znao da su morali biti snalažljivi

Njihov set bila je kalifornijska pješčana plaža, i mislim da ne postoji bolje radno mjesto od toga. Budući da su redovito morali snimati zahtjevnije akcijske scene, uz to je išao poveći budžet. Međutim, kad su prekinuli suradnju s NBC-jem, Hoff i tim producenata našli su se pred novim financijskim problemom, a to je plaćanje za scenografiju i rekvizite. Budžet im se smanjio za 30 posto, i morali su nekako kompenzirati, odnosno, morali su štedjeti.

Problem su riješili tako što su napravili funkcionalan TV set. Dakle, dosta lokacija koje ste vidjeli u Baywatchu nisu lažne. Kuhinja u spasilačkoj postaji bila je prava, posve funkcionalna kuhinja, s tekućom vodom i svim posuđem, koju su koristili glumci i ekipa sa snimanja. Teretana koju su prikazivali u seriji nije bila samo scena, Hasselhoff je tamo vježbao svaki dan u pauzama između snimanja.

9. Ipak, još uvijek im zamjeram jer su odbili nekoliko odličnih glumica

Koliko god sam zahvalan Hoffu što je doveo toliko predivnih utegnutih žena u Baywatch, malo sam se prenerazio kad sam pročitao da je odbio nekoliko odličnih glumica. Ok, nisu baš sve odlične, ali sve su lijepe, međutim, nisu imale savršene fizičke atribute na kojima su producenti serije inzistirali.

Tako je prije nekih 25 godina mlada Sandra Bullock otišla na audiciju za Baywatch i dobila odbijenicu, jer nije imala tijelo kakvo su tražili. Isto se dogodilo i Neve Campbell, kojoj su rekli da je previše blijeda. Alicia Silverstone je također išla na audiciju i nije prošla, kao i Denise Richards.